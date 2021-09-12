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Посол Евросоюза Маасикас приехал на представительский форум YES на велосипеде: "Надеюсь, скоро их здесь станет больше". ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас приехал в Арсенал для участия в форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) на велосипеде и выразил надежду, что в будущем его велосипед будет не единственным на парковке.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
"Одинокий велосипед у ворот, где проходит форум YES (раскрою - мой). Надеюсь, в будущем их здесь станет больше, несмотря на то, что в Киеве много холмов", - написал Матти Маасикас.
Топ комментарии
+17 Фродо Бэггинс
показать весь комментарий11.09.2021 16:23
+16 Болунгарвік Віталій
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+11 Nataliia Radchenko
показать весь комментарий11.09.2021 16:24
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Ясен пень, Щас Голоборотько со своим эскортом велосипедистов подтянется, не протолкнутся будет
В. А. Зеленский, величайший лидер современности.
вот и президентка Эстонии 2 раза съездила к Путину - и вот результат: зачем вам ЕС, вы недоросли., ваше место в стойле таежного союза.
Фашьізм нє прайдьот!!!
А Зе звичайнісінький жлобяра.
-Так,бачу.Зараз нас почне вчити жить не по понятиям