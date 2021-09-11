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Новости Политика Украины
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Эстония (1164) Евросоюз (15886) YES (80) Кальюлайд Керсти (62)

Слова о "20 годах" до вступления Украины в ЕС базируются на опыте, вы должны внедрять Копенгагенские критерии, - президент Эстонии Кальюлайд

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддерживает членство Украины в Европейском Союзе но ее слова о том, что Украине для вступления в ЕС понадобятся "20 лет работы", базировались на основе предыдущего опыта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Президент Эстонии заявила на форуме YES Brainstorming.

"Потому что вы знаете, все прогнозы делаются на основе опыта. Как президент Эстонии я имела дело с проблемами эстонского бизнеса в Украине", - сказала она.

Кальюлайд в качестве примера привела случай с двумя эстонскими компаниями.

"Одна эстонская компания даже прошла через международный арбитраж, чтобы вернуть бизнес законным владельцам. Это шоу продолжалось на протяжении всех пяти лет, пока я была президентом Эстонии, - никакого прогресса. Затем, этим летом я услышала, что одна эстонская компания, которая была близка к действительно хорошему соглашению относительно цифровой трансформации здесь в Украине, имела дело с юристом, который не раскрыл им их клиента, но четко просил о доле в бизнесе для быстрого укоренения в сотрудничество", - отметила Кальюлайд.

По мнению Президента Эстонии, это свидетельствует о том, что на протяжении 5 лет не было продвижения вперед в реализации Копенгагенских критериев, необходимых для вступления в ЕС.

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"И мы знаем, что подойти ближе к ЕС возможно только при условии их выполнения", - подчеркнула она.

Кальюлайд обратила внимание, что ЕС расширит свои границы только при условии их выполнения, а не из-за геополитических причин.

"Я всегда ищу положительного сигнала того, что в будущем есть возможности для Грузии, Украины и Молдовы. Я отстаиваю эту позицию довольно долго, но большая проблема заключается в том, что потом люди говорят: "Вы сумасшедшие? Они до сих пор на расстоянии световых лет от выполнения Копенгагенских критериев", - акцентировала политик.

В то же время, Президент Эстонии подчеркнула, что искренне желает однажды увидеть Украину в Евросоюзе и надеется, что Киев воспользуется окном возможностей, как только оно откроется.

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"Но предпосылками являются Копенгагенские критерии. Вы не можете начинать их внедрять, когда окно откроется. Это будет слишком поздно", - обратила внимание Кальюлайд.

"Я действительно надеюсь на будущее Украины и ЕС. И не только Украины, Грузии, Молдовы также, но мой опыт говорит, что следует говорить откровенно", - акцентировала Кальюлайд.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+11
Все правильно женщина говорит. Это не баба с улицы.Это президент. Говорит,что есть на самом деле. То есть - Украина это еще не страна. А гнойник олигархов и агентов путина.
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11.09.2021 15:57
+11
Что вы тут грязь льете на эстонского президента? Она что, не права? Права не то что на 100, а на 1000%.
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11.09.2021 15:58
+9
При Порошенку Україні дали безвіз. Саме за виконання вимог ЄС.
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11.09.2021 16:07
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Што нє так с Балгарієй , рускій
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11.09.2021 18:29 Ответить
с Балгарієй все хорошо, американский
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11.09.2021 18:40 Ответить
Болгария на задворках ЕС, росийский капитал там правит бал, митинги, демонстрации, постоянно перевыборы. очсень сильны проросийские силы.
В Румынии получше.
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11.09.2021 19:22 Ответить
Мадам ваше понимание ситуации,примерно такое же как обхват земным телескопом вселенной.А это 0,01 %.Именно столько занимают Копенгагенские критерии в сложившейся геополитической Вселенной в которой могут сгореть миллионы жизней Слова про "20 років" до вступу України в ЄС базуються на досвіді, ви маєте впроваджувати Копенгагенські критерії, - президентка Естонії Кальюлайд - Цензор.НЕТ 5612
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11.09.2021 18:41 Ответить
той нечастий випадок коли і свиночолі і зєлєбобікі клянуть одну і ту саму людину, яка каже правду
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11.09.2021 20:46 Ответить
чомусь Далю Грибаускайте не клянуть, яка захищала Україну на всіх форумах та умови не ставила.
а тут 2 якийсь фірми естонські образили - відразу вступилася,
ну й що,що війна, стріляють - до них далеко.
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11.09.2021 22:56 Ответить
дві естонські компанії це антиприклад, для такої малої країни як Естонія це забагато. Щодо Грібаускайте - вона ніколи не захищала українську корупцію, а критика естонки саме в цьому. Українські керманичі за сім років не просунулися в цьому напрямку, і це факт.
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12.09.2021 06:57 Ответить
Эстонский бизнес устроил у себя офшорные зоны и переманивает наши компании, так как там нет налогов, выплачивают только дивиденды, - и об этом забыла.
маленькие страны паразитируют на больших, как Украина.

устроили у себя офшоры, заманивают укр.бизнес, а это еще хуже чем коррупция, то есть отнимают у Украины налоги, обкрадывая граждан.
об этом уже говорил им Гройман в бытность премьером, и что ответили эстонцы?
надо дружить, надо торговать...
20 лет давали им инвестиции, большие деньги. деньги кончились - устроили у себя офшоры...
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12.09.2021 11:27 Ответить
20 это было вчера
а сегодня примут фейковый закон об олигагархах
продолжая жидолизацию руководства страны
так что лет 40 -это по-минимуму
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12.09.2021 07:33 Ответить
В кращому разі через 20 можливо приймуть заявку на вступ, а далі... Згадайте приклад Туреччини.
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12.09.2021 11:00 Ответить
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