"Голосеевский стрелок" Мартынюк ранивший трех человек, обороняя свою квартиру, вышел под домашний арест

37-летний Иван Мартынюк, который летом прославился как "голосеевский стрелок вышел на свободу". В июле к мужчине пришли забирать квартиру. Обороняя свое жилье, он совершил выстрел и ранил сразу трех человек - одного полицейского и двух гражданских. После этого Иван поджег квартиру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Факты.

Сейчас мужчина отбывает домашний арест в квартире матери. В интервью изданию Иван Мартынюк уверяет - в тот день не понимал, что за люди пытаются ворваться в его дом, поэтому был вынужден стрелять.

"Я вынужденно распылил слезоточивый газ. После того как он немного рассеялся, они приступили к спиливанию петель. И когда я увидел искры от срезания петель внутри квартиры, на том этапе вынужденно сделал предупредительный выстрел. Один, а не два", - рассказывает мужчина.

Любимая Ивана Екатерина также в тот день находилась в квартире. Признается - испугалась не на шутку, потому понимает, почему мужчина открыл огонь.

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Только под дверью оказались переговорщики из полиции, Иван вместо диалога облил дверь бензином и поджег. Говорит, все ради того, чтобы выиграть хоть какое-то время и дождаться приезда своих адвокатов.

Когда мужчины уже в наручниках выводили из квартиры, соседи были потрясены, ведь знают его как спокойного и уравновешенного человека.

"Приходилось общаться, нареканий нет, достаточно воспитанный человек ... Он приходил к нам, стучал. Мы ему помогали заряжать пауэр-банки", - делится сосед Ивана Дмитрий.

Однокомнатную квартиру в престижном жилом комплексе Иван Мартынюк приобрел еще в 2008 году в кредит. Когда банк неожиданно обанкротился - инвесторы растерялись. Иван, кстати, бывший финансист, убеждает: будто не знал, кому перепродали его кредит, поэтому и не платил годами. За это сумма долга выросла до почти 1,5 млн грн.

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А в сентябре 2019 Соломенский суд вынес заочное решение - взыскать с Ивана долг и выставить квартиру на электронные торги.

Защитникам Ивана Мартынюка удалось отменить заочное решение о взыскании долга, но уже после того, как жилье реализовали на торгах.

"Сейчас правового основания, чтобы продавать эту квартиру с торгов, нет. И поэтому Иван зная, что уже отменено решение суда, которое стало причиной всех его проблем и неурядиц, защищал ту собственность, которая ему принадлежала", - рассказала адвокат Валерия Лутовська.

Покупатель уже даже успел перепродать спорное имущество. На аукционе он приобрел квартиру за 2,6 млн грн, а перепродал впоследствии вдвое дешевле.

Тем временем в доме кто-то установил новые входные двери. Кто именно это сделал - соседи вроде не видели. И Иван не скрывает - то, что он не может теперь попасть внутрь, вовсе не означает, что он опустил руки и сдался. Говорит, будет бороться за жилье до последнего.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 июля в Голосеевском районе Киева мужчина забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прибывшим на место полицейским, ранив одного стража порядка и одного гражданского мужчину. Стрелка задержали.