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Газ (10098) Транзит газа (300) Витренко Юрий (376)

Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что в случае резкого снижения "Газпромом" транзита могут возникнуть технические проблемы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Глава

Возможное резкое снижение "Газпромом" объемов транзита природного газа через Украину в случае запуска "Северного потока – 2" приведет к таким изменениям физико-химических свойств газа, которые вызовут вопросы у европейских операторов газотранспортных систем (ГТС) на западной границе Украины.

"Если ("Газпром") ничего не будет давать (газ на вход украинской ГТС), то нам даже проще – ничего не надо выполнять. Но если он будет давать какие-то небольшие объемы газа или если будет очень сильно варьировать: один день максимум, а другой день, скажем, минимум – то будут физические проблемы, как обеспечить транзит, необходимые физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракту между оператором украинским и операторами Словакии, Польши, Венгрии и так далее", – сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в кулуарах YES Brainstorming в Киеве в субботу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, в такой ситуации европейские операторы могут заявить, что Украина нарушает условия контракта по физико-химическим свойствам газа, что создает им определенные технические проблемы и ставит под вопрос нынешнюю надежность транзита через Украину.

Глава "Нафтогаза" отметил, что в транзитном контракте есть "какие-то общие положения, которые, в принципе, теоретически могут нас защитить, если мы потом пойдем в суд", однако следует привлекать внимание к этой возможной проблеме уже сейчас.

"Поэтому важно этот вопрос наперед каким-то образом решать", – подчеркнул Витренко.

По его словам, для стабильного решения необходимо устранить монополию "Газпрома" на поставки газа из России в Европу транзитом через Украину, перенести дочки доступа с западной границы Украины на границу с РФ, и именно в этом был весь смысл перевода работы украинской ГТС на европейские правила.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Транзит газа через Украину с начала года снизился на 15,2%

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Бабло перестанет поступать прокладкам) Так готовьтесь, а не трындите!
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11.09.2021 16:43
+4
-Чинні керівники держави і політики й досі, правда менш "успішно", але такий же "товар" обмінюють (по бартеру) на міжнародну ринку на кредити і фінансову допомогу, частина з якої, міцно осідає у "вітчизняних та офшорних кишенях" бариг з їхнього оточення ... демонструючи штучні культіпаки - як збирає на життя каліка під церквою чи в метро... Жах...

А чи знаєте ви, що 40-ка мільйонна Україна при них, вже докотилася до жалюгідних... 150 млрд. дол. свого офіційного ВВП? А потенціал скорочення добробуту українців (їхньої шагреневої шкіри) - вже вичерпаний, чи ще ні?

В той час, коли ВВП таких малюсіньких (з 4-х мільйонним населенням), але й маленьких площею... - острівної Ірландії, чи міста-держави Сінгапур уже втричі перевищили нині офіційний ВВП України...

А чи знаєте ви, що потенціал лише АПК України здатний ",якщо не гнатиме на експорт" сировину, а кінцеву продукцію... продукувати ВВП розміром в 600-800 млрд. дол?

А чи знаєте ви, що весь, вже нині існуючий потенціал всього господарського комплексу України здатний створювати ВВП на рівні Великої Британії, чи Франції, Італії...? Не кажучи що здатний обігнати за обсягами Південну Корею, Іспанію, чи Австралію?

Але ж ВСЕ стоїть мертвим грузом , а народ в еміграції... Масове безробіття серед тих, хто лишився...

Я не сказав про молоду галузь ІТ (бо її важко спрогнозувати), але вона вже здатна щорічно - майже подвоювати обсяги своїх послуг...

Але брехня, безвідповідальність, користолюбство влади, політиків зростають ще вищими темпами, ніж ІТ-галузь ...

І на цьому фоні "проростає" незамічена на -сьогодні, але дуже загрозлива для майбутнього проблема суспільства - його КРИМІНАЛІЗАЦІЯ.

Криміналізація - як вимушений крок у відповідь тих, хто ніколи не мав і не бажав кримінальних нахилів та дій,...

Але на фоні злочинної практики влади, так і таких же прийнятих нею законів (податків, цін, тарифів, безправ'я) - населення ВИМУШЕНЕ, по за власною волею, розробляти їх, чи застосовувати... - просто задля елементарного виживання в ситуації, що склалася...

