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Миссия МВФ начнет работу в Украине 21-23 сентября, - представитель Фонда в Киеве Рашкован

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Миссия МВФ начнет работу в Украине 21-23 сентября, - представитель Фонда в Киеве Рашкован

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by может начать работу 21-23 сентября этого года, сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован.

"Миссия может начать работу через 10-12 дней", – сказал он на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Рашкован уточнил, что, скорее всего, эта миссия снова будет "виртуальной", то есть работа будет осуществляться в удаленном режиме.

В то же время, по его словам, сохраняется шанс, что глава миссии Иванна Владкова-Голлар прибудет в Киев, однако это зависит от развития эпидемиологический ситуации в Украине с Covid.

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Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование - приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко на этой неделе сообщил, что сумма второго транша stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения транша, однако этот вопрос будет обсуждаться во время дискусии с миссией.

Министр финансов Сергей Марченко в конце августа указывал также, что обсуждается возможность продления текущей 18-месячной программы stand-by на полгода.

Автор: Роман Свиридович
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Фамилия некрасивая ...
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11.09.2021 16:10 Ответить
Будут призывать выровнять с Европейскими цены на газ. А иначе кредит не дадут.
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11.09.2021 18:12 Ответить
Рашкован? Серйозно? Ліл! Місія МВФ почне роботу в Україні 21-23 вересня, - представник Фонду в Києві Рашкован - Цензор.НЕТ 2186
(я б на його місці або застрелився, або змінив прізвище)
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11.09.2021 18:42 Ответить
Разве что на Русиван.
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11.09.2021 19:16 Ответить
Во-первых, а сможет ли, во-вторых,а не с прежним ли результатом.
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11.09.2021 19:19 Ответить
 
 