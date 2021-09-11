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обстрел (20216) Донбасс (26945)

С начала суток 11 сентября погиб один воин, 8 ранены, двое получили боевые травмы. Враг 10 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток 11 сентября погиб один воин, 8 ранены, двое получили боевые травмы. Враг 10 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток, 11 сентября, зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Враг применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды - вблизи Верхнеторецкого.

У Золотого-4 противник вел огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку Старогнатовки.

Вблизи Талаковки оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Также читайте: На Донбассе фиксируется увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны российских оккупантов, - главком ВСУ Залужный

В Донецкой области российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк, а также осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские террористы обстреляли наши позиции из запрещенного оружия. Трое воинов получили ранения, - ОТГ "Схід"

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

На обстрелы врага наши защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе ухудшилась, однако приготовлений к наступлению террористов нет, - Наев

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+38
Зелене перемир"я триває!!! Головне не стріляти і жодної агресіі у бік агресора та окупанта !!!)))
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11.09.2021 17:55
+29
Зелений поц готується зазирнути ***** вглаз.
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11.09.2021 17:58
+29
С начала суток 11 сентября погиб один воин, 8 ранены, двое получили боевые травмы. Враг 10 раз нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8843

Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну!
Плаче мати в чорній хустці - хоронить дитину…
Плаче сива над синочком, що вмер за свободу!!!
Щоб ми жили й не забули, якого ми роду!
Встань Тарасе, і хоч словом вдар супостата
Що прийшов з землі чужої, воювати з … братом?
Помолімось щиро люди, в єдиній родині!
З нами Бог! За нами правда! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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11.09.2021 18:00
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Зелене перемир"я триває!!! Головне не стріляти і жодної агресіі у бік агресора та окупанта !!!)))
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11.09.2021 17:55 Ответить
Зелений поц готується зазирнути ***** вглаз.
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11.09.2021 17:58 Ответить
Той що позаду і нижче пояса !!!)))
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11.09.2021 18:00 Ответить
Зелений поц там уже своим языком давно шурует. Вопрос другой "открывали огонь", молодцы, но где десяток зашкваренных рашистов. Огонь по воробьям или все-таки запрет? Где арта?
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11.09.2021 18:03 Ответить
Мальчик, ты дебил или зебил?
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11.09.2021 20:30 Ответить
С начала суток 11 сентября погиб один воин, 8 ранены, двое получили боевые травмы. Враг 10 раз нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8843

