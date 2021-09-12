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Новости Политика Украины
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велосипед (128) YES (80) Матти Маасикас (98)

Посол Евросоюза Маасикас приехал на представительский форум YES на велосипеде: "Надеюсь, скоро их здесь станет больше". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас приехал в Арсенал для участия в форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) на велосипеде и выразил надежду, что в будущем его велосипед будет не единственным на парковке.

Как  передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"Одинокий велосипед у ворот, где проходит форум YES (раскрою - мой). Надеюсь, в будущем их здесь станет больше, несмотря на то, что в Киеве много холмов", - написал Матти Маасикас.

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Посол Евросоюза Маасикас приехал на представительский форум YES на велосипеде: Надеюсь, скоро их здесь станет больше 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+17
"Одинокий велосипед у ворот, где проходит форум YES (раскрою - мой). Надеюсь, в будущем их здесь станет больше, несмотря на то, что в Киеве много холмов", - написал Матти Маасикас.Источник: https://censor.net/ru/n3287718

Ясен пень, Щас Голоборотько со своим эскортом велосипедистов подтянется, не протолкнутся будет
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11.09.2021 16:23
+16
Посол Євросоюзу Маасікас приїхав на представницький форум YES велосипедом: "Сподіваюся, незабаром їх тут побільшає" - Цензор.НЕТ 822
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11.09.2021 16:43
+11
в кортежах ОПУ України
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11.09.2021 16:24
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Правила форума Совет форумчан
А інші педіки на чому приїхали?
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11.09.2021 16:23 Ответить
в кортежах ОПУ України
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11.09.2021 16:24 Ответить
вийшло трохи масломасляне - але то нічого, й президента в Україні кажуть буцім-то два ...
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11.09.2021 16:29 Ответить
Странный вопрос! Главный лисапедист конечно, приехал на кортеже, а лисапед то видосик для лохов
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11.09.2021 16:34 Ответить
лайбу у него прошенко спё, поэтому мучаетсяна тэслах
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11.09.2021 18:12 Ответить
Посол Євросоюзу Маасікас приїхав на представницький форум YES велосипедом: "Сподіваюся, незабаром їх тут побільшає" - Цензор.НЕТ 8220
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11.09.2021 21:10 Ответить
"Одинокий велосипед у ворот, где проходит форум YES (раскрою - мой). Надеюсь, в будущем их здесь станет больше, несмотря на то, что в Киеве много холмов", - написал Матти Маасикас.Источник: https://censor.net/ru/n3287718

Ясен пень, Щас Голоборотько со своим эскортом велосипедистов подтянется, не протолкнутся будет
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11.09.2021 16:23 Ответить
Посол Евросоюза Маасикас приехал на представительский форум YES велосипедом: "надеюсь, скоро их здесь станет больше" - Цензор.НЕТ 1406 Посол Евросоюза Маасикас приехал на представительский форум YES велосипедом: "надеюсь, скоро их здесь станет больше" - Цензор.НЕТ 3448
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11.09.2021 16:23 Ответить
Ага. Ето уже перегиб. Может еще босеком будем бегать за господами? Для начала чиновники хоть бы с бандитских гелентвагенов и крузаков пересели на среднего класса машины.
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11.09.2021 16:24 Ответить
Просто преЗЕдент припарковал свой велик и остальные 40 великов возле другой велопарковки... Посол Евросоюза Маасикас приехал на представительский форум YES велосипедом: "надеюсь, скоро их здесь станет больше" - Цензор.НЕТ 9181
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11.09.2021 16:28 Ответить
Нет просто его самого, его водителя, Ермака, водителя Ермака, самажиста, повара.... с велосипедами в самолет не впустили, а на общаственном транспорте Бубочка не решился заботясь об украинцах, а то заразится Ковидом и как без него украинцы?! Вот и пришлось опять брать кортеж!!!
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11.09.2021 16:39 Ответить
Ну ,зеПЕД!)
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11.09.2021 17:30 Ответить
у нас тут тоже некоторые на векликах и самокатах рассекали пока до корыта не дорвались, тпеперьь их мамы га геликах катаются
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11.09.2021 16:34 Ответить
по ходу велик не пристегнут - угонят однако
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11.09.2021 16:34 Ответить
А это "пелотон" нашего Зеленого лисапедиста Посол Євросоюзу Маасікас приїхав на представницький форум YES велосипедом: "Сподіваюся, незабаром їх тут побільшає" - Цензор.НЕТ 9407
Посол Євросоюзу Маасікас приїхав на представницький форум YES велосипедом: "Сподіваюся, незабаром їх тут побільшає" - Цензор.НЕТ 9764
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11.09.2021 16:41 Ответить
велодорожка....
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12.09.2021 01:24 Ответить
Щодо страху вови ... В Українському Домі ,котрий він відкрив у Вашингтоні ,він так сміливо виганяв надмірну кіькість охорони , зауваживши- ДАЙТЕ МЕНІ ПОСПІЛКУВАТИСЬ З ЖУРНАЛІСТАМИ (обрановідібраними, доречі) ТУТ НЕМАЄ Ж ТАКОЇ ВЖЕ НЕБЕЗПЕКИ... КЛОУН у памперсах)
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11.09.2021 16:41 Ответить
ЕТО правакатор, палюбасу баригою падосланий Посол Євросоюзу Маасікас приїхав на представницький форум YES велосипедом: "Сподіваюся, незабаром їх тут побільшає" - Цензор.НЕТ 5581
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11.09.2021 16:42 Ответить
дивуюсь, чому ще Венедіктова з ДБР не завели справу по крадівництву Порохом логотипу ЄС ) а тепер у ноовинах усі плутаються - Порох нагадив чи Європа )
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11.09.2021 16:46 Ответить
Посол Євросоюзу Маасікас приїхав на представницький форум YES велосипедом: "Сподіваюся, незабаром їх тут побільшає" - Цензор.НЕТ 822
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11.09.2021 16:43 Ответить
Ты не лох, ты мудак и на конкурсе мудаков занял бы почётное второе место, потому, что ты МУДАК.
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11.09.2021 19:03 Ответить
"Вы что, хотите чтобы меня грохнули?" (ц)
В. А. Зеленский, величайший лидер современности.
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11.09.2021 16:43 Ответить
Я вобще-то да, Хочу! Даже готов помочь материально! На благое дело денег не жалко! Посол Євросоюзу Маасікас приїхав на представницький форум YES велосипедом: "Сподіваюся, незабаром їх тут побільшає" - Цензор.НЕТ 3110
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11.09.2021 16:47 Ответить
Кстати а потом когда закончится срок его полномочий на что он рассчитывает? Или он как ***** хочет править до смерти?!
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11.09.2021 16:49 Ответить
Ах, какие эти европейские политики милые, скромные и неприхотливые, прямо вызывают слезы умиления у украинцев. Ездят на велосипедах, живут на скромную зарплату в скромных домиках и учат нас как жить и не соваться в ЕС и НАТО. Ну а потом эти милашки оттягиваются по полной за бабки Газпрома. За все что им пришлось терпеть для лапши на уши своему и украинскому лохторату - и за велосипеды, и за скромную зарплату и домики.
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11.09.2021 16:51 Ответить
Только не надо немецких и французских проституток называть политиками
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11.09.2021 17:14 Ответить
А чем наши хуже?
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11.09.2021 17:53 Ответить
Инфраструктуру для велосипедов нужно строить- отдельные велодорожки с бордюрами от авто и пешеходов по всему городу, и с минимальным кол-вом светофоров на пути. Вот чем политики должны заняться, а не пару раз прокатится на велике под камеры.
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11.09.2021 16:56 Ответить
На велодорожках много не заработаешь. Большая стройка дорог - это и кацапский битум, и многомиллиардные откаты от подрядчиков - прощай эпоха бедности. Раньше был клоун - сегодня уже миллиардер. Нужно просто перестать жить на одну зарплату!
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11.09.2021 17:13 Ответить
"а потом эти милашки оттягиваются по полной за бабки Газпрома"

