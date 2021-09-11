СНБО через две недели обнародует информацию об использовании недр Украины, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Через две недели Совет национальной безопасности и обороны обнародует информацию об использовании украинских недр.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на конференции YES Brainstorming в субботу.
"Когда решением СНБО было принято положить на стол публично для граждан все недра, которые есть в стране, было очень много такого – ну а зачем и что же вы делаете? Я вам могу доложить, что через две недели вы будете это все видеть. Вам будет очень приятно", - заявил Данилов.
Как сообщалось, 26 июля президент Украины ввел в действие решение СНБО от 16 июля 2021 года "О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства".
Решением СНБО утверждается список из 37 руд и неметаллических полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для государства. Кабинету министров Украины поручено в двухмесячный срок утвердить список участков недр, которые имеют стратегическое значение и которые будут предоставлены в пользование на условиях соглашений о разделе продукции, участков, которые будут предоставляться в пользование путем проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование, и обеспечить ежегодную актуализацию списков участков.
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По минеральной воде
В 90 годах из раши приезжали ФСБэшники и за копейки скупали в Карпатах заводы мин вод
Кроме них , глаавврачи санаториев карпатских тоже стали ставить заводы мин вод и разливать воду.
Половина скважин браконьерские - лицензий не имеют . (Пример- свалявский санаторий Квитка полонины - завод Лужанских вод ) , Воды ему даже из браконьерских скважин не хватает , так он привозит водовозки из скважин ПОЛЯНА. Все браконьерские скважины работают на наличку - деньги уходят в генпрокуратуру, профоздоровницу и профсоюз( платил и Стояну и Харе) и т д. Взять главврача за яйки не удаётся даже специалистам по борьбе с организованной преступностью из Киева- от всех откупается. А генпрокурором организовывает бесплатный отдых в люксах санатория , лицензии на скважины получает в Одессе в специальной организации - тоже им все скуплено.
В 90 ( опять же кацапы) скупили все гранитные карьеры по щебню СО ВСЕЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ и стали отправлять вагонами щебень ( может и до сих пор тоже отправляют ) в рашу. У них щебня для дорог практически нет. А в Украине гранитная плита в надрах.
В результате действий россиян , украинские строители остались без щебня и им пришлось покупать щебень по стоимости россиян. А некоторые компании начали по новой разработку карьеров и строительство инфрасткутуры( подъездных дорог и жд путей, воды и электричества) .СБУ вообще в эти вопросы , разоряющие государство, не вникало
бандиграждан страны