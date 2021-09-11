На Донбассе фиксируется увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны российских оккупантов, - главком ВСУ Залужный
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В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе фиксируется увеличение количества и интенсивности нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
"Только с начала сентября противник обстрелял наши позиции 59 раз, из них 19 из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В их результате один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще 8 боевые травмы", - написал Залужный.
Он отметил, что военнослужащие ООС дают адекватный ответ на обстрелы. По данным разведки, потери противника составили 6 убитыми и 12 ранеными.
"Вражеские провокации являются инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся. Зато постоянно готовимся к отражению различных угроз, в том числе и угрозы полномасштабного вторжения. Высокий уровень наших боевых возможностей наряду с готовностью общества к сопротивлению является гарантией сдерживания агрессора и безопасности страны", - подчеркнул Залужный.
"Российская Федерация, подобно Аль-Каиде, ИГИЛ, Талибану, остается источником опасности для всего цивилизованного мира. Жаль, что сегодня, в 20-ю годовщину памяти жертв терактов 11 сентября, Украина продолжает терять своих защитников от рук террористов российских", - добавил он.
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Поддаваться на провокации не надо. Увидел кацапа в прицел- убей.
И никаких провокаций он больше не сделает.
отвели всё, что могло давать адекватный огонь...остались только дули (и то после согласования со штабом)...ну если в разведку ходить запретили...о чем еще говорить???
Сам Залужний визнав, що боїться Зеленського.
Не надто позитивна характеристика для генерала. Боятись чма...це взагалі нонсенс, особливо для військового.
Если это правда, Так почему об этом не говорят громче чтобы не было так деморализующе что только у наших потери. И в конце месяца офицер разведки Нещадим напишет что у орков только 9 боевых 200-x за последний год и ни одного боевого за месяц. И кому верить?
От этих чудожидотварей можно ожидать чего угодно, при условии что это ведёт к уничтожению Украинской нации.
Надеюсь что уже всем понятно что против украинцев происходит геноцид по всем направлениям? Нам придётся рано или поздно остановить это. У нас нет другого выбора