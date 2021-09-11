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Новости Происшествия
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квартира (458) Киев (24549) стрельба (3161)

"Голосеевский стрелок" Мартынюк ранивший трех человек, обороняя свою квартиру, вышел под домашний арест

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

37-летний Иван Мартынюк, который летом прославился как "голосеевский стрелок вышел на свободу". В июле к мужчине пришли забирать квартиру. Обороняя свое жилье, он совершил выстрел и ранил сразу трех человек - одного полицейского и двух гражданских. После этого Иван поджег квартиру.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут Факты. 

Сейчас мужчина отбывает домашний арест в квартире матери. В интервью изданию Иван Мартынюк уверяет - в тот день не понимал, что за люди пытаются ворваться в его дом, поэтому был вынужден стрелять.

"Я вынужденно распылил слезоточивый газ. После того как он немного рассеялся, они приступили к спиливанию петель. И когда я увидел искры от срезания петель внутри квартиры, на том этапе вынужденно сделал предупредительный выстрел. Один, а не два", - рассказывает мужчина.

Любимая Ивана Екатерина также в тот день находилась в квартире. Признается - испугалась не на шутку, потому понимает, почему мужчина открыл огонь.

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Только под дверью оказались переговорщики из полиции, Иван вместо диалога облил дверь бензином и поджег. Говорит, все ради того, чтобы выиграть хоть какое-то время и дождаться приезда своих адвокатов.

Когда мужчины уже в наручниках выводили из квартиры, соседи были потрясены, ведь знают его как спокойного и уравновешенного человека.

"Приходилось общаться, нареканий нет, достаточно воспитанный человек ... Он приходил к нам, стучал. Мы ему помогали заряжать  пауэр-банки", - делится сосед Ивана Дмитрий.

Однокомнатную квартиру в престижном жилом комплексе Иван Мартынюк приобрел еще в 2008 году в кредит. Когда банк неожиданно обанкротился - инвесторы растерялись. Иван, кстати, бывший финансист, убеждает: будто не знал, кому перепродали его кредит, поэтому и не платил годами. За это сумма долга выросла до почти 1,5 млн грн.

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А в сентябре 2019 Соломенский суд вынес заочное решение - взыскать с Ивана долг и выставить квартиру на электронные торги.

Защитникам Ивана Мартынюка удалось отменить заочное решение о взыскании долга, но уже после того, как жилье реализовали на торгах.

"Сейчас правового основания, чтобы продавать эту квартиру с торгов, нет. И поэтому Иван зная, что уже отменено решение суда, которое стало причиной всех его проблем и неурядиц, защищал ту собственность, которая ему принадлежала", - рассказала адвокат Валерия Лутовська.

Покупатель уже даже успел перепродать спорное имущество. На аукционе он приобрел квартиру за 2,6 млн грн, а перепродал впоследствии вдвое дешевле.

