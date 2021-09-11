"Я выбрал этот путь осознанно и не сверну с него", - Джелял заявил, что продолжит борьбу против оккупации Крыма
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Арестованный в оккупированном Крыму первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял заявил, что намерен продолжать свою борьбу, находясь в заключении, всеми доступными средствами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме Джелялова, которое адвокат Николай Полозов опубликовал в Фейсбуке,
Полный текст обращения Джеляла: "Друзья! Мой арест аккурат после возвращения с "Крымской платформы", где я имел честь присутствовать и выступать перед высокими участниками и близкими по духу друзьями только доказывает мстительный характер российской власти.
Она по-прежнему демонстрирует готовность изгонять, изолировать людей, продолжающих открытую борьбу за демократические ценности и свободы, во имя интересов своего народа и государства.
Я был готов к такому развитию событий и по примеру старших братьев не собираюсь отступать от собственных убеждений! Буду продолжать борьбу доступными мне здесь в заключении способами.
Во время обыска в моем доме сотрудник его производивший между прочим сказал: "Ваше оружие – слово. А это гораздо опаснее".
Так что мое "оружие" со мной. Мое слово со мной. Мое слово с вами!
Не отступайте! Не останавливайтесь! Не медлите!
Мой народ!
Не верьте лицемерным обличителям, которые будут увещевать, что жертва насилия сама повинна в насилии над ней! Они скажут, что я сам "нарывался", что сиди я тихо, остался бы дома с семьей.
Но нам непозволительно себя так вести.
Восемь лет назад вы, мой народ, делегировали мне право представлять ваши интересы. Наградили высоким статусом и ответственностью, перед лицом которой я не мог молчать и прятаться.
Я выбрал этот путь осознанно и не сверну с него. Со мной рядом моя любимая жена, мои близкие друзья, весь мой народ и весь мир. И никаким стенам этого не изменить.
Не опускайте руки!
Пусть сотворенное со мной не вселяет в вас страх, а ведь это одна из их целей.
Наши предки гордо пронесли небесное знамя с золотой тамгой. Сделать это должны и мы!"
Пожалуйста, подождите...
Хочется услышать хоть какие-нибудь коментарии зеленского с крымской платформой.
...
видимо уважемый Джелял не знает других способов.
Що робити і як себе поводити і що світить за таке: ст 384 завідомо неправдиве показання у тяжкому чи особливо тяжкому злочині за грабіж ст 186 . Там чоловік був п'яний на емоціях і написав заяву, а на наступний день змінив покази, тепер його лякають ст 384 і говорять що там світить виправні роботи на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Сам чоловік говорить що він був в стресі і помилився зі свідченнями, а в поліції говорять, що він наговорив на невинного чоловіка, або хоче зменшити міру покарання йому?
бо у них там 8 самозатопленых флотов, они с завидным постоянством идиотов строят те флоты и топят на входе в Северную бухту....
Кацапькі вертухаї такім сміливим людям - життя не дадуть !
Світ має зтурбуватися )
кырымлы не согнуться перед царем !
Героям Слава !
Kırım'a zafer!
Kahramanlara şan!
Олег Сенцов показал, что есть люди, которых не сломать.
Держись Нариман !