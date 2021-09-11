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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Венецианская комиссия (423) закон (3090) олигарх (1016)

В ЕС поддержали идею передачи проекта закона об олигархах в Венецианскую комиссию

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

В ЕС поддержали идею передачи проекта закона об олигархах в Венецианскую комиссию

Решение направить проект закона об олигархах на рассмотрение Венецианской комиссии конструктивное и пойдет на пользу Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя Консультативной миссии ЕС в Украине Фредрик Весслау во время форума YES Brainstorming в Киеве, комментируя идею передачи проекта закона об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.

"Венецианская комиссия всегда пользуется большим авторитетом в деле законотворчества. Их выводы относительно таких вопросов играют в Украине конструктивную роль. Думаю, в целом вам было бы полезно послушать мнение Венецианской комиссии", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее идею получения заключения Венецианской комиссии по этому проекту закона поддержал экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

Как сообщалось, 10 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах за выводом в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

Автор: Вадим Куц
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Великого недонаполеона мокнули в очередной раз. С головой. Зеля Розумкову этого не простит.
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11.09.2021 14:42 Ответить
все верно - кто угодно тока не ети несамостоятельные цвета недозревших помидоров...
а вообще в ес поддержат шо угодно, шо бы тока им 2 пачки маргарина не мучали.
не поняли еще?
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11.09.2021 14:44 Ответить
-Хто вср@вся?
-Арахамія
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11.09.2021 14:54 Ответить
Й що тепер,коли місія ЄС підтримала ініціативу ЄС Порошенківсього й інших опозиційних партій?
що тепер заявлять молюски ЗЕлені?
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11.09.2021 15:17 Ответить
Да там режиссёров пруд пруди, что то выдумают
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11.09.2021 15:27 Ответить
Й насправді , вони формулюють свої атвєтки якомога абурдішими аргументими , навмисне, щоб потім доки усі обговорювали абсурдність, вони в цей час своє роблять...
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11.09.2021 15:32 Ответить
,,Авторитари́зм - тип недемократического режима , основанного на сильной централизованной власти одного лица или группы лиц (например, определённой партии) .
Авторитарный режим предполагает невозможность для легальной оппозиции существенно влиять на политику государства,, .



Преследование политических оппонентов, передача СМИ от одних олигархов-своим олигархам ( законопроект об олигархах) - практически, в Украине зародился авторитарный режим.
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11.09.2021 15:57 Ответить
 
 