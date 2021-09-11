Российские террористы обстреляли наши позиции из запрещенного оружия. Трое воинов получили ранения, - ОТГ "Схід"

11 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" из запрещенного оружия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "В результате вражеского обстрела трое военнослужащих получили ранения средней тяжести. Воины были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил".

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