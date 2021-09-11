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зарплата (2303) медиа (159) Малюська Денис (292)

Малюська предлагает собственникам медиа-кампаний пройти проверку на полиграфе и ответить на вопрос о выдаче зарплаты в конвертах

Новости Цензор.НЕТ Общество

Малюська предлагает собственникам медиа-кампаний пройти проверку на полиграфе и ответить на вопрос о выдаче зарплаты в конвертах

Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил владельцам медиа-компаний пройти проверку на детекторе лжи и ответить на вопрос, выплачивают ли они теневые зарплаты.

"Я бы предложил провести общую встречу всех медиа-компаний Украины со мной, и со специальным оборудованием, которое бы проверило, говорим мы правду или нет", - сказал Малюська на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу, передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Министр отметил, что медиа-бизнес мог бы быть хорошим и прибыльным бизнесом в Украине.

"Но что я вижу - это теневые зарплаты, которые платятся в конвертах большим медиа-звездам, и очень мало зарплат, задекларированных и записанных государственной налоговой инспекцией", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська: Ожидаем, что олигархи станут честными бизнесменами

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+24
Начинать нужно с депутатов СН. И с самого Малюськи.
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11.09.2021 13:58
+13
Ну что ж. мосийчук на аппарат. Поглядим, что за курва.
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11.09.2021 14:05
+12
Малюська предлагает собственникам медиа-кампаний пройти проверку на полиграфе и ответить на вопрос о выдаче зарплаты в конвертах - Цензор.НЕТ 462
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11.09.2021 14:06
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Начинать нужно с депутатов СН. И с самого Малюськи.
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11.09.2021 13:58 Ответить
начинать надо с главного зеосла и полиграфом на 220 вольт с повышением вольтажа
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11.09.2021 14:41 Ответить
та тут как бы и без полиграфа все ясно...
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11.09.2021 14:55 Ответить
И не забыть ОП