вот и президентка Эстонии 2 раза съездила к Путину - и вот результат: зачем вам ЕС, вы недоросли., ваше место в стойле таежного союза.
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11.09.2021 16:57 Ответить
Головне питання - чи він бздів, коли їхав. Скільки шкідливих газів з нього вийшло - а каталізатора нема! Звідси простий висновок - прикрутити вихлопну систему з каталізатором до кожної сраки! Врятуєм пінгвінів! Смерть лабільному потеплінню! Слава Святій Греті тунберг!
Фашьізм нє прайдьот!!!
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11.09.2021 17:00 Ответить
А квартальный рагуль, считает что на велосипедах ездят только лохи. Поэтому у него кортеж в три раза больше чем у папередника.
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11.09.2021 17:10 Ответить
Нашому рагулю западло пересісти з мерса на ровер.
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11.09.2021 17:45 Ответить
прям как наш найвелычниший лидор, то есть прям как он обещал, ахахаха, давайте зелебобики выберите его раз
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11.09.2021 18:01 Ответить
європейці дійсно користується роверами.
А Зе звичайнісінький жлобяра.
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11.09.2021 19:51 Ответить
Смотри куме!Леопольд вже тут.
-Так,бачу.Зараз нас почне вчити жить не по понятиям
Посол Євросоюзу Маасікас приїхав на представницький форум YES велосипедом: "Сподіваюся, незабаром їх тут побільшає" - Цензор.НЕТ 4460 Посол Євросоюзу Маасікас приїхав на представницький форум YES велосипедом: "Сподіваюся, незабаром їх тут побільшає" - Цензор.НЕТ 1742
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11.09.2021 20:08 Ответить
_От дур... эташ просто поганое кино было - для лопоухих! А он повёлся. Зе на него смотрит как на идиотуса...
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11.09.2021 20:32 Ответить
То Голобородько їздив на велосипеді. Зеленський тільки на піаніні. Посол Євросоюзу Маасікас приїхав на представницький форум YES велосипедом: "Сподіваюся, незабаром їх тут побільшає" - Цензор.НЕТ 8932
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11.09.2021 20:35 Ответить
Над зеленским в мире не ржет только ленивый....наголосували(((
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11.09.2021 23:42 Ответить
І чого "ікру метать"? Ну - самі подумайте: де ми знайдемо для Стефанчука і "Юзіка" підходящі велосипеди?!!!.... Винахідники не винайшли, а промисловість світу ще не випускає велосипедів з таким запасом міцності рами та ободів коліс і "кошовкою" для пуза!!! ....
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12.09.2021 03:38 Ответить
 
 