Але в найближчому майбутньому і ОБОВ'ЯЗКОВО, якщо нічого не мінятиметься в діях влади - або влада України, або її населення опиниться "на сковородці"

БО , як сказав Тоні Монтана: - "Кожен має платити за своє глупство, інакше ніколи не порозумнішає".
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11.09.2021 17:09
+4
Запам'ятайте: - якщо ви не цікавитеся і не бажаєте зайнятися політикою, приймати участь в виборах, то з часом... політика, а особливо - політики зацікавляться вами так, що у вас не лишиться й штанів...,
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11.09.2021 17:10
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Правила форума Совет форумчан
Говорящая кобіла РАБссии каже шо захотим газ продадим и за 1 000 доляров и по 2...,Европа будет покупать газ па любасу....,Єто вяличие РАБссии... Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что в случае резкого снижения "Газпромом" транзита могут возникнуть технические проблемы - Цензор.НЕТ 7513 Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что в случае резкого снижения "Газпромом" транзита могут возникнуть технические проблемы - Цензор.НЕТ 7056
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11.09.2021 16:42 Ответить
Бабло перестанет поступать прокладкам) Так готовьтесь, а не трындите!
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11.09.2021 16:43 Ответить
-Чинні керівники держави і політики й досі, правда менш "успішно", але такий же "товар" обмінюють (по бартеру) на міжнародну ринку на кредити і фінансову допомогу, частина з якої, міцно осідає у "вітчизняних та офшорних кишенях" бариг з їхнього оточення ... демонструючи штучні культіпаки - як збирає на життя каліка під церквою чи в метро... Жах...

А чи знаєте ви, що 40-ка мільйонна Україна при них, вже докотилася до жалюгідних... 150 млрд. дол. свого офіційного ВВП? А потенціал скорочення добробуту українців (їхньої шагреневої шкіри) - вже вичерпаний, чи ще ні?

В той час, коли ВВП таких малюсіньких (з 4-х мільйонним населенням), але й маленьких площею... - острівної Ірландії, чи міста-держави Сінгапур уже втричі перевищили нині офіційний ВВП України...

А чи знаєте ви, що потенціал лише АПК України здатний ",якщо не гнатиме на експорт" сировину, а кінцеву продукцію... продукувати ВВП розміром в 600-800 млрд. дол?

А чи знаєте ви, що весь, вже нині існуючий потенціал всього господарського комплексу України здатний створювати ВВП на рівні Великої Британії, чи Франції, Італії...? Не кажучи що здатний обігнати за обсягами Південну Корею, Іспанію, чи Австралію?

Але ж ВСЕ стоїть мертвим грузом , а народ в еміграції... Масове безробіття серед тих, хто лишився...

Я не сказав про молоду галузь ІТ (бо її важко спрогнозувати), але вона вже здатна щорічно - майже подвоювати обсяги своїх послуг...

Але брехня, безвідповідальність, користолюбство влади, політиків зростають ще вищими темпами, ніж ІТ-галузь ...

І на цьому фоні "проростає" незамічена на -сьогодні, але дуже загрозлива для майбутнього проблема суспільства - його КРИМІНАЛІЗАЦІЯ.

Криміналізація - як вимушений крок у відповідь тих, хто ніколи не мав і не бажав кримінальних нахилів та дій,...

Але на фоні злочинної практики влади, так і таких же прийнятих нею законів (податків, цін, тарифів, безправ'я) - населення ВИМУШЕНЕ, по за власною волею, розробляти їх, чи застосовувати... - просто задля елементарного виживання в ситуації, що склалася...

Але в найближчому майбутньому і ОБОВ'ЯЗКОВО, якщо нічого не мінятиметься в діях влади - або влада України, або її населення опиниться "на сковородці"

