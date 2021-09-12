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Зеленский подписал указ об обеспечении ветеранов и семей погибших защитников Украины жильем

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский подписал указ об обеспечении ветеранов и семей погибших защитников Украины жильем

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах обеспечения социальной защиты ветеранов войны и семей погибших военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

"Этим указом глава государства поставил задачу Кабинету министров Украины принять меры по социальной защите упомянутых категорий граждан, в том числе предусмотрев в проекте государственного бюджета Украины на 2022 расходы на выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения", - указывается в сообщении.

В частности, это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа семей погибших, пропавших без вести или умерших в результате ранения, полученного во время участия в АТО, лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО, внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии.

Также соцгарантии будут касаться семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов и лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон, регулирующий вопросы замены жилья для лиц с инвалидностью

Кроме того, помощью будут обеспечены семьи погибших участников Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства, и лица с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий во время Революции Достоинства.

Зеленский также обратил внимание правительства на необходимость утвердить Государственную целевую социальную программу обеспечения реализации права на жилье лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины на период до 2025 года.

Отдельно президент поручил Кабинету министров обеспечить с 2022 функционирование Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+19
Хтось пам'ятає вояжі Зеленського до Оману та Катару?
І де ті мільярди інвестицій, які обіцяв Зеленський?
А на початку року у Єрмака хвалились проривами в Південній Кореї і Індонезії. І де це ВСЕ?
У Віслюка живуть одним днем - збрехали і всі забули.
Калька правління *****.
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11.09.2021 18:15
+18
Це як з деревами. По місцевому ТБ розповідали, що наша область має висадити 150 млн дерев. Під них потрібна величезна площа, якої нема- сотні тисяч гектарів. І щодня маємо посадити кілька сот тисяч дерев.
І все згідно розпорядження одного дурника.
Отак і з квартирами буде.
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11.09.2021 18:11
+16
Гарна ініціатива. Тільки де на це гроші взяти ? В бюджеті після зеленої саранчі зайвої копійчини не знайти.
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11.09.2021 18:08
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Правила форума Совет форумчан
Гарна ініціатива. Тільки де на це гроші взяти ? В бюджеті після зеленої саранчі зайвої копійчини не знайти.
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11.09.2021 18:08 Ответить
Це як з деревами. По місцевому ТБ розповідали, що наша область має висадити 150 млн дерев. Під них потрібна величезна площа, якої нема- сотні тисяч гектарів. І щодня маємо посадити кілька сот тисяч дерев.
І все згідно розпорядження одного дурника.
Отак і з квартирами буде.
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11.09.2021 18:11 Ответить
Хтось пам'ятає вояжі Зеленського до Оману та Катару?
І де ті мільярди інвестицій, які обіцяв Зеленський?
А на початку року у Єрмака хвалились проривами в Південній Кореї і Індонезії. І де це ВСЕ?
У Віслюка живуть одним днем - збрехали і всі забули.
Калька правління *****.
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11.09.2021 18:15 Ответить
Звіздіти,не мішки тягати !!І на язиці мозолей не буває !!!)))
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11.09.2021 18:18 Ответить
От зара найвеличніший як вирубає мільярд дерев,які посадив. Деревину продасть, а за ці гроші побудує нам багато багато заводів.Ви кажете дебіл, а він стратєг
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11.09.2021 18:26 Ответить
Підписувати нездійсненні обіцянки-цяцянки це навіть не членом на піаніно ворочать...
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11.09.2021 18:42 Ответить
Из офиса президента уже официально ответили, что вояжи в Оман были частного характера, для отдыха.
И поэтому никаких инвестиций не будет и их вообще никто не обещал!
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11.09.2021 22:25 Ответить
Обіцяти,це не одружитись !!!))))
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11.09.2021 18:17 Ответить
Указ не закон, а закона можно и два года ждать. Все по-тупински: денег нет, но вы держитесь".
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11.09.2021 18:16 Ответить
Наш вовчик виявився біг фан путлєра
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11.09.2021 18:44 Ответить
Проедьтесь по стране посмотрите какими темпами строится инфраструктура. Сколько техники работает. Загуглите сколько эта техника стоит. И потом не будут возникать столь бредовые вопросы.
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11.09.2021 19:43 Ответить
Зеленський підписав указ про забезпечення ветеранів та сімей загиблих захисників України житлом - Цензор.НЕТ 7564
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11.09.2021 21:08 Ответить
Идея благородная, посмотрим, как реально будет она воплощатся в жизнь. Подписать указ - ещё не значит его реализовать...
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11.09.2021 18:09 Ответить
завтра день про який не напишуть журнашлюхи з
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@ICTV_Fakty

