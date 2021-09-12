Посол Евросоюза Маасикас приехал на представительский форум YES на велосипеде: "Надеюсь, скоро их здесь станет больше". ФОТО

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас приехал в Арсенал для участия в форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) на велосипеде и выразил надежду, что в будущем его велосипед будет не единственным на парковке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Одинокий велосипед у ворот, где проходит форум YES (раскрою - мой). Надеюсь, в будущем их здесь станет больше, несмотря на то, что в Киеве много холмов", - написал Матти Маасикас.

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