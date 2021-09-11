СНБО через две недели обнародует информацию об использовании недр Украины, - Данилов

Через две недели Совет национальной безопасности и обороны обнародует информацию об использовании украинских недр.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на конференции YES Brainstorming в субботу.

"Когда решением СНБО было принято положить на стол публично для граждан все недра, которые есть в стране, было очень много такого – ну а зачем и что же вы делаете? Я вам могу доложить, что через две недели вы будете это все видеть. Вам будет очень приятно", - заявил Данилов.

Как сообщалось, 26 июля президент Украины ввел в действие решение СНБО от 16 июля 2021 года "О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства".

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Решением СНБО утверждается список из 37 руд и неметаллических полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для государства. Кабинету министров Украины поручено в двухмесячный срок утвердить список участков недр, которые имеют стратегическое значение и которые будут предоставлены в пользование на условиях соглашений о разделе продукции, участков, которые будут предоставляться в пользование путем проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование, и обеспечить ежегодную актуализацию списков участков.