Зеленский подписал указ об обеспечении ветеранов и семей погибших защитников Украины жильем - Цензор.НЕТ 4450 Зеленский подписал указ об обеспечении ветеранов и семей погибших защитников Украины жильем - Цензор.НЕТ 6685
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11.09.2021 18:14 Ответить
"З усіх лайнових робіт, які у мене були, найкращою була скотобійня. Вона подобалася мені не тому, що я вбивав там тварин. А тому, що коли всіх вб'єш, можна було йти додому. Це було краще, ніж працювати з 9 до 5 в конторі. А тут покінчив з забоєм і йди собі додому." - Оззі Озборн.

Зеленский подписал указ об обеспечении ветеранов и семей погибших защитников Украины жильем - Цензор.НЕТ 3579
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11.09.2021 18:11 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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11.09.2021 18:13 Ответить
Вы перекручиваете и врете! Зеленський підписав указ про забезпечення ветеранів та сімей загиблих захисників України житлом - Цензор.НЕТ 838
Разве тарифы не понижены?!
Разве пенсии не повышены?!
Разве зарплаты не увеличены?!
Разве с олигархами не борются?!
Разве война не закончена?!
Знаем мы вас, парахаскатов, вам бы только великого человека оболгать! Зеленський підписав указ про забезпечення ветеранів та сімей загиблих захисників України житлом - Цензор.НЕТ 8160
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11.09.2021 22:29 Ответить
У Горбачова була програма Житло 2000
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11.09.2021 18:14 Ответить
а у Хрущова -комунізм через 20 років ...
у вови:
1. Мільярд дерев
2. Універ супер пупер імені Його на 70 персон студентів
а далі то вже мєлочі- від зарпалти вичтелям по 4000 євро до спортівного майданчику перед кожним підїздом з тарифами за газ ну просто казковими...
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11.09.2021 18:47 Ответить
Думаю это популизм. Или совковое трынденье. Бюджет пустой. Солдат очень много. 15 000 квартир плюс ежедневные убийства - огромная сумма. Пусть ахметов оплачивает.Это он кашу заварил с колесниковыми,близнюками,рыбаками и прочими фуфлыжниками.
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11.09.2021 18:15 Ответить
Тех кто был в АТО, а там определенное и известное количество человек. Наверное подсчитали уже сколько денег нужно.
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11.09.2021 18:37 Ответить
Поправляю тебя - да посчитали сколько наварить можно! Не сомневайся…
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11.09.2021 19:59 Ответить
Галімий піарщик.
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11.09.2021 18:20 Ответить
треба в стовпчик виписати його піаробіцянки - й розповсюдити банерами на великому крадівництві на дорогах , хоча б одна опозиційна партія зробила це .Це й ТБ шоу не треба щоб вбити його рейтинг . Такий собі цитатник...
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11.09.2021 18:49 Ответить
За "вагнерівців" цим не відкупишся.
Хоча по факту ніхто не отримає житла, бо "король" голий.
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11.09.2021 18:22 Ответить
Мультфильм 50-х годов- волшебный журавль(по китайской сказке). Богатый покалечил журавля и вылечил потом его. А за лечение стал загибать пальцы желаний. Как-то так вспомнилось.
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11.09.2021 18:23 Ответить
Ух ты,а где жилье?Возможно лет етак через 100 будут наверное строится а там как и из пенсиями,обеспечуйтесь сами.
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11.09.2021 18:42 Ответить
Показатели проекта бюджета 2022 г. который КМ собирается вносить в парламент, в разделе финансирования обороны составит 171 млрд. гривен и позволяет финансировать денежное содержание и социальные выплаты военнослужащих на 94,6% от потребности,

производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
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11.09.2021 18:43 Ответить
зельоная мразь, єто он ветеранов как Рифа камерами в СИЗО хотел бьі обеспечить, паскуда Зеленський підписав указ про забезпечення ветеранів та сімей загиблих захисників України житлом - Цензор.НЕТ 6157
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11.09.2021 18:51 Ответить
Черговий піар для підняття рейтингу. Пупулістські обіцянки.І ось побачити,вже відмазка придумана,- я хороший цар,а не виконали бо бояри погані.Тьху,гнида хрипата,навіть на тих хто своїм життям кожний день боронить Україну, а ця мерзота піариться на них.Ну вже більшої мезоти і придумати важко,це не людина- кінчене.
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11.09.2021 18:59 Ответить
пересмотрел фильм, без слез гордости это смотреть невозможно.

https://www.youtube.com/watch?v=h6XQYnTcg28
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11.09.2021 19:43 Ответить
Популист ты гарантик! Ты действующих военнослужащих и в первую очередь кадровых офицеров ВСУ с семьями жильём обеспечить не можешь (надо отдать должное никто из гарантов не мог , только обещали и пиарились) а тут ещё и ветеранов и их семьи. Это же просто популистские заявы указы и не более, ноль и пустота… кто ж из застройщиков будет кому то за просто так жильё отдавать? Это же бабло и немалое. Каломыйский с тебя гарантик громко смеётся….
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11.09.2021 19:56 Ответить
Очередной поппулизм. То, что он подписал указ, не значит, что зелень бросилась его выполнять и выполнит. Скажут, нет возможности, ждите....
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11.09.2021 19:57 Ответить
А на все претензии гарантик будет говорить - вы шо я же указ подписал, а дальше к шмыгу обращайтесь он должен выполнять чего вы от меня хотите? Короче - замкнуте коло и круговая порука.
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11.09.2021 20:03 Ответить
а тех кто их кормил и одевал, оплачивал из своих налогов оружие не люди что ли?
вот у нас любят делить на касты
страхуйте их жизнь, как это делают все развитые страны уже много лет
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11.09.2021 20:25 Ответить
Так хоч зі зручностіми чи меморіальної дошки вистачить?
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11.09.2021 20:27 Ответить
Походу ЗЕ обеспечивает ВСУ бумажками с указами, а не жильем, зарплатами, оружием, питанием.
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11.09.2021 20:42 Ответить
зелох думает это спасет его от виселицы...
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11.09.2021 21:15 Ответить
Порошенко - не президент, а жилье военным продолжает строить

https://gazeta.ua/ru/articles/life/_poroshenko-ne-prezident-a-zhile-*******-prodolzhaet-stroit/918662
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11.09.2021 22:03 Ответить
Когда этот скот съедет с госдачи и закроет бизнес в *********?
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11.09.2021 22:22 Ответить
Особенно надо уделить внимание детям погибших воинов, а то могут получить родственники квартиры и продать . И дети останутся без собственоогь жилья
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12.09.2021 00:09 Ответить
Насправді Вальдемар ******* ініціативу, яку вже 3й рік поспіль проводить мер Києва. Тільки, якщо мер Києва дійсно допомагає (ті, хто був присутнім на врученнях ключів від житла - підтвердять), то від Вальдемара сумнівно чогось чекати, хоча він із шкіри лізе, щоб прихильності здобути.
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12.09.2021 01:06 Ответить
Це не "ініціатива". Це тупа і нахабна хуцпа (брехня). За рахунок чого? Де гроші на це? Скільки це коштуватиме бюджету і за якими статтями? Чому б цьому довбойобу не видати указ про визнання українців "небожителями"?
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12.09.2021 01:08 Ответить
.....сразу после выплаты учителям по 4000 баксов...
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12.09.2021 08:13 Ответить
шоколаднопопые, что плохого то в указе?

зачем нагнетать совместно с крымльом?..
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12.09.2021 23:10 Ответить
уже были кредиты на жилье под 5-7 процентов....и кто их получал? также будет и с квартирами .....дадут своим мусорам-прокурорам которые в зону АТО на пару дней в командировку смотались!
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13.09.2021 10:01 Ответить
 
 