В ЕС поддержали идею передачи проекта закона об олигархах в Венецианскую комиссию
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Решение направить проект закона об олигархах на рассмотрение Венецианской комиссии конструктивное и пойдет на пользу Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил заместитель председателя Консультативной миссии ЕС в Украине Фредрик Весслау во время форума YES Brainstorming в Киеве, комментируя идею передачи проекта закона об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.
"Венецианская комиссия всегда пользуется большим авторитетом в деле законотворчества. Их выводы относительно таких вопросов играют в Украине конструктивную роль. Думаю, в целом вам было бы полезно послушать мнение Венецианской комиссии", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
Ранее идею получения заключения Венецианской комиссии по этому проекту закона поддержал экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт.
Как сообщалось, 10 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах за выводом в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию).
2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.
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а вообще в ес поддержат шо угодно, шо бы тока им 2 пачки маргарина не мучали.
не поняли еще?
-Арахамія
що тепер заявлять молюски ЗЕлені?
Авторитарный режим предполагает невозможность для легальной оппозиции существенно влиять на политику государства,, .
Преследование политических оппонентов, передача СМИ от одних олигархов-своим олигархам ( законопроект об олигархах) - практически, в Украине зародился авторитарный режим.