Тем временем в доме кто-то установил новые входные двери. Кто именно это сделал - соседи вроде не видели. И Иван не скрывает - то, что он не может теперь попасть внутрь, вовсе не означает, что он опустил руки и сдался. Говорит, будет бороться за жилье до последнего.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 июля в Голосеевском районе Киева мужчина забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прибывшим на место полицейским, ранив одного стража порядка и одного гражданского мужчину. Стрелка задержали.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+25
Успеха тебе Иван. Мы на твоей стороне.
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11.09.2021 16:01
+19
К чуваку в квартиру ломились какие-то мудаки пиляя дверь болгаркой. Он посмотрел в глазок, а глазок какое-то чмо закрыло рукой. Тот взял и епонул из ружья в глазок. В результате оказалось, что ранен мусор в ту самую руку, которой он закрыл глазок. Но блеать, согласно следствия, виноват чувак, в том что... мусор сам напросился на пулю.
Очередная история в которой мусора и бандюганы - одна зе-команда!
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11.09.2021 17:34
+16
Мутная история, но нормальный обычный человек такую квартиру(с непонятной историей)никогда не купит. Терпения и удачи стрелку, и запасайся патронами.
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11.09.2021 16:32
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Успеха тебе Иван. Мы на твоей стороне.
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11.09.2021 16:01 Ответить
Надо быть на стороне закона...ситуации разные бывают...и правоохранительные органы далеко не всегда на стороне закона...в общем даже самая радужная ситуация бывает вывернется так что "Герои" оказываются "паскудниками"...
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11.09.2021 16:30 Ответить
В этой стране закон не работает.
Работают купюры.
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11.09.2021 23:36 Ответить
вчіться правильно відбирати квартири
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11.09.2021 16:01 Ответить
Я предлагаю на законодательном уровне ввести различные виды балаклав для правохренителей и преступников! А то мафия скоро введет форму и знаки различия по примеру полицейских и на свои оперативные машины будет ставить мигалки зеленого света...
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11.09.2021 16:07 Ответить
Мутная история, но нормальный обычный человек такую квартиру(с непонятной историей)никогда не купит. Терпения и удачи стрелку, и запасайся патронами.
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11.09.2021 16:32 Ответить
невже наше найкраще правосуддя не задумається над тим що покупець встиг викупити цю квартиру за 2, 6 міліонів гривень і продати вдоє дешевше ??? та це ж відмивання грошей щоб не платити податки !!! ну яка людина в здравому умі за якихось 1,5 - 2 місяця сама себе обікраде ??? а все діється по принципу : поки сонце зійде - роса очі виїсть !!!
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11.09.2021 17:05 Ответить
К чуваку в квартиру ломились какие-то мудаки пиляя дверь болгаркой. Он посмотрел в глазок, а глазок какое-то чмо закрыло рукой. Тот взял и епонул из ружья в глазок. В результате оказалось, что ранен мусор в ту самую руку, которой он закрыл глазок. Но блеать, согласно следствия, виноват чувак, в том что... мусор сам напросился на пулю.
Очередная история в которой мусора и бандюганы - одна зе-команда!
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11.09.2021 17:34 Ответить
Подобных историй только с долгами по коммуналке скоро будет много.
Спасибо за это Зеленскому, он хорошо защищает олигархов, а город скаждым годомживет все хуже и хуже
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11.09.2021 18:14 Ответить
богатые тоже плачут-кино такое було..
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11.09.2021 19:03 Ответить
Кожен народ - має право і навіть обовязок - охороняти свою територію ! "Голосіївський стрілець" Мартинюк, що поранив трьох людей, обороняючи свою квартиру, вийшов під домашній арешт - Цензор.НЕТ 9008
Кожен власник своєї землі , території чи квартири - має право і навіть обовязок - охороняти свою територію !
Усе інше - херня ...
А на моїй приватній території - будь-які окупанти - смерті вороги (це моя територія а не навіть моєї рідної держави ) "Голосіївський стрілець" Мартинюк, що поранив трьох людей, обороняючи свою квартиру, вийшов під домашній арешт - Цензор.НЕТ 4027
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11.09.2021 19:13 Ответить
Тяжело в деревне без нагана! "Голосіївський стрілець" Мартинюк, що поранив трьох людей, обороняючи свою квартиру, вийшов під домашній арешт - Цензор.НЕТ 9447
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11.09.2021 20:35 Ответить
Таким образом До окончательного решения кто-то решил что он БОГ.
Какого хрена там делал полицейский? КОГО он охранял? В данном случае человек охранял свое право собственности. Да, квартира в залоге была, но ДО кончания ВСЕХ судов (апеляиции также). Уведомли ли Ивана надлежащим образом? вопрос. Какого хрена непонятные люди ПИЛЯТ чужие двери? Ведь могли бы обождать адвокатов и т.д.
Мутная история.
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11.09.2021 23:33 Ответить
 
 