"Я выбрал этот путь осознанно и не сверну с него", - Джелял заявил, что продолжит борьбу против оккупации Крыма

Арестованный в оккупированном Крыму первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял заявил, что намерен продолжать свою борьбу, находясь в заключении, всеми доступными средствами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Джелялова, которое адвокат Николай Полозов опубликовал в Фейсбуке,

Полный текст обращения Джеляла: "Друзья! Мой арест аккурат после возвращения с "Крымской платформы", где я имел честь присутствовать и выступать перед высокими участниками и близкими по духу друзьями только доказывает мстительный характер российской власти.



Она по-прежнему демонстрирует готовность изгонять, изолировать людей, продолжающих открытую борьбу за демократические ценности и свободы, во имя интересов своего народа и государства.



Я был готов к такому развитию событий и по примеру старших братьев не собираюсь отступать от собственных убеждений! Буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами.



Во время обыска в моем доме сотрудник его производивший между прочим сказал: "Ваше оружие – слово. А это гораздо опаснее".



Так что мое "оружие" со мной. Мое слово со мной. Мое слово с вами!



Не отступайте! Не останавливайтесь! Не медлите!



Мой народ!



Не верьте лицемерным обличителям, которые будут увещевать, что жертва насилия сама повинна в насилии над ней! Они скажут, что я сам "нарывался", что сиди я тихо, остался бы дома с семьей.

Но нам непозволительно себя так вести.



Восемь лет назад вы, мой народ, делегировали мне право представлять ваши интересы. Наградили высоким статусом и ответственностью, перед лицом которой я не мог молчать и прятаться.



Я выбрал этот путь осознанно и не сверну с него. Со мной рядом моя любимая жена, мои близкие друзья, весь мой народ и весь мир. И никаким стенам этого не изменить.



Не опускайте руки!



Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх, а ведь это одна из их целей.

Наши предки гордо пронесли небесное знамя с золотой тамгой. Сделать это должны и мы!"