Малюська предлагает собственникам медиа-кампаний пройти проверку на полиграфе и ответить на вопрос о выдаче зарплаты в конвертах - Цензор.НЕТ 2684
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11.09.2021 14:00 Ответить
Ну что ж. мосийчук на аппарат. Поглядим, что за курва.
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11.09.2021 14:05 Ответить
Малюська предлагает собственникам медиа-кампаний пройти проверку на полиграфе и ответить на вопрос о выдаче зарплаты в конвертах - Цензор.НЕТ 462
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11.09.2021 14:06 Ответить
палітіческіє прєслєдованія Малюська предлагает собственникам медиа-кампаний пройти проверку на полиграфе и ответить на вопрос о выдаче зарплаты в конвертах - Цензор.НЕТ 828
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11.09.2021 14:07 Ответить
начать надо было бы со структур Калы Мойского,которые каждые полгода,меняют юрисдикцию,с целью сэкономить на налогах.
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11.09.2021 14:08 Ответить
..БЕНЕдиктова((
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11.09.2021 14:12 Ответить
Имел как-то неосторожность связаться с его АЗС, как юр.лицом. Малюська предлагает собственникам медиа-кампаний пройти проверку на полиграфе и ответить на вопрос о выдаче зарплаты в конвертах - Цензор.НЕТ 1010 Проклял все.
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11.09.2021 14:14 Ответить
Лозунг "Слуг Народу"- ні дня без про#ба- ні хвилини без зай#ба"!
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11.09.2021 14:09 Ответить
Интересно.Собственники медиакомпании "95 квартал" тоже?
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11.09.2021 14:13 Ответить
Это же совсем не то, это же другое...
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11.09.2021 14:18 Ответить
Згідний. Імітація держуправління зєленою бандитською шоблою проводиться на захмарному рівні, в який вкладаються величезні кошти. ************* про таке і мріяти не могли(((
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11.09.2021 14:19 Ответить
стока приличных евреев в Умани - де вы етот криворогатый позор нации с его пузатой шоблой надыбали?
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11.09.2021 14:21 Ответить
Фрік.
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11.09.2021 14:22 Ответить
Малюська пропонує власникам медіа-компаній пройти перевірку на поліграфі та відповісти на питання про видачу зарплати в конвертах - Цензор.НЕТ 1012..
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11.09.2021 14:58 Ответить
мальчик на фотке напоминает от тока немного недозревшего маньяка...
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11.09.2021 14:23 Ответить
Щось як ляпнуть і самі розшифровують ці слуги прислуги книжки хоч одну прочитали мелять якби шо небуть
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11.09.2021 14:24 Ответить
Если посмотреть телик, то окажется довольно интересная картина: кроме двух-трёх каналов, все остальные подают новости будто из одной методички, где найвеличниший самый лучший и самый честный президент в мире, депутаты сн - герои нашего времени и страна движется к суперуспешному будущему, но наследие "соевых" мешает титаническому прыжку вперед... Но прямый, пятый, эспрессо и тд. имеют свою точку зрения на события в стране, которая отличается от версии фашиста подоляка, они показывают зашквары зебилов, они рассказывают, как зе-упыри нас грабят... Неудивительно, что малюсек интересуют зарплаты в конвертах именно на неудобных для них телеканалах.
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11.09.2021 14:24 Ответить
не смотрите телик на ночь и конечно же включайте собственные мозги - они есть у всех,
не все находят включатель...
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11.09.2021 14:36 Ответить
ой дурааак..он шо думает владельцы лично бобло по конвертам фасуют и раздают? та даже если кто то и согласился бы...скажет не знаю о таком! и скажет ведь првду
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11.09.2021 14:25 Ответить
Ніби малюська не отримує гроші в конверті.
За своїм відомством би слідкував.
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11.09.2021 14:26 Ответить
пусть малюська пройдет полиграф на вопрос о взятках сначала сам
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11.09.2021 14:33 Ответить
Я думаю, что надо просто запретить выпускать конверты! Малюська пропонує власникам медіа-компаній пройти перевірку на поліграфі та відповісти на питання про видачу зарплати в конвертах - Цензор.НЕТ 4015
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11.09.2021 14:39 Ответить
Ну тогда такую процедуру депутатам сам Бог велел! Давайте начинать с себя.
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11.09.2021 14:58 Ответить
нічого дивного,молюск він на то і молюск,безхребетне у всій красі.
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11.09.2021 15:04 Ответить
Народ потрібна допомога!!!
Що робити і що світить за таке: ст 384 завідомо неправдиве показання у тяжкому чи особливо тяжкому злочині за грабіж ст 186 . Там чоловік був п'яний на емоціях і написав заяву, а на наступний день змінив покази, тепер його лякають ст 384 і говорять що там світить виправні роботи на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Сам чоловік говорить що він був в стресі і помилився зі свідченнями, а в поліції говорять, що він наговорив на невинного чоловіка, або хоче зменшити міру покарання йому?
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11.09.2021 15:02 Ответить
Задайте вопрос на форуме юристов)))
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12.09.2021 00:00 Ответить
а не начать ли проверку депутан-министров-судей-прокуроров с нарколога и психиатра...
а потом уж с полиграфа ( и экзорциста)))))
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11.09.2021 15:04 Ответить
на мій погляд ідея хороша,і треба розпочинати з президента,а тема по вагнерівцях.
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11.09.2021 15:09 Ответить
ахаха, малюська, ты предложи слугам урода пройти полиграф, а то они зарплату от коломойши и ахиетки стабильно получают в конвертах
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11.09.2021 15:14 Ответить
"Иван Васильевич! Когда Вы говорите создается впечатление, что Вы бредите!"
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11.09.2021 16:18 Ответить
Громадо!!! Ви бачите, що ці зелені покидькі з нас знущаються!!! Прошу, не називайте ций зелений гнидник "Слуганароду" Вони слуги, але не народу!!!!
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11.09.2021 22:04 Ответить
Малюська пропонує власникам медіа-компаній пройти перевірку на поліграфі та відповісти на питання про видачу зарплати в конвертах - Цензор.НЕТ 6205
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12.09.2021 13:13 Ответить
 
 