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Сейчас мало кто верит в позитив от встречи Зеленского и Путина, - Кучма
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Надеяться на значительные результаты по итогам возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина не стоит.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии "Сегодня" на полях форума YES Brainstorming в Киеве 11 сентября высказал второй президент Украины Леонид Кучма.
"Всегда переговоры полезны, даже если не дают результата. Особенно в той ситуации, в которой в данный момент Украина находится. Но в данный момент мало кто верит, что будет позитив от этой встречи. Хотя бы несколько вопросов рассмотреть и решить – хотя бы с точки зрения пленных – и то это позитив. На большие шаги, что Россия уйдет из Донбасса, я думаю надежды нет", – сказал он.
Топ комментарии
+21 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий11.09.2021 17:15
+10 Senator S 01a656ec
показать весь комментарий11.09.2021 17:42
+8 хужє не будєт
показать весь комментарий11.09.2021 17:34
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Украина - сосед, который уже никогда не станет снова братской республикой.
Интеграционную перспективу необходимо окончательно отправить в исторический архив. Россия, следовательно, ни в коем случае не должна предаваться мечтаниям о том, что она когда-то вновь прирастет Украиной или хотя бы ее юго-восточными областями. Не стоит забывать, что перевоспитание украинских националистов в свое время оказалось не по под силу идеологам из ВКП(б)-КПСС и специалистам из НКВД-МГБ-КГБ СССР.
Смысл украинского политического проекта - в отстранении, отмежевании от России был изложен в названии известной книги Леонида Кучмы: «Украина - не Россия». И от этого проекта украинская политическая элита и ее правящая верхушка не откажутся в ходе любых своих возможных ротаций. Они так и останутся духовными наследниками Ивана Мазепы. Независимость Украины в их глазах - это независимость от России.
Нужно видеть и более неприятную для России правду. Украинская правящая элита опирается на активное меньшинство, ориентирующееся на западные ценности, и на пассивное большинство, которое живет по принципу «моя хата с краю» и сосредоточено в основном на ценностях конкретных и преимущественно материальных. Ни у «русской весны» в 2014 году за пределами Крыма и лишь отчасти Донбасса, ни у Русского мира в последующие годы серьезных шансов на Украине не было. Отсутствие широкой общественной реакции на законы, полностью свернувшие образование на русском языке и жестко ограничившие доступ к русской культуре, свидетельствуют о тщетности надежд на пророссийский майдан. Украина сейчас настроена в отношении России более враждебно, чем любое другое государство в мире.
Наконец, современную Украину нужно внимательно и серьезно изучать, чтобы заменить мифологизированные представления о бывшей советской республике реальным знанием предмета и адекватным пониманием того, как устроена и функционирует соседняя крупная страна. Жить вместе с украинцами уже не получится - и об этом не стоит жалеть. Жить рядом - придется.
https://carnegie.ru/commentary/85272
https://www.youtube.com/watch?v=ynVgmSNlp4U
потоку-...ДА!
Викашлювати кучмівську спадщину Україна буде десятиліттями і це в ліпшому разі.
Всім відомі фуйлові забаганки. Він не вгомониться, поки не задовільнить своє его за наш рахунок. Нам треба ставати сильними. Таких воно боїться. А пародію на президента, що сидить в нас на Банковій, він зневажає за слабкість і сцикливість.
Що стосується історичної ролі Кучми, то вона визначається і мабуть визначатиметься в майбутньому дуже коротко: "Батько" олігархічної системи в Україні.
Подеребанили усю країну на сотню родин, образно кажучи.
Выход только один,официально обявить ЗЕ что встречи не будет до выборов в мокшандии и выполнением своих обязательств мокшандией по минских договоренностях.А переговоры тет-а-тет без международных посредников и на их територии вообще не возможен.
Ты читать умеешь или только срать в комментах умеешь?
Он думает что если рассмешив народ и стал президентом, то это должно как то повлиять на Путина .
***** как не крути фигура, а Зеленский что ? …
Для нас он президент, хоть может и не являемся его сторонниками, а для ***** он ни кто
Неужели от встречи с Бедоносцем путлер не загнется?
6 ч. ·
А теперь серьезно. Зеленский готовится к переговорам с Путиным в коленно-локтевой позе. Это отчетливо видно по жёсткой антизападной риторике власти за последние недели, обвиняющей публично США и Европу в нежелании поддерживать Украину.
Зеленский будет пояснять, почему собрался ползти к Путину. Мол, Запад нас предал. И других вариантов нет.
Запасаемся попкорном))))
А для закрепления олигархии Кучма ввел в закон о выборах президента, невиданного нигде в мире размера, "избирательный" залог. Через этот залог попасть в бюллетень кандидата в президенты могут только ставленники олигархата. А кто еще может купить пропуск в бюллетень за деньги, примерно равные зарплате среднего украинца за всю жизнь.
И этот залог до сих пор есть фильтром-пропуском для денежных мешков.
В польской системе выборов президента нет никакого избирательного залога вообще. Состав бюллетеня там формируют не олигархи, а сами избиратели, путем умеренного количества подписей за пртендентов попасть в бюллетень.
Поэтому в Польше нет олигархов, поэтому Польша развивается.