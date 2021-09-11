Умер автор проекта "тарелки на Лыбедской" архитектор и художник Флориан Юрьев

В субботу, 11 сентября 2021 года, умер архитектор и художник Флориан Юрьев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Facebook общественная организация "Музей современного искусства".

Юрьеву было 92 года. Он умер сегодня утром, в кругу близких друзей.

Юрьев был архитектором, художником, искусствоведом, мастером скрипичных музыкальных инструментов и педагогом. Родился 11 августа 1929 года в Киренске Иркутской области. Переехал в Киев в 1950 году, закончил Киевский художественный институт.

Юрьев – автор проектов здания Института научно-технической и экономической информации (дома-тарелки на м. "Лыбедская"), наземного павильона станции метро "Крещатик", микрорайона Нивки-3 и модернистского герба Киева.

Кроме архитектуры, Юрьев занимался цветомузыкой, писал картины и делал скрипки.

"Он оставил нам свою "летающую тарелку" на станции метро "Лыбидская" как свидетельство того, что и сам архитектор был "инопланетянином" среди нас. Оставил скрипки, в которых слышаться его голос. Оставил метод цветовой фонетической транскрипции, чтобы цветом записывать музыкальные произведения, делать цветные партитуры. Оставил теорию цветомузыки и картины, которые эти теории иллюстрируют. Флориан оставил после себя так много свидетельств своей уникальности, что работы по их осмыслению и осознанию масштаба личности автора хватит на несколько поколений", - сказано в сообщении.

Редакция Цензор.НЕТ выражает соболезнования родным и близким Флориана Ильича.