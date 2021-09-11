Количество детей, отравившихся в школе Хмельницкого, выросло до 92, полиция начала уголовное производство

Количество детей, отравившихся в пищеблоке учебного заведения в Хмельницком, выросло до 92.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникаций Национальной полиции Украины.

"Информацию о первых 4 случая госпитализации детей полицейские получили 7 сентября. С тех пор количество госпитализированных детей и лечащихся дома, растет. Согласно информации Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней, по состоянию на 18:00 часов 10 сентября в различные медицинские учреждения, в том числе и семейных врачей, обратилось 92 ребенка из учебного заведения с диагнозом "острое отравление неустановленной этиологии", - указывается в сообщении.

В подразделения полиции обратились 39 родителей. На данный момент следователи устанавливают состояние здоровья других детей. По факту массового отравления начато уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) УК Украины. В рамках расследования назначен ряд экспертиз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество отравившихся учеников одной из школ Хмельницкого увеличилось до 85, - Минздрав

Учебное заведение пока перешло на дистанционную форму обучения. Работа пищеблока приостановлена.

У работников заведения, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи, взяли необходимые анализы. Также эксперты взяли пробы пищи и продуктов. Первые выводы экспертов будут через несколько дней.

Как сообщалось, в одной из школ Хмельницкого зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Среди заболевших – ученики 1-4 классов, которые питались в школьной столовой. По состоянию на 17:00 9 сентября 2021 года было известно о 85 отравившихся (из них 84 –дети), в Хмельницкую инфекционную больницу в состоянии средней тяжести были госпитализированы 11 человек (в том числе 1 взрослый).

Также читайте: В одной из школ Хмельницкого отравились 5 учеников: Начальные классы и дошкольное подразделение перевели на "дистанционку"