БО , як сказав Тоні Монтана: - "Кожен має платити за своє глупство, інакше ніколи не порозумнішає".
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11.09.2021 17:09 Ответить
Запам'ятайте: - якщо ви не цікавитеся і не бажаєте зайнятися політикою, приймати участь в виборах, то з часом... політика, а особливо - політики зацікавляться вами так, що у вас не лишиться й штанів...,
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11.09.2021 17:10 Ответить
100%
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11.09.2021 22:24 Ответить
Мне вот интересно, это ваш текст?) Или ворованный? Если ворованный, то еще простительно такое рукожопство))) А если свой, то тогда вопросы...
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11.09.2021 22:32 Ответить
Скільки років вони там товчуться, з мільйонними зарплатами, а зараз Америку відкривають...? ?За американсько-канадськими технологіями бурять за 3 - 3,5 місяця", - говорить науковець.Договір з РФ закінчується у2024 році, транзит можуть знизити зразу після запуску труби..?..Гігантські газові родовища розвідані! "Що заважає розвернути широкомасштабне видобування власного газу?? " "Сваєво не віжу.".?!ОП, ВР, ДБР, СБУ , ГПУ, патріоти -де Ви...?
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13.09.2021 14:38 Ответить
Тебя это почему волнует, тролль мокшанский?
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11.09.2021 17:17 Ответить
РАБссиянский газ воняет Метаном и другими химичискими примесями после добычи...а посему говно Мавзолейное всегда воняет Дебилизмом.... Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что в случае резкого снижения "Газпромом" транзита могут возникнуть технические проблемы - Цензор.НЕТ 375
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11.09.2021 16:45 Ответить
1) у метана нет запаха
2) природный газ - это в основном метан
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11.09.2021 17:03 Ответить
Алень, природный газ это и есть МЕТАН, а пахнут там одоранты, которые добавляют, чтоб алени слышали запах. Как ты такое дожило до полтинника?)
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11.09.2021 18:44 Ответить
Вітренко як на срачку тривожний )
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11.09.2021 16:48 Ответить
это он еще не рассказал, что из этой трубы питают все области, от Харьковской до западной. Если засРашка будет давать минимум, не будет давления, у нас в сетях будет коллапс.
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11.09.2021 17:09 Ответить
А какое нам нужно давление чисто для внутреннего потребления? Если вход и выход отключены.
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11.09.2021 18:56 Ответить
Те, кто ранее руководил, называют такие цифры - 50 млн кубов ежедневной добычи и 60 млн кубов ежедневно брать извне.
В тоже время, емкость наших ПГХ примерно 30 млрд кубов. Если летом закачать не менее 24 млрд кубов, то если не будет аномальных морозов, то хоть и с трудом, но может работать самостоятельно.
Называют и еще одну цифру - в трубе должен ЕЖЕДНЕВНО быть миллиард кубов газа, другими словами, сегодня сколько-то миллионов кубов взяли, значит к завтра из ПГХ надо поднять столько же или столько же купить из-за рубежа.
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11.09.2021 22:31 Ответить
ПОРА КУПУВАТЬ У ШУФРИЧА І ЖЕ З НИМ ПОДІБНИХ СВІЙ ГАЗ, А БЕЗ ГАЗУ РФ ЯК ГОВОРИВ КРІЛЬ МИ ЖИВЕМ ВЖЕ БІЛШЕ 3 ОХ РОКІВ.
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11.09.2021 21:58 Ответить
Если верить Смешко, то по его информации, в Украине ежегодно добывают не 17 миллиардов кубов газа, а минимум 40 млрд кубов, просто продажа этих 23-х миллиардов кубов, под видом кацапского, это президентская тема начиная с Ющенко.
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11.09.2021 22:33 Ответить
"Если верить Смешко" уже очень смешно)))) балабол если не ставить впереди пиз...
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12.09.2021 00:50 Ответить
Ну уж умнее Ющенко, Порошенко и Зеленского.
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12.09.2021 20:38 Ответить
это ты определил? )))ты смам хоть книгу в руках держал, одну, в своей жизни? про "читал" даже не спрашиваю....
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12.09.2021 23:18 Ответить
Новым Канцлером Германии после выборов в Бундестаг 26 сентября скорее всего станет Олаф Шольц....,а если создаст Коалицию с партией Зеленых Анналены Бердок....,то мавзолейным Гопникам Путлера я не завидую... Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что в случае резкого снижения "Газпромом" транзита могут возникнуть технические проблемы - Цензор.НЕТ 2995 Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что в случае резкого снижения "Газпромом" транзита могут возникнуть технические проблемы - Цензор.НЕТ 2995
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11.09.2021 16:48 Ответить
А кому завидовать будешь, немцам? У них точно газ будет.
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11.09.2021 20:34 Ответить
Физико-химические свойства газа в закрытой системе не зависят от давления.Скорее всего не будет возможности на перекачующих станциях бодяжить так как при стабильном давлении есть возможность добавлять стабильное количество примесей снижающих калорийность и увеличивая объем и тем самым зарабатывать деньги из воздуха.
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11.09.2021 16:49 Ответить
Это если взять сферического коня в вакуме а так очень даже влияет!
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11.09.2021 16:51 Ответить
Вы плохо ориентируетесь в системе транзита....начиная от Уренгоя-Помары-Ужгород и далее до французского города Брест сидят операторы компании ГрязьПром....контролирующую любую утечку,а аппаратура контроля хорошего качества,что практический исключает возможность воровства газа ...Сказочники кремлевские,аппаратуру ставили ваши бараны....так что не партесь...Украина газ никогда не воровала начиная с 1982 года,со дня запуска этого газогона.... Глава "Нафтогазу" Вітренко заявив, що в разі різкого зниження "Газпромом" транзиту можуть виникнути технічні проблеми - Цензор.НЕТ 2689
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11.09.2021 16:55 Ответить
А зачем воровать если есть возможость подкачать на каждой станции по 10-20 кубов инертной смеси на 1000 кубов.На выходе из Украины газ уложится в контрактную калорийность.А кубов прибавиться ого-го.В сутки проходит десятки а то и сотни тысяч кубометров.И если в системе давление стабильно то есть возможность дозировки херни в автоматическом режиме а если давление будет прыгать то на выходе из Украины будут большие колебания калорийности что будет доказательством что бадяжат.
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11.09.2021 17:33 Ответить
Вот только в ЕС проверяют качество газа. А теперь ловите - в Польше чайник закипает почти в 2 раза быстрее, чем в Украине. Тогда вопрос - где бодяжат? Ответ - явно не в магистральном газопроводе.
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11.09.2021 22:36 Ответить
Це точно, в Україні горить червоним і не гріє
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11.09.2021 23:51 Ответить
А червоний коляр, це признак домишок атмосферного повітря.
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12.09.2021 20:37 Ответить
На перекачующих станциях которые поддерживают давление в системе,только там имеется возможность бодяжить.А их только в Закарпатской области по моему две,одну знаю точно это в Воловце.
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12.09.2021 06:28 Ответить
Есть магистральные газопроводы, а от них отходят газопроводы среднего давления, вот там скорее всего и бодяжат.
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12.09.2021 20:40 Ответить
По моему мнению где добавляют в газ деодорант,ведь сам газ без запаха и вкуса,там и бодяжат.А самое смешное то что калорийность газа могут определять только лаборатории финансируемые газовщиками.
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12.09.2021 21:27 Ответить
Да, еще Янукович уничтожил ВСЕ государственные лаборатории качества, и не только газа. А его преемники и не думали их восстановить ((((
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13.09.2021 19:04 Ответить
А были ли эти лаборатории для украинского потребителя?Лаборатории были и есть НО для отправки качественного товара за бугор а не на внутришний рынок.За 30-ть лет мы а тем более наши дети уже забыли вкус к примеру настоящего сливочного масла да и вообще чего-то натурального.
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15.09.2021 06:40 Ответить
Ну масло уже есть и нормальное.

Были лаборатории.
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15.09.2021 16:23 Ответить
А теперь ловите-Украина закупает газ калорийностью от 7 до 8000 килокалорий а у нас по ГОСТу должна быть от 5200 до 6100.Вопрос куда девается калорийность даже при 6100?Более чем уверен что украинцам более чем 5200 не дают не считая того что еще разбодяжат обласные станции отбора газа.
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12.09.2021 06:34 Ответить
Не може бути. Ви ж такий договір підписали, щоб Вава з фуйлом зустрівся та в очі глянув.

1. С целью урегулирования юридических разногласий до 29 декабря 2019 года:
1.1 В "пакете" с выполнением договоренностей, предусмотренных пунктом 2.2, ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подпишут и исполнят безотзывное соглашение об урегулировании, предусматривающее:
- выплату до 29.12.2019 г. около 2,9 млрд долл. США с учетом пени в соответствии с решениями Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма от декабря 2017 г. и февраля 2018 г.,
- отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений, в т.ч. иски НАК "Нафтогаз Украины" на 12,2 млрд долл. США и на 1,33 млрд куб. м (без денежной оценки),
- снятие арестов на имущество, активы и денежные средства ПАО «Газпром», а также отказ в будущем от всех возможных претензий и исков по контрактам на поставку и транзит газа от 19 января 2009 г.;
1.2 До 29.12.2019 г. ПАО "Газпром" и Украина заключат безотзывное мировое соглашение в рамках дела ПТС № 2019-10: "ПАО "Газпром" против Украины", рассматриваемого в настоящий момент арбитражным судом в г. Женева, Швейцарская Конфедерация. Такое мировое соглашение будет предусматривать, в том числе, прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к ПАО "Газпром", основанных на решении Антимонопольного Комитета Украины №18-р от 22.01.2016 г. и соответствующем решении Хозяйственного суда г. Киева от 05.12.2016 г. (включая требования об уплате штрафа и пени);
2. С целью продолжения бесперебойного транзита российского газа через территорию Украины:
2.1 ПАО "Газпром" подпишет соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" (далее - Компания-организатор) на организацию транспортировки газа через территорию Украины;
2.2 при выполнении договоренностей, предусмотренных пунктом 1, до 29.12.2019 будет обеспечено следующее:
2.2.1 ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат межоператорское соглашение;
2.2.2 Компания-организатор и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" заключат транспортное соглашение (контракт на транзит газа). В течение 2020 года НКРЭКУ внесет необходимые изменения в типовой договор с целью приведения его в соответствие с транспортным соглашением между Компанией-организатором и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", и стороны транспортного соглашения подпишут типовой договор без изменения существенных параметров договора (сроки, объемы транспортировки, тариф) без каких-либо штрафных санкций для сторон;
2.2.3 Компания-организатор обратится к ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" для бронирования мощностей ГТС Украины. При этом бронирование мощностей ГТС Украины по годам будет осуществляться в следующих объемах:
2020 г. - 65 млрд куб. м газа;
2021 г. - 40 млрд куб. м газа;
2022 г. - 40 млрд куб. м газа;
2023 г. - 40 млрд куб. м газа;
2024 г. - 40 млрд куб. м газа;
при условии, что к моменту бронирования НКРЭКУ будет установлен конкурентный тариф, признаваемый Компанией-организатором и соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы
Стороны по договору на транспортировку газа в дальнейшем намерены рассмотреть возможность продления сотрудничества по вопросам транзита газа на аналогичных условиях на следующие регуляторные периоды оператора ГТС Украины 2025-2034 гг.
3. Стороны до 27 декабря 2019 года примут необходимые меры (создадут необходимые условия) для выполнения соответствующими компаниями вышеуказанных договоренностей, в т.ч.:
3.1 Европейская комиссия гарантирует и письменно подтверждает сертификацию ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" как нового оператора ГТС Украины в соответствии с нормами ЕС, а также соответствие законодательства Украины в сфере регулирования транспортировки газа требованиям ЕС;
3.2 Украинская Сторона в срок до 29.12.19 примет все необходимые меры (создаст все необходимые условия):
- для заключения мировых соглашений с ПАО "Газпром", упомянутых в пунктах 1.1 и 1.2 данного протокола ;
- для принятия окончательного решения о сертификации нового оператора ГТС Украины и о выдаче лицензии ООО "Оператор газотранспортной системы Украины";
- для гарантии юридической действительности решения НКРЭКУ о сроках бронирования мощностей в 2019 г. и возможности заключения нового транспортного соглашения в редакции, согласованной сторонами транспортного соглашения в соответствии с пунктом 2.2.2;
- для обеспечения независимости национального регулятора, стабильности законодательного регулирования, надежной правовой защиты интересов заказчика услуг по транзиту, предсказуемости, прозрачности, экономической обоснованности и стабильности тарифообразования;
3.3 Российская Сторона примет необходимые меры (создаст необходимые условия) для выполнения ПАО "Газпром" своих обязательств в соответствии с предусмотренным пунктом 1.1 соглашением о выплате по решениям Арбитражного института Торгово-промышленной палаты Стокгольма от декабря 2017 г. и февраля 2018 г.
4. При условии выполнения в полном объеме договоренностей, предусмотренных пунктами 1-3 настоящего Протокола, Стороны рассмотрят возможность поставок газа в Украину с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NCG) за исключением обоснованной скидки с учетом объемов таких поставок.
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11.09.2021 17:01 Ответить
Ага, а парашенка с гнойсманом вообще качали газ с Марса и ты тут всем в уши лило, что Украина пять лет газ у параши не покупало, не?
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11.09.2021 19:02 Ответить
Просто цікаво, чому від вато-зебілів стільки смороду і "0" інформації?
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11.09.2021 19:07 Ответить
Тебе мало информации, что гнойман с парашенко газ в параше не покупали? Ты тупое или слепое? Каждый день эти два жида об этом пели со всех утюгов
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11.09.2021 19:34 Ответить
Які два жи.а? Перше. Друге, хто на твою думку зЕля з кагалом?
Третьє. Факти про купівлю газу у парашки для споживання. Щось на кшталт офіційного договору, як договір "Нафтогазу" з "грязьпромом" 11.09.2021 17:01, де плісняві здали інтереси України.
Не можеш привести факти, відвали і смерди де-інде.
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11.09.2021 20:03 Ответить
Звучит солидно и основательно,но кто это иполняет,а главное кто и кого будет за эти нормы наказывать?Возможно за импорт и будут наказывать но это абсурд так как на импорт идет все на 100% адекватное.Даже на импортной ,,Олейне,,сало не пригорает не то что на украинской.
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14.09.2021 22:57 Ответить
Немає в тому документі нічого солідного, окрім здачі інтересів України, під, начебто, кацапську обісцянку про транзит. Кацапи, чи лохів розвели, чи таким і був план, втілений дерьмаком і Ко.
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15.09.2021 11:19 Ответить
Воруют все абсолютно-это природа гомика сапиенса. Так что нечего звиздеть.
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11.09.2021 17:02 Ответить
Спалити $30+ млрд резервів на підтримку курсу по 7.99 було набагато простіше, ніж тепер їх відновити. Але потроху перетнули позначку в тридцять мільярдів.

Глава "Нафтогазу" Вітренко заявив, що в разі різкого зниження "Газпромом" транзиту можуть виникнути технічні проблеми - Цензор.НЕТ 7313
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11.09.2021 17:05 Ответить
"дочки доступа")...
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11.09.2021 17:15 Ответить
Вы все про..ли Витренко. И премию маме твою тоже .
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11.09.2021 17:22 Ответить
там уже цена на входе с Европы около 24 000 грн.
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11.09.2021 17:45 Ответить
ты дурко бодайся с газпромом до полной перемоги и газ в трубе точно будет
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11.09.2021 17:52 Ответить
Ти какойта русскій штолі...
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11.09.2021 18:02 Ответить
тварюки
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11.09.2021 17:58 Ответить
Не скажу за проблемы. Но нынешний и предыдущий президенты нам твердили что мы не покупаем российский газ и получаем его из ЕС путем реверса. Этим супер гордились...рассказывали как о супер победе и одним из основных успехов.. ( а теперь проскакивает информация, что мы по ходу просто отбирали газ идущий в ЕС из РФ по нашему трубопроводу ,но платили не РФ а странам ЕС.. типа мы у них купили. Т.е. очередной раз нас дурили... Ну а теперь если Раша не будет транспортировать газ по нашему трубопроводу, или максимально уменьшит поставку газа Украина может остаться без газа вообще. И конечно это проблема, особенно в свете приближающейся зимы. Но нам то что , мы же у Раши "газ не покупаем уже полтора президентских срока"
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11.09.2021 18:09 Ответить
Там самая большая проблема в другом: если транзита не будет, то восточная часть Украины не сможет получить газ
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11.09.2021 19:23 Ответить
Пусть включают реверс который так расхваливали и Тимошенко и Яценюк и Турчинов и Порошенко и команда Зе президента... Или пускай признаются что брехали.
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11.09.2021 19:37 Ответить
я читала недавно - реверс могут включить для закупки, но тогда придется останавливать транзит в Европу, какое-либо одно направление только должно быть.
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13.09.2021 11:52 Ответить
Очень интересная точка зрения Владимира Милова .... "- Некоторые говорят, что если европейцы будут сильно нуждаться в газе, если будет холодная зима, то, может, разрешат использовать газопровод больше, чем на 50%. Как вы думаете, это возможно?

- Это очень сильно зависит от европейских политиков и европейских регуляторов.

Но вы видите нынешнюю ситуацию: цена за газ достигла 700 долларов, и многие это напрямую связывают с манипулированием рынком со стороны «Газпрома».
Я думаю, Еврокомиссия откроет против них дело по поводу того, что они придерживают объемы, потому что это прямое нарушение антимонопольных правил. И дальше посмотрим, как ситуация будет развиваться. Возможно, им еще придется заплатить за эти 700 долларов, которые мы сейчас видим.
Уже были очень серьезные прецеденты, и надо сказать, что «Газпром» обычно до последнего упирается, а потом идет на попятную.
Я не думаю, что европейцев стоит рассматривать как стадо овечек, которые будут безропотно просить, лишь бы им дали этот газ.
Во-первых, при тех ценах, которые сейчас складываются в Европе из-за газпромовского поведения, снимается проблема импорта газа из других мест.
Конкурентное преимущество «Газпрома» - его газ дешевле, чем американский или австралийский, но при цене в 700 долларов о чем речь?
Позиция Европы может быть: вы придерживаете цены - тогда мы коммерчески эффективно будем брать газ по такой цене в другом месте. Газа полно! Вопрос был только в цене.
Поэтому я не думаю, что «Газпрому» удастся какое-то давление. Я думаю, эта ситуация с июлем-августом-сентябрем, когда резко скакнули спотовые цены из-за газпромовского манипулирования рынком, сейчас приведет к скандалу. И «Газпром» пожалеет - думаю, реакция будет серьезная. "

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Газопровод «Северный поток - 2» достроен. Согласования, экспертизы, суды, споры с европейскими чиновниками и американские санкции три года сопровождали строительство газопровода, который пойдет из России по дну Балтийского моря, вероятно - в ущерб транзиту через Украину.
Пока нет даты запуска в эксплуатацию, и в целом перспективы туманны - согласно нынешнему европейскому законодательству, «Газпром» сможет использовать только половину мощностей.
Политик, бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов рассуждает о будущем газопровода.
- Все трубы сварили, строительство полностью завершилось - могут ли сейчас возникнуть какие-то препятствия для запуска газопровода?
- Конечно. Nord Stream 2 AG проиграли суд в Германии по их требованию дать им возможность использовать мощности газопровода на 100% и освободить от европейского регулирования.
То есть даже когда они введут его в эксплуатацию - думаю, это будет ближе к концу года, потому что надо пройти все сертификационные процедуры, - они смогут использовать мощности только на 50%.
Есть еще Nord Stream 1
Для Nord Stream 1 это было и остается большой проблемой: на сам Nord Stream 1 это правило не распространяется, но есть проблема с его наземным продолжением, газопроводом OPAL, который попадает под регулирование.
Так что Nord Stream 2 придется выполнять европейские правила - я думаю, они в итоге пустят в трубу «Роснефть» и «Новатэк».
Но, во-первых, эти разборки займут время.
Во-вторых, как я вижу, руководство «Газпрома» настроено биться юридически за стопроцентное использование.
Это значит, что быстрого решения по оставшимся 50% не будет.
Можно смело говорить про пару лет, когда они будут использовать лишь половину мощности.
Я думаю, что технически эксплуатация на полную мощность будет возможна не раньше следующего года, а учитывая неразрешенность с законодательством ЕС, мы можем предположить, что максимальная мощность прокачки в следующем году будет 25 миллиардов кубометров.
Сказать, что это кардинально на что-то влияет, было бы очень-очень сильным преувеличением. Я давно говорил, что битвы вокруг «Северного потока - 2» в основном геополитические, они не отражают его реальное влияние на рынок - а оно не очень большое." - ПОЛНОСТЬЮ «Украинцам надо готовиться к прекращению транзита»
Владимир Милов - о завершении строительства «Северного потока - 2» и его перспективах, https://novayagazeta.ru/.../ukraintsam-nado-gotovitsia-k...
ТАМ ЖЕ ответы на вопросы:
- Зачем «Газпрому» было накалять обстановку?
- Могут ли США как-то влиять на судьбу «Северного потока - 2»? В переговорах с Германией шла речь о возможности точечных санкций.
- Про европейский рынок: эти 25 миллиардов кубометров, о которых вы говорили в начале, - важный объем для рынка?
- Насколько это болезненно для Украины?
- Но ведь вся риторика европейских стран, той же Германии, - о необходимости сохранить транзит через Украину.
- Европейцы могут договориться не покупать?
- Что касается «Газпрома», если будет действовать правило про 50-процентную загрузку, а вы говорите, что его вряд ли получится обойти, проект «Северный поток - 2» все равно экономически целесообразен?
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11.09.2021 18:16 Ответить
Читаю "физико-химические свойства" иронично - теперь выходит непонятную бурду (вместо газа) которую вы впариваете украинцам - вы собираетесь впарить и ЕС...Калорийность газа сегодня гораздо ниже чем пару лет назад - собственное наблюдение...
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11.09.2021 18:20 Ответить
А как вы проводили исследования? По какой методике?
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11.09.2021 18:58 Ответить
По "народной" - сравниваю через сколько минут закипает тот же чайник, на той же газовой плите, с тем же количеством воды набранной с того же колодца...теперь дольше,а газ горит не светло-голубым пламенем как раньше, а с красноватыми языками что может свидетельствовать о примесях - плита,форсунки все в норме.
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11.09.2021 21:27 Ответить
Это все очень интересно, но нужны цифры-циферки. А на нос, на хвост, на глаз - это для бедных.
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11.09.2021 21:34 Ответить
Цифры простые. Чайник в Польше закипает почти в 2 раза быстрее, чем в Украине.
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11.09.2021 22:39 Ответить
И как пример этот теперешний газ хрен подрались пьезозажигалкой. Открываешь шипит из комфорки и только спичками поджигается.
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11.09.2021 23:06 Ответить
"перенести дочки доступа с западной границы Украины на границу с РФ," Источник: https://censor.net/ru/n3287719

Что то тут не так.
По сути дела, если Украина у россии газ не покупает, следовательно она к нему не причастна, и весь объём газа на 100% идёт транзитом в Европу. Значит точка доступа уже и так находится на западной границе Украины.
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11.09.2021 18:39 Ответить
Схоже х...о домігся свого. Нашій гтс приходить гаплик. Адже наші компресорні станції працюють на тому самому газі, колись навіть окремо в контрактах вказувались об'єми (зовсім немаленькі) і ціна на "технічний газ".
Тепер коли цей газ треба купувати по 700 доларів а може й дорожче, а ціна за транзит прописана, то гтс буде працювати собі в збиток. Про що натякає вітренко під іншим приводом, що краще закрити трубу, ніж по ній качати маленький і нестабільний обсяг. Навіть не знаю, хто і що нам може допомогти.
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11.09.2021 19:31 Ответить
То он талдычил что победили газпром теперь плачет , пора определиться
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11.09.2021 20:05 Ответить
А тепер уявіть, що "Газпром" каже: ми не будемо прокачувати через територію України 40 млрд "кубів" газу, як зафіксовано в контракті. Ми прокачаємо 5 млрд, а за транзит інших 35 млрд куб. м просто заплатимо гроші (в контракті закладено принцип "транзитуй або плати").
Отже, доведеться купувати відсутні 10 млрд. "кубів" у Європі і закачувати їх в нашу ГТС, але вже у форматі реального реверсу, а не віртуального.
ГТС здатна працювати в режимі реального аверсу і віртуального реверсу, але не призначена для реального аверсу і реверсу на одному часовому відрізку.
Тобто нам доведеться глушити трубу на східному кордоні і перенастроювати її на отримання газу з ЄС без можливостей транзитування. Як тільки це відбудеться, "Газпром" одразу звинуватить Україну в невиконанні транзитного контракту і в односторонньому порядку розірве його. І доведе свою правоту в будь-якому арбітражі, адже це ми не зможемо здійснювати транзит і перекриємо вентиль на вході з РФ.
Саме тому ймовірність "газової війни" цієї зими цілком реальна. Поки нас врятують запаси газу в підземних сховищах, але це не означає, що не буде відключень і локальних проблем, і запаси не вічні.
https://www.dsnews.ua/ukr/blog/razvernut-potok-kak-gazprom-mozhet-vynudit-ukrainu-otkazatsya-ot-tranzita-gaza-10092021-436592
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11.09.2021 22:03 Ответить
Послушайте профессионала, зелёные черти
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13.09.2021 17:50 Ответить
 
 