Зеленский подписал указ об обеспечении ветеранов и семей погибших защитников Украины жильем
Новости Цензор.НЕТ Общество
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах обеспечения социальной защиты ветеранов войны и семей погибших военнослужащих.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.
"Этим указом глава государства поставил задачу Кабинету министров Украины принять меры по социальной защите упомянутых категорий граждан, в том числе предусмотрев в проекте государственного бюджета Украины на 2022 расходы на выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения", - указывается в сообщении.
В частности, это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа семей погибших, пропавших без вести или умерших в результате ранения, полученного во время участия в АТО, лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО, внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии.
Также соцгарантии будут касаться семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов и лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств.
Кроме того, помощью будут обеспечены семьи погибших участников Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства, и лица с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий во время Революции Достоинства.
Зеленский также обратил внимание правительства на необходимость утвердить Государственную целевую социальную программу обеспечения реализации права на жилье лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины на период до 2025 года.
Отдельно президент поручил Кабинету министров обеспечить с 2022 функционирование Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Пожалуйста, подождите...
І все згідно розпорядження одного дурника.
Отак і з квартирами буде.
І де ті мільярди інвестицій, які обіцяв Зеленський?
А на початку року у Єрмака хвалились проривами в Південній Кореї і Індонезії. І де це ВСЕ?
У Віслюка живуть одним днем - збрехали і всі забули.
Калька правління *****.
И поэтому никаких инвестиций не будет и их вообще никто не обещал!
@tsnua
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@ICTV_Fakty
Разве тарифы не понижены?!
Разве пенсии не повышены?!
Разве зарплаты не увеличены?!
Разве с олигархами не борются?!
Разве война не закончена?!
Знаем мы вас, парахаскатов, вам бы только великого человека оболгать!
у вови:
1. Мільярд дерев
2. Універ супер пупер імені Його на 70 персон студентів
а далі то вже мєлочі- від зарпалти вичтелям по 4000 євро до спортівного майданчику перед кожним підїздом з тарифами за газ ну просто казковими...
Хоча по факту ніхто не отримає житла, бо "король" голий.
производство и ремонт военной техники на 47%,
реактивацию запасов вооружения и боекомплекта на 12%,
строительство социальной инфраструктуры для ВС на 0,6%,
закупку систем вооружения на 12% от прогнозируемой потребности.
https://www.youtube.com/watch?v=h6XQYnTcg28
вот у нас любят делить на касты
страхуйте их жизнь, как это делают все развитые страны уже много лет
https://gazeta.ua/ru/articles/life/_poroshenko-ne-prezident-a-zhile-*******-prodolzhaet-stroit/918662
зачем нагнетать совместно с крымльом?..