Встань Тарасе, подивися на свою Вкраїну!
Плаче мати в чорній хустці - хоронить дитину…
Плаче сива над синочком, що вмер за свободу!!!
Щоб ми жили й не забули, якого ми роду!
Встань Тарасе, і хоч словом вдар супостата
Що прийшов з землі чужої, воювати з … братом?
Помолімось щиро люди, в єдиній родині!
З нами Бог! За нами правда! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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11.09.2021 18:00 Ответить
А что ЗЕ?Молчит как рыба об лед,мечтая о встрече с ******?Ежедневные потери,только за два дня свыше 30-ти убитыми и ранеными.Видимо ЗЕ не хочет до выборов портить рейтинги ***** и его правлящей партии.
Так кого мы имеем у власти?
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11.09.2021 18:00 Ответить
Я писал неоднократно, странно, что это до сих пор не дошло до каждого, у кого в голове есть хоть капля ума, кто не зебил. Зеленский - предатель, он со своей шайкой работает на кремль, настоящая ситуация на фронте его устраивает на 100%, он на 100% выполняет задачу, которую ему поставил фуйло - деморализовать нашу армию, внушить мысль, что сопративлятся врагу нет никакой возможности, управляемость нашими войсками отсутствует. Поэтому любые вопросы, любыми просьбы, которые адресуются зеленскому, можно адресовать стене - эффект будет тот же. Тот факт, что зеленский и его шайка - предатели, объясняет абсолютно все, все детали складываются в картинку: от проваленого второй год гособоронзаказа, до разрешения врагу проинспектировать наши позиции, от нынешней ситуации на фронте, до дела "вагнеровцев".
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11.09.2021 21:53 Ответить
да уж и так каждый день видать в штабе ато и раде одни ссыкуны сидят
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11.09.2021 18:00 Ответить
"Вражеские провокации являются инструментом политического давления. Мы, как люди военные, на них не поддаемся. Зато постоянно готовимся к отражению различных угроз, в том числе и угрозы полномасштабного вторжения. Высокий уровень наших боевых возможностей наряду с готовностью общества к сопротивлению является гарантией сдерживания агрессора и безопасности страны", - подчеркнул Залужный.
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11.09.2021 18:06 Ответить
"В городі бузина ,а в Київі дядько" !!!)))
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11.09.2021 18:08 Ответить
этО плять перемирие?!
зеЛя подонок и мразь! С начала суток 11 сентября погиб один воин, 8 ранены, двое получили боевые травмы. Враг 10 раз нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6821
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11.09.2021 18:00 Ответить
нет куйло сказал будешь по нам лднр стрелять мы пойдем в наступление другово я не вижу
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11.09.2021 18:03 Ответить
А до приходу до влади "велічайшего" миролюбного як було? Теж у фуйла питали, що робити, чи українську землю відвойовували?
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11.09.2021 18:06 Ответить
він і Порошенку це говорив, але той не сцикун як бздєлєнский
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11.09.2021 18:06 Ответить
працівників військових комісаріатів на ротацію
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11.09.2021 18:03 Ответить
С начала суток 11 сентября погиб один воин, 8 ранены, двое получили боевые травмы. Враг 10 раз нарушил перемирие, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 135
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11.09.2021 18:04 Ответить
пораненим воїнам найскорішого одужання і повного відновлення...
співчуття родині і побратимам загиблого Героя...
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11.09.2021 18:08 Ответить
Так вони переб'ють усю нашюу армію. А ми не будемо стріляти, щоб не справокувати. Зрада і знищення українців. Хто зупине це божевілля?
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11.09.2021 18:08 Ответить
ЗУПИНЯТЬ САМІ ВІЙСЬКОВІ БІЛЬШ НІХТО, ДІЯТИ НА ВИПЕРЕДЖЕНЯ БІЛЬШ НІЯК, ІНАКШЕ ВОРОГ І НАДАЛІ БУДЕ ВБИВАТИ, ВІЙНА Є ВІЙНА.
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11.09.2021 22:24 Ответить
положение хреновое. это как же получается - российские марионетки и российские курсанты - артиллеристы неоднократно замечены на линии разграничений. практику проходят, блин! а отвечать наши войска могут только из стрекового и макс. из АГС 40мм. а по ним лупят из пушки-гаубицы 122мм. с 3-5км. не достанешь из стрелкового. и их беспилотники свободно летают и фиксируют и корректируют. от такого и у самых ... воинов руки опускаются. вот это и называется деморализация. я так думаю.
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11.09.2021 18:14 Ответить
Принуждают к встечеВід початку доби 11 вересня загинув один воїн, 8 поранено, двоє дістали бойові травми. Ворог 10 раз порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4417
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11.09.2021 18:19 Ответить
ООС - это операция объединенных сил. Со своими изначально поставленными задачами, кои можно почитать на Википедии. Проблема в том, что сама "операция" никак не начнется.
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11.09.2021 18:16 Ответить
Світла пам'ять нашому Герою та швидкого одужання пораненим !!
Смерть російським окупантам на нашій землі 😡
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11.09.2021 18:29 Ответить
"вогонь у відповідь" з автоматів чи насмілились, навіть, з кулеметів?
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11.09.2021 18:35 Ответить
скоро будут писать "погиб лишь один воин и всего восемь ранено"
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11.09.2021 18:43 Ответить
террористы спокойно выезжают на позиции наводят пушки а штаб ато фиксирует это и проявляет спокойствие ведь по ним стрелять нельзя
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11.09.2021 18:44 Ответить
та всі зрозуміли, що ти троль
не тужся більше.
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11.09.2021 19:03 Ответить
Навіщо травмувати головнокомандувача.
Загиблих нема (ну майже). Поранені вже одужують.
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11.09.2021 18:54 Ответить
Ну як можна назвати таку ситуацію на війні - по нашим палять, а відповідати без дозволу не можна. Може туди почати відправляти синків депутатів, міністрів та інших небожителів...
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11.09.2021 19:15 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....Від початку доби 11 вересня загинув один воїн, 8 поранено, двоє дістали бойові травми. Ворог 10 раз порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2380
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11.09.2021 19:21 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Дохлих російсян багато не буває! Вбий російського покидька!

Від початку доби 11 вересня загинув один воїн, 8 поранено, двоє дістали бойові травми. Ворог 10 раз порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3918
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11.09.2021 19:35 Ответить
не русской, а рассеянской...от кацапо-ордынской мрази!
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11.09.2021 22:26 Ответить
один хрен, что в лоб, что по лбу )))
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11.09.2021 22:33 Ответить
Повна бездіяльність командування . Тому далі буде гірше ,почнуть штурмувати опорники..........
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11.09.2021 19:57 Ответить
Котрий день значні втрати , а блазень - ні пари з вуст . !!!!
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11.09.2021 20:30 Ответить
НА БЛАЗНЯ НЕ НАДІЙСЯ, ХОЧЕШ ВИЖИТЬ НА ПЕРЕДОВІЙ, ВОЮЙ.
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11.09.2021 22:27 Ответить
Зебилы, что же ваш миротворец больше не вылазит на трибуну, не бежит на стадион, не постит видосики про стойкое перемирие на фронте, а, зебилы? Найдется хоть один, кто сможет ответить, вас же 73%?
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11.09.2021 21:55 Ответить
Від початку доби 11 вересня загинув один воїн, 8 поранено, двоє дістали бойові травми. Ворог 10 раз порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1588
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11.09.2021 22:14 Ответить
 
 