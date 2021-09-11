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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Я был "убит горем", увидев возвращение талибов к власти в Афганистане, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Я был

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "был убит горем", увидев возвращение "Талибана" к власти в Афганистане.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом он сказал в интервью The New York Times, опубликованном 10 сентября.

Он сказал, что США в апреле консультировались с союзниками по НАТО по поводу решения вывести войска из Афганистана. По его словам, после вывода американского контингента другим странам нецелесообразно было бы оставлять своих военных, поскольку для этого нужно было бы увеличить расходы. По словам Столтенберга, для европейских союзников "пойти в свои парламенты и попросить больше денег и больше солдат, чтобы нанести вред Афганистану в рамках миссии, начатой для защиты Соединенных Штатов", после того как Вашингтон решил уйти, было бы "очень сложно".

Генсек НАТО также заявил, что приход "Талибана" к власти в Афганистане стал возможным не из-за вывода американских войск, а из-за действий афганского правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вербует на оккупированном Донбассе наемников для отправки на таджико-афганскую границу, - террорист Гиркин

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+25
Пресуха Талібану в аеропорті.Зверніть увагу на лого на мікрофонах)))

Я "был убит горем", увидев возвращение талибов к власти в Афганистане, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6362
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11.09.2021 19:14
+15
Новоназначенный Талибами глава Центробанка Афганистана мулла Мохаммад Идрис на своём рабочем месте в офисе Центробанка.
Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1389
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11.09.2021 19:36
+13
Кремлівські терористи і терористичний Талібан - друзі по зброї !
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11.09.2021 19:19
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@newkc14
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Кадырова наградили орденом "Авицена" за вклад в медицинскую науку. Награждал председатель Российского научного медицинского общества, академик РАН Анатолий Мартынов.

В Чечне открыли еще одну мечеть и назвали в честь прадедушки Кадырова

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11.09.2021 19:11 Ответить
Пресуха Талібану в аеропорті.Зверніть увагу на лого на мікрофонах)))

Я "был убит горем", увидев возвращение талибов к власти в Афганистане, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6362
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11.09.2021 19:14 Ответить
Кремлівські терористи і терористичний Талібан - друзі по зброї !
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11.09.2021 19:19 Ответить
Раша пока просто пытается заигрывать, понимая, что весь треш еще впереди. Эти дятлы не умеют создавать. А только воевать и грабить. И граничат они с с рашенской ОКДБ.
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11.09.2021 19:22 Ответить
Столтньберг - агент кремля Стеклов. Здал его перебежчик. Это так, фактик из биографии главы НАТО.
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11.09.2021 19:52 Ответить
ВІН АРТИСТ ВИЩЕ 95 КВАРТАЛУ,, ГАРНИЙ СТЬОБ ВІД СТОЛТЕРНБЕРГА.
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11.09.2021 22:03 Ответить
Талібан керується в кремлі - в центрі світового тероризму )
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11.09.2021 19:19 Ответить
Талібан НЕ керується в москві, росіяни для них запеклі вороги. Зброю, можливо, й купують від них. Як ми купуємо бітум.
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12.09.2021 09:11 Ответить
Чого ж тоді Байден вивів війська з Афгану і, по суті, дав "зелене світло" талібам?
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11.09.2021 19:39 Ответить
США допомагали талібам і ті 10 років російської війни. Після тодішньої перемоги талібів у Штатів була інша місія -- знайти Бен Ладена у підозрі теракту. Місія завершилася, затягнувшись на 20 років, і президент Байден нарешті поклав їй край. Таліби повернулись до влади, чого побажав народ у переважній більшості. То чого сумувати Столтенбергу, він там щось забув?
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12.09.2021 09:19 Ответить
Та там за очень большое бабло и барабаны Страдивари сделает тому джигиту--абы пипл хавал макуху---а он и хавает!
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11.09.2021 20:36 Ответить
Шкільна стінгазета колючка опоблікувала карикатуру на пророка махмеда. Таліби в ярості

Як заявив духовний лідер руху талібан Акбар Хухамад-Мухамад -Ібн-Шайтан-Назрулла-Шишані-Кацман,це не залишиться без відповіді,і як стало відомо в сторону шкльної стінгазєти колючка вилетіло два кукурузніка.(джерело Блумберг)
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11.09.2021 19:12 Ответить
20 лет и 2 триллиона долларов американских налогоплательщиков, коту под хвост. В Ираке, хоть нефть была, а тут что???.
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11.09.2021 19:17 Ответить
А чого совки туди пхались ?
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11.09.2021 19:19 Ответить
Наркоту возили тоннами !
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11.09.2021 19:20 Ответить
Не наркоту, а бабло за наркоту.
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12.09.2021 09:28 Ответить
ну, как бы в афгане самые большие запасы лития, а это батарейки практически для всего, что движется на электричестве + всякие драгоценные камни и прочие металлы.
подробнее по запасам афгана здесь https://www.bbc.com/russian/features-58330566

