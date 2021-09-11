Мемориальную доску украинским воинам Игорю Пащенко и Олегу Ребенку открыли в Чернигове. ФОТОрепортаж

10 сентября, в Чернигове на фасаде общеобразовательной школы №20 состоялось торжественное открытие мемориальной доски двум украинским военнослужащим погибшим на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал пользователь Фейсбука, волонтер Сергей Курто.

Мемориальная доска была установлена Игорю Ивановичу Пащенко, 06.03.1974 года рождения, солдату, номеру расчета 81-й отдельной аэромобильной бригады, который умер 3 ноября 2017 года в черниговской больнице №1 от последствий тяжелой контузии мозга, которую получил между 20 и 24 января 2015 в районе поселка Опытное Донецкой области (район ДАП) во время боевого столкновения с российскими войсками.

Между 20 и 24 января 2015, во время боевого столкновения Игорь Пащенко получил супертяжелую контузию, в результате которой потерял рассудок и память, в течение значительного времени находился на поле боя, не понимая, кто он, что происходит вокруг и куда ему идти. Когда его нашли - он был направлен в Харьковский военный госпиталь (где его 26 января разыскала мать) и с тех пор он постоянно находился на лечении в различных медицинских учреждениях, не узнавая даже родной матери.

3 ноября 2017 года, в 43-летнем возрасте, Игорь Пащенко (к тому времени уже уволенный в отставку по состоянию здоровья) умер от отека головного мозга в черниговской городской больнице №1.

Решением Центральной военно-врачебной комиссии Министерства обороны Украины (протокол №3061 от 1 декабря 2017 года) заболевания и причина смерти признаны "такими, что связаны с защитой Родины";

Мемориальная доска была установлена также Олегу Викторовичу Ребенку, 08.10.1991 года рождения, младшему сержанту, инструктору Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (который в то время был командирован в зону ООС и проходил службу в 1-й отдельной танковой бригаде), который умер 4 ноября 2019 года в районе города Северск Бахмутского района Донецкой области.

Игорь Пащенко





Олег Ребенок







