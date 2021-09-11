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На Донбассе фиксируется увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны российских оккупантов, - главком ВСУ Залужный

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Донбассе фиксируется увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны российских оккупантов, - главком ВСУ Залужный

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе фиксируется увеличение количества и интенсивности нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке  сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Только с начала сентября противник обстрелял наши позиции 59 раз, из них 19 из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В их результате один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 боевые травмы", - написал Залужный.

Он отметил, что военнослужащие ООС дают адекватный ответ на обстрелы. По данным разведки, потери противника составили 6 убитыми и 12 ранеными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские террористы обстреляли наши позиции из запрещенного оружия. Трое воинов получили ранения, - ОТГ "Схід"

"Вражеские провокации являются инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся. Зато постоянно готовимся к отражению различных угроз, в том числе и угрозы полномасштабного вторжения. Высокий уровень наших боевых возможностей наряду с готовностью общества к сопротивлению является гарантией сдерживания агрессора и безопасности страны", - подчеркнул Залужный.

"Российская Федерация, подобно Аль-Каиде, ИГИЛ, Талибану, остается источником опасности для всего цивилизованного мира. Жаль, что сегодня, в 20-ю годовщину памяти жертв терактов 11 сентября, Украина продолжает терять своих защитников от рук террористов российских", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия видит, что она теряет "Минск" как инструмент влияния на Украину, поэтому применяет военные инструменты, - Гармаш

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
"Вражеские провокации являются инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся."

Поддаваться на провокации не надо. Увидел кацапа в прицел- убей.
И никаких провокаций он больше не сделает. На Донбассе фиксируется увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны российских оккупантов, - главком ВСУ Залужный - Цензор.НЕТ 2980
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11.09.2021 16:57
+6
Таке враження, що всіх, хто починає співпрацювати з пліснявою владою, кодують.
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11.09.2021 17:05
+4
Не при зелёных мразях точно.
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11.09.2021 17:11
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"Вражеские провокации являются инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся."

Поддаваться на провокации не надо. Увидел кацапа в прицел- убей.
И никаких провокаций он больше не сделает. На Донбассе фиксируется увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны российских оккупантов, - главком ВСУ Залужный - Цензор.НЕТ 2980
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11.09.2021 16:57 Ответить
На Донбасі фіксується збільшення кількості та інтенсивності обстрілу з боку російських окупантів, - головнокомандувач ЗСУ Залужний - Цензор.НЕТ 9080
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11.09.2021 17:01 Ответить
Ви забули що начтупаючі втрачають в 3-4 рази більше чим ті хто обороняється.При тому що ворогів в Україні будуть зустрічати бійці які вже пройшли бойову школу та і забули про партизанську війну.Так що ващі 300 тисяч в дупі а тоді вже однозначно що кацапії прийдеться воювати із всім світом,жаже Меркель вже вам не допоможе.
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11.09.2021 18:58 Ответить
Таке враження, що всіх, хто починає співпрацювати з пліснявою владою, кодують.
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11.09.2021 17:05 Ответить
Путлер ни с того ни с сего, хочет сильно встретиться с Зелей....,каже историк Андрей Зубов... На Донбасі фіксується збільшення кількості та інтенсивності обстрілу з боку російських окупантів, - головнокомандувач ЗСУ Залужний - Цензор.НЕТ 5118опять старый метод кремлевской сраной дипломатии...типа брацкий одиннарот....а Северный Потоп мимо Украины то шутка рюсскага мира сраного... На Донбасі фіксується збільшення кількості та інтенсивності обстрілу з боку російських окупантів, - головнокомандувач ЗСУ Залужний - Цензор.НЕТ 6294
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11.09.2021 17:05 Ответить
Вот спрашивается почему не используются хваленнные безпилотники?Причем не по точкам агрессии, а по штабам принятия решений.Хватит блеять а принимать решения.Действовать как Израильтяне на упреждение.
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11.09.2021 17:07 Ответить
Не при зелёных мразях точно.
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11.09.2021 17:11 Ответить
потому что главноКАКБЫкомандующий запретил...
отвели всё, что могло давать адекватный огонь...остались только дули (и то после согласования со штабом)...ну если в разведку ходить запретили...о чем еще говорить???
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11.09.2021 17:51 Ответить
Условия перемирия Украина не нарушает....
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11.09.2021 17:08 Ответить
это все понятно, вопрос в том - чем наша армия отвечает или вы только в сторону банковой смотрите?
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11.09.2021 17:23 Ответить
Дивляться.
Сам Залужний визнав, що боїться Зеленського.
Не надто позитивна характеристика для генерала. Боятись чма...це взагалі нонсенс, особливо для військового.
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11.09.2021 17:34 Ответить
Он отметил, что военнослужащие ООС дают адекватный ответ на обстрелы. По данным разведки, потери противника составили 6 убитыми и 12 ранеными
Если это правда, Так почему об этом не говорят громче чтобы не было так деморализующе что только у наших потери. И в конце месяца офицер разведки Нещадим напишет что у орков только 9 боевых 200-x за последний год и ни одного боевого за месяц. И кому верить?
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11.09.2021 17:29 Ответить
Для того чтобы дырявые и кацапы прекратили обстрелы ВСУ, достаточно посадить в окопы депутатов от партии прислуг кремля. И тогда произойдет чудо! Ведь зебилы и дырявые - это одна команда!
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11.09.2021 17:45 Ответить
А БЛАЗЕНЬ -НІ ПАРИ З ВУСТ ПРО ВТРАТИ .
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11.09.2021 20:35 Ответить
Снайперов с передка убрали, разведку отключили, ответный огонь вести запрещено. Такое ощущение что очень заботятся "наши" главнокомандующие о противнике. Понимаю что звучит дико, но: не стреляют ли с той стороны в наших пацанов, нанятые земразями убийцы?
От этих чудожидотварей можно ожидать чего угодно, при условии что это ведёт к уничтожению Украинской нации.
Надеюсь что уже всем понятно что против украинцев происходит геноцид по всем направлениям? Нам придётся рано или поздно остановить это. У нас нет другого выбора
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12.09.2021 04:14 Ответить
Кожного дня москалі нагло масово вбивають і калічать наших героїв, а вони всьо "фиксируют, замечают, обнаруживают". Це що їм народ України довірив захищати свої життя і свою землю, а вони з блокнотиками на джипах розїжджають і все записуюють. Ну і який толк ? Що на №уйла з рахою наклали смертельні санкції ? Москалі спецом так роблять перед рандеву ЗЄльки з №уйлом, а ЗЄлька зжав очко і сидить тихо "шоб увидеть мир"
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12.09.2021 21:08 Ответить
 
 