не исключено, что эрэфийцы за этим и попрутся, благо сша за 20 лет сделали афган первой страной в мире, чья территория почти на 100% прозондирована при помощи гиперспектральной съемки, по результатам которой американцы выпустили 60 суперсовременных карт. и все данные передали афганцам, соответственно это все досталось и талибам. стоить отметить, что геологоразведка ресурсов страны началась еще советскими геологами ДО вторжения ссср в Афган. может потому и вторглись, когда поняли сколько там добра, а "интернациональная помощь НДП Афганистана" была только прикрытием.
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11.09.2021 20:11 Ответить
"... бьіла только прикрьітием", як і міжнародний комунізм.
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12.09.2021 09:34 Ответить
Вот поэтому Байден и сказал "Все, баста".
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11.09.2021 19:19 Ответить
После 11.09 у них небыло терактов. Тебе мало?
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11.09.2021 19:20 Ответить
це кацап, здається...
зараз ще про індєйців напише.
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11.09.2021 19:21 Ответить
В том-то и проблема, что огорчились такие, как Столтенберг, а не местные типа военные. Вот вам и "нужно просто перестать стрелять"!
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11.09.2021 19:18 Ответить
Почитайте биографию этого столтенберга-стеклова.
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11.09.2021 20:00 Ответить
Американцам не было смысла держать свои войска в афгане ежегодно тратя миллиарды. Поэтому и ушли, а теперь афганистан станет проблемой парашии и китая. Поэтому жалеть нечего.
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11.09.2021 19:19 Ответить
ПаРаша и Китай , дружеские страны Талибана 😀
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11.09.2021 19:22 Ответить
параша і талібан?

Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8079
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11.09.2021 19:23 Ответить
Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 234
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11.09.2021 19:39 Ответить
талібан намагався, але не зміг побороть норвезький дитячий мультик після «штурму» норвезького посольства (диск не поламався)

Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3616
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11.09.2021 19:20 Ответить
Дикуни🤣🤣🤣
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11.09.2021 19:22 Ответить
Это те замечательные ребята, которых месье Арестович считает "поумнее" украинцев?... Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3573
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11.09.2021 19:31 Ответить
"Месьє Арестович" вважає розумними як раз тих афганців, що втекли до цивілізованих країн від ваших "замечательньіх ребят".
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11.09.2021 20:07 Ответить
именно этих бородатых "замечательных ребят" посол эрэфии в афгане жирнов назвал "адекватными мужиками"
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11.09.2021 20:15 Ответить
теперь его все зовут- горемыка столтенберг
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11.09.2021 19:26 Ответить
Кожен маже за себе!
США, це не Європа. І не Україна, umso mehr (тім паче)
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11.09.2021 19:32 Ответить
Делать такие панические заявления генсекв НАТО недостойно, или пора идти в отставку.
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11.09.2021 19:35 Ответить
Новоназначенный Талибами глава Центробанка Афганистана мулла Мохаммад Идрис на своём рабочем месте в офисе Центробанка.
Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1389
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11.09.2021 19:36 Ответить
гроші від такого повтікають швидко.
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11.09.2021 19:39 Ответить
Їм грошей Аллах подасть Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7599
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11.09.2021 20:38 Ответить
Не тужи, Скотинаберг, тебе на лубянке оклад повысили !

Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6834
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11.09.2021 19:40 Ответить
Ну и что, что они вернулись к власти? В урбанистическом мире выживает технологически продвинутые, те кто не может, не умеет или не хочет ....убираются. Причем без малейшей жалости. Такова судьба этого народа, это его выбор.
А далее, далее просто время и.....кресло! Устраивайтесь поудобнее, поудобнее....
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11.09.2021 19:44 Ответить
Теорія Темного Лісу частково працює також у масштабах планети.
Тільки таліби не екзоцивілізація, відділена світловими роками, ми достеменно знаємо про їхню ворожість - тож за цією логікою 100% треба завдати масивного нищівного удару на випередження Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7837

- Вселенная и в самом деле мрачное место. - Ло Цзи повел рукой, осязая темноту, словно бархат. - Вселенная - это темный лес. Каждая цивилизация - вооруженный до зубов охотник, призраком скользящий между деревьев, незаметно отводящий в сторону ветви и старающийся ступать бесшумно. Он даже дышит через раз. Охотнику есть чего опасаться: лес полон других невидимых охотников, таких же, как он сам. Если он встретит жизнь - другого охотника, ангела или черта, новорожденного младенца или старую развалину, фею или полубога, - у него лишь один выход: открыть огонь и уничтожить. В этом лесу другие люди - ад. Любая жизнь представляет собой смертельную угрозу для всех остальных и будет уничтожена при первой возможности. Вот так выглядит космическая цивилизация. И этим объясняется парадокс Ферми.

