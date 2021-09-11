Российские террористы обстреляли наши позиции из запрещенного оружия. Трое воинов получили ранения, - ОТГ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
11 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" из запрещенного оружия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ОТГ "Схід".
В сообщении отмечается: "В результате вражеского обстрела трое военнослужащих получили ранения средней тяжести. Воины были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение.
Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил".
Топ комментарии
+19 Игнатьев Фион
показать весь комментарий11.09.2021 13:52
+15 Anton Ivanovich
показать весь комментарий11.09.2021 13:57
+15 18c49ed2
показать весь комментарий11.09.2021 13:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Дуже їй хотілось рейдернути Україну і продати фуйлу. Дорого.
Бені- багатства. Фуйлу- територія.
Для втілення потірбен кишеньковий, намозоливший очі і вуха чувачок з манією величі, серіал і начебто, соцопитування. Маємо зЕзідента, готового стати на коліна перед фуйлом, ради "мира любой ценой".
Ps. Швидкого одужання захисникам.
от падлюки тока, с той стороны, видимо желаний етого потного зеленого казла не знают.
бойцам поправится поскоере и обнять родных.
комбат кацапский как младший по званию и друг по общевойсковому училищу говорит есть, дает команду стоп и выкатывает ящик водки - война на время прекратилась......
https://youtu.be/R5ydj4il4AE
...
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!