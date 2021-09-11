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Новая эра в рыбоводстве - норвежцы запустили океаническую ферму, способную вырастить 1,5 млн рыб за 14 месяцев. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Норвежская фирма SaLMar запускает первую в мире океаническую ферму для выращивания рыбы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте SaLMar.
Отмечается, что "Наступает новая эра в рыбоводстве".
Ocean Farm 1 была первой оффшорной рыбной фермой, она может вмещать 250 000 м3 и выдерживать землетрясения силой 12 баллов.
Около 20 000 сенсоров позволяют полностью автоматизировать морской участок и вырастить до 1,5 миллионов рыб за 14 месяцев.
Топ комментарии
+33 Игорь Бех
показать весь комментарий11.09.2021 16:08
+23 Диды Выпивали
показать весь комментарий11.09.2021 16:07
+19 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий11.09.2021 16:10
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Она же и последняя.
А они такие на Порше и Ауди, откормленно-тренированные, при десятках квартир в новостройках, с карточками нескольких банков в бумажнике.
Это и есть их счастье.