(с) Лю Цысинь, «Тёмный лес»
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11.09.2021 21:32 Ответить
Не кажи дурниць, поки в Європі та США були теракти, в нас все було спокійно. Бо ми не ліземо куди не просять і не вказуємо мусульманам як жити, так що облиш мілітаризм і дай людям бути собою.
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11.09.2021 23:10 Ответить
Ти серйозно віриш, що радикальні ісламісти залишать тебе у спокої, якщо не будеш до них лізти? Ага, зараз.
"Скоро, очень скоро кровь польётся морем, кафирские глотки дрогнут от ножей..." - це один із нашидів ІГІЛ. Метою організації, на хвилинку, є всесвітній халіфат і тотальна ісламізація планети.
"Бути собою", ага...
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12.09.2021 01:54 Ответить
Так вірю, і вище написав чому. Західна цивілізація займається колоніалізмом і соціальною інженерією - має теракти. Ми собі живемо в Україні і в нас все спокійно, так само як білоруси, поляки, чехи, словаки,молдавани, румуни...
Інтуіція підсказує, що подібних пісень, але про вбивство і глобальну людську цивілізацію теж можна знайти. Нашвидкоруч знайшов - " This is War" -Thirty seconds to Mars. Та статтю по темі від Foreignpolicy посилання. Французи от взагалі співають "Le Diable marche avec nous".
Тому, некоректно говорити про мусульман, як про джерело кровожерливості. І якщо ми вже говоримо про Талібан, то вони від самого заснування муллою Омаром, воювали за емірат, а не халіфат. Також хочу поставити риторичне запитання, а чи був ви взагалі ІДІЛ, якщо б західна цивілізація не займалась експортом демократії -ідеологічним колоніалізмом?
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12.09.2021 16:47 Ответить
Нічого, скоро повернетесь. От тільки пару тисяч європейців,або американців підірвуть і вам доведеться повертатись, допрблювати те, що не закінчили
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11.09.2021 19:46 Ответить
Це буде справедлива помста західній цивілізації за окупацію та соціальну інженерію.
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11.09.2021 23:11 Ответить
Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 598
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11.09.2021 19:48 Ответить
У нас свой *талибан* наступает. *дыныры* называется, с которым нам предлогают договариться
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11.09.2021 20:03 Ответить
А теперь либераст "убит горем".
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11.09.2021 21:18 Ответить
Знаєте, що це за муйня на фото, у футлярі з куленепробивного скла?
Це одна з основних мусульманських святинь - волос пророка Мохаммада.
Йшло 21 століття. Розробники удосконалюють квантові комп'ютери для масового застосування, Ілон Маск виводить космічну індустрію на новий рівень, нейробіологи ось уже впритул підійшли до повноцінної інтеграції людини та машини
...
Мільярди бородатих дикунів шанують фрагмент якоїсь підозрілої волосні.
Йшло 21 століття, Карле!

Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4266
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11.09.2021 21:24 Ответить
Эти ничем не лучше Фото дня: в Петербурге прихожане целуют мощи в условиях пандемии
Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7445
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11.09.2021 23:19 Ответить
Для чого займатись науково-технічним прогресом, коли можна просто собі жити й шанувати реліквію? Яка різниця, як вбивати час поки живеш на Землі.
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11.09.2021 23:19 Ответить
Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 9289
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11.09.2021 23:22 Ответить
До речі, хотів згадати православну некролатрію (мощі) в коменті вище ))) Але річ у тім, що православних у світі приблизно 300 млн, а мусульман майже 2 млрд - на хвилинку, чверть людства (а це вже неілюзорно стрьомний факт) Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5709
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12.09.2021 01:09 Ответить
православних у світі приблизно 300 млн, а мусульман майже 2 млрд ...

нiчого страшного, е ще й iншi християни - мiльярд i триста мiльйонiв католикiв та ще сотнi мiльйонiв протестантiв. а православнутих москальського сатанату до християн вiднести можна лише умовно.
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12.09.2021 02:48 Ответить
А меня наоборот обрадовало, может хоть кому-то мозг на место вправит
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11.09.2021 21:35 Ответить
Просто придуракам из сша нужно было давать и гарантировать УКРАИНЕ, а не абизянам в афганистане. Это УКРАИНА отказалась от ЯО, а не макаки с афганистане. Эпилог. В абизян вбахали 30+ ярдов баксов
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11.09.2021 23:01 Ответить
Бедняга. Забыл, правда, упомянуть свою крайнюю озабоченность тем что Байден оставил там оружия талибам на десятки миллиардов долларов. А может он вообще не озабочен ?
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12.09.2021 00:46 Ответить
20 років НАТО "кришувало" уряд Афганістану дозