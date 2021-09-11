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Норвегия (565) рыба (195)

Новая эра в рыбоводстве - норвежцы запустили океаническую ферму, способную вырастить 1,5 млн рыб за 14 месяцев. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Норвежская фирма SaLMar запускает первую в мире океаническую ферму для выращивания рыбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте SaLMar.

Отмечается, что "Наступает новая эра в рыбоводстве".

Ocean Farm 1 была первой оффшорной рыбной фермой, она может вмещать 250 000 м3 и выдерживать землетрясения силой 12 баллов.

Около 20 000 сенсоров позволяют полностью автоматизировать морской участок и вырастить до 1,5 миллионов рыб за 14 месяцев.

Новая эра в рыбоводстве - норвежцы запустили океаническую ферму, способную вырастить 1,5 млн рыб за 14 месяцев 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+33
Весь мир развивается. А мы так и будем сопли с олигархами жевать. Точнее,сопли это для нас )) Им мы заработаем на икорку.
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11.09.2021 16:08
+23
в Украине тысячи водоёмов, которые раздали каким то идиотам. привезти сотню вьетнамце, они завалят дешовой рыбой страну за один год.
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11.09.2021 16:07
+19
Ну, может норвеги таки улучшат технологии, бо лосось,выращенный на фермах, сильно отличается от выловленного в море не в лучшую сторону.
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11.09.2021 16:10
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НА ФОТО вольeр який щe опустять у воду?
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11.09.2021 19:29 Ответить
похоже шо так...а наверху каюты операторов...
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11.09.2021 22:35 Ответить
Но вышло так, что у них да, а у нас нет.
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11.09.2021 22:14 Ответить
Новости уже 4 года.. там есть видео ускоренной сборки платформы
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11.09.2021 22:43 Ответить
а вот это поворот. походу какие-то слоупоки из отраслевого ресурса решили хайпануть старой позитивной новостью, а другие слоупоки подхватили
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12.09.2021 01:12 Ответить
Как видим, никто не завалил Европу качественной рыбой первой свежести.
Она же и последняя.
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12.09.2021 01:14 Ответить
Оригинал статьи
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11.09.2021 22:48 Ответить
Зачем нашим олигархам что то развивать? Они лучше ограбят народ или продадут то что осталось !
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11.09.2021 22:48 Ответить
Это их любимое удовольствие: наблюдать как беднеет и деградирует биомасса.
А они такие на Порше и Ауди, откормленно-тренированные, при десятках квартир в новостройках, с карточками нескольких банков в бумажнике.
Это и есть их счастье.
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11.09.2021 23:15 Ответить
хотя в реале норвеги просто заказали платформу несколько лет назад по али-экспресс, так дешевле(
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12.09.2021 01:19 Ответить
Ну так это в Норвегии там тепло
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12.09.2021 06:42 Ответить
Нова ера в рибництві - норвежці запустили океанічну ферму, здатну виростити 1,5 млн риб за 14 місяців - Цензор.НЕТ 1459 Нова ера в рибництві - норвежці запустили океанічну ферму, здатну виростити 1,5 млн риб за 14 місяців - Цензор.НЕТ 8546
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12.09.2021 07:43 Ответить
Такі країни як Норвегія - це просто інша цивілізація в порівнянні з Україною
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12.09.2021 07:20 Ответить
Загадять ще й океан...
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12.09.2021 14:57 Ответить
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