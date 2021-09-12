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Новости Происшествия Репрессии в оккупированном Крыму
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Закревская Евгения (96) Джелял Нариман (48)

Европейский суд по правам человека запросил у РФ информацию о медобследованиях арестованных в Крыму Джеляла и Ахтемова, - адвокат Закревская

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Европейский суд по правам человека запросил у РФ информацию о медобследованиях арестованных в Крыму Джеляла и Ахтемова, - адвокат Закревская

Европейский суд по правам человека запросил у России информацию о первом заместителе главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримане Джеляле и Асана Ахтемов, задержанных в Крыму 3 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке адвокат Евгения Закревская.

"Европейский суд по правам человека отреагировал на мое заявление о принятии срочных мер (по правилу 39) для защиты Наримана Джелялова и Асана Ахтемова от пыток и жестокого обращения и об обеспечении доступа к Асану Ахтемову независимого адвоката. Суд запросил дополнительную информацию и документы", - написала Закревская.

В частности, ЕСПЧ запросил у РФ информацию о медицинском обследовании Джелялова и Ахтемова, официальную реакцию РФ на заявления о пытках, а также информацию о том, имеет ли Асан Ахтемов доступ к адвокату, которого он сам выбрал, возможность конфиденциальных встреч с ним, частоте и условиях встреч.

Российская сторона должна подать запрашиваемую судом информацию до 23 сентября 2021 года.

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Роман Свиридович
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Зате кровожерливому фуйлу трубу проклали.
Епізод із затриманнями можна використати на нашу користь. Звільнити заручників і переконати європейців, що потік обернеться для них неприємними наслідками.
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11.09.2021 17:36 Ответить
Циники, дерьма им кусок!
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11.09.2021 17:39 Ответить
А еще Зеленского надо срочно обследовать. Забыл его Беня к психиатру сводить на приемной комиссии в презики... Европейский суд по правам человек запросил у РФ информацию о медобследованиях арестованных в Крыму Джелялова и Ахтемова, - адвокат Закревская - Цензор.НЕТ 3179
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11.09.2021 17:47 Ответить
Суд почав просити, гм, а коли закінчить просити?
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11.09.2021 18:10 Ответить
Когда делаешь работу для галочки, рассчитывать на то, что галочку оценят как работу невозможно.Все остальное это от "лукавого беса", который чужую жизнь за работу для своих галочек держать хочет.Работа это всегда движение со знаком плюс, которое "минус лукавого беса" не дает в плюс ни поставить ни превратить, особенно там, где он его не создавал, но паразитировать желает.
Круг же порочный замыкается в бесноватом нежелании признать, что только собственные галочки для работы , в т.ч и схожие с "бесом лукавым" , способны завести в круг порочный.
Возможно поэтому человек разумный всегда звучит гордо , если следовать логике классика ( я так думаю).
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11.09.2021 19:56 Ответить
Упс!
Нарвались рашкованы
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11.09.2021 21:38 Ответить
 
 