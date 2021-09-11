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Российские террористы обстреляли наши позиции из запрещенного оружия. Трое воинов получили ранения, - ОТГ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Российские террористы обстреляли наши позиции из запрещенного оружия. Трое воинов получили ранения, - ОТГ

11 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" из запрещенного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "В результате вражеского обстрела трое военнослужащих получили ранения средней тяжести. Воины были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе погиб украинский воин, еще трое получили осколочные ранения, - штаб ООС

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+19
А зелений чмошник не знає, що йде війна.
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11.09.2021 13:52
+15
Тим часом пройшов другий рік пошуків Нелохом миру в дупі *****.

Ps. Швидкого одужання захисникам.
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11.09.2021 13:57
+15
Несколько недель у нас рекордные потери. А от зеленой гниды тишина. Это не его война. Ему и так хорошо. Сводки с нуля только мешает ему комфортно жить.
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11.09.2021 13:57
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А зелений чмошник не знає, що йде війна.
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11.09.2021 13:52 Ответить
нiт
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11.09.2021 13:57 Ответить
І знати не хоче. Воно війну вже закінчило. Мир-дружба-жвачка.
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11.09.2021 13:58 Ответить
Його творчий мозХ не хоче сприймати жорстокість війни, тому зеперечує її. Про це, колись, люся аферістович на ток шоу патякала. Якраз перед тим, як прилаштуватись в ОПу до дерьмака.
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11.09.2021 14:18 Ответить
Таки да

Російські терористи обстріляли наші позиції із забороненої зброї. Троє воїнів зазнали поранень, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 347
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11.09.2021 14:25 Ответить
Мені інше цікаво, навіщо воно , зі своїм "творчим" мозХом, перлось в президенти воюючої країни? ПАпрікколу, не інакше.
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11.09.2021 14:56 Ответить
Мне тоже интересно кто вложил этому шуту в уши что оно вообще способно стать президентом и эффективно управлять воюющей страной?
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11.09.2021 15:54 Ответить
Бородата бабуся беня.
Дуже їй хотілось рейдернути Україну і продати фуйлу. Дорого.
Бені- багатства. Фуйлу- територія.

Для втілення потірбен кишеньковий, намозоливший очі і вуха чувачок з манією величі, серіал і начебто, соцопитування. Маємо зЕзідента, готового стати на коліна перед фуйлом, ради "мира любой ценой".
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11.09.2021 16:25 Ответить
Есть такое. "Патриот", твою дивизию ...

Російські терористи обстріляли наші позиції із забороненої зброї. Троє воїнів зазнали поранень, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3695
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11.09.2021 16:40 Ответить
Тим часом пройшов другий рік пошуків Нелохом миру в дупі *****.

Ps. Швидкого одужання захисникам.
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11.09.2021 13:57 Ответить
Несколько недель у нас рекордные потери. А от зеленой гниды тишина. Это не его война. Ему и так хорошо. Сводки с нуля только мешает ему комфортно жить.
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11.09.2021 13:57 Ответить
Може саме за цім і поставили кремлівські куратори свого акторішку, президентом Україні,а наші виродки йому допомогли.Приклад -Лукошенко у Білорусі невже не підтвержує ,згадайте перед виборами у Білорусі,коли кремль просунув Луку, такий же серіал кацапи транслювали ,тільки під назвою "Батько".
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11.09.2021 14:06 Ответить
Российские террористы обстреляли наши позиции из запрещенного оружия. Трое воинов получили ранения, - ОТГ "Схід" - Цензор.НЕТ 3997
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11.09.2021 13:59 Ответить
Чомусь так бісить це "із забороненої зброї". А якби із не забороненої, то можна було б пити шампанське?
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11.09.2021 14:11 Ответить
буба не заметит, бо так сильно хочет прекращения, шо аж подпрыгивает.
от падлюки тока, с той стороны, видимо желаний етого потного зеленого казла не знают.
бойцам поправится поскоере и обнять родных.
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11.09.2021 14:16 Ответить
Швидкого одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь
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11.09.2021 14:19 Ответить
Террористы обстреляли из запрещенного вооружения.... вообще смешно. А какое у террористов должно быть разрешенное вооружение?
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11.09.2021 14:25 Ответить
А вы обращали внимание, что когда найвеличниший приезжает на передок, то дырявые прекращают обстрелы?! А все просто: дырявые и зебилы - это одна коМанда!
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11.09.2021 14:27 Ответить
А ты только узнал?
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11.09.2021 14:37 Ответить
комбат раз звонит комбату кацапскому - у нас тут клоп, прекратите активность.
комбат кацапский как младший по званию и друг по общевойсковому училищу говорит есть, дает команду стоп и выкатывает ящик водки - война на время прекратилась......
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11.09.2021 14:51 Ответить
Как-то встретились Порошенко и Путин...
https://youtu.be/R5ydj4il4AE
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11.09.2021 14:36 Ответить
Російські терористи обстріляли наші позиції із забороненої зброї. Троє воїнів зазнали поранень, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 5271

...
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11.09.2021 14:44 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!Російські терористи обстріляли наші позиції із забороненої зброї. Троє воїнів зазнали поранень, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 6937
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11.09.2021 14:52 Ответить
Російські терористи обстріляли наші позиції із забороненої зброї. Троє воїнів зазнали поранень, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9778
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11.09.2021 15:00 Ответить
Как же вы за2222БА""ли вашим запрещенным оружием . А если наших хлопцев поубивают не из запрещенного, то тогда привалит счастье?
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11.09.2021 19:05 Ответить
 
 