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Новости Политика Украины
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Данилов (1057) СНБО (4377) недра (24)

СНБО через две недели обнародует информацию об использовании недр Украины, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО через две недели обнародует информацию об использовании недр Украины, - Данилов

Через две недели Совет национальной безопасности и обороны обнародует информацию об использовании украинских недр.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на конференции YES Brainstorming в субботу.

"Когда решением СНБО было принято положить на стол публично для граждан все недра, которые есть в стране, было очень много такого – ну а зачем и что же вы делаете? Я вам могу доложить, что через две недели вы будете это все видеть. Вам будет очень приятно", - заявил Данилов.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины ввел в действие решение СНБО от 16 июля 2021 года "О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства".

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Решением СНБО утверждается список из 37 руд и неметаллических полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для государства. Кабинету министров Украины поручено в двухмесячный срок утвердить список участков недр, которые имеют стратегическое значение и которые будут предоставлены в пользование на условиях соглашений о разделе продукции, участков, которые будут предоставляться в пользование путем проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование, и обеспечить ежегодную актуализацию списков участков.

Автор: Вадим Куц
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Лучше бы написали как используют нарид, втюхивая ему собственные надра втридорога.
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11.09.2021 13:45 Ответить
Оманське брехло нахвалялось робити виплати дітям за використання надр. І де?СНБО через две недели обнародует информацию об использовании недр Украины, - Данилов - Цензор.НЕТ 9460
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11.09.2021 13:54 Ответить
А брехло уточнило чиїм дітям?
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11.09.2021 14:04 Ответить
олигарховым конечно же
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11.09.2021 21:31 Ответить
Очевидно зеленая инквизиция хочет обилетить часть товарищей?)Иначе типа национализируем?Кто то считает что народу обломится?Щас!)
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11.09.2021 14:01 Ответить
А при панамському брехунці було по іншому)))
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11.09.2021 14:02 Ответить
«было очень много такого - ну а зачем и что же вы делаете?https://censor.net/ru/n3287696»

По минеральной воде
В 90 годах из раши приезжали ФСБэшники и за копейки скупали в Карпатах заводы мин вод
Кроме них , глаавврачи санаториев карпатских тоже стали ставить заводы мин вод и разливать воду.
Половина скважин браконьерские - лицензий не имеют . (Пример- свалявский санаторий Квитка полонины - завод Лужанских вод ) , Воды ему даже из браконьерских скважин не хватает , так он привозит водовозки из скважин ПОЛЯНА. Все браконьерские скважины работают на наличку - деньги уходят в генпрокуратуру, профоздоровницу и профсоюз( платил и Стояну и Харе) и т д. Взять главврача за яйки не удаётся даже специалистам по борьбе с организованной преступностью из Киева- от всех откупается. А генпрокурором организовывает бесплатный отдых в люксах санатория , лицензии на скважины получает в Одессе в специальной организации - тоже им все скуплено.
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11.09.2021 14:05 Ответить
По гранитным карьерам - по щебню
В 90 ( опять же кацапы) скупили все гранитные карьеры по щебню СО ВСЕЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ и стали отправлять вагонами щебень ( может и до сих пор тоже отправляют ) в рашу. У них щебня для дорог практически нет. А в Украине гранитная плита в надрах.

В результате действий россиян , украинские строители остались без щебня и им пришлось покупать щебень по стоимости россиян. А некоторые компании начали по новой разработку карьеров и строительство инфрасткутуры( подъездных дорог и жд путей, воды и электричества) .СБУ вообще в эти вопросы , разоряющие государство, не вникало
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11.09.2021 14:11 Ответить
Действительно, где дешёвый украинский газ?
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11.09.2021 15:48 Ответить
Там ещё должок за громогласно анонсированную в декабре огласку кому в Украине принадлежат государственные земли. Забыли зебилы, побежали дальше лапшу вешать?
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11.09.2021 16:54 Ответить
ну и толку от этого "обнародования", если недра принадлежат кучке самых богатых банди граждан страны
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11.09.2021 21:33 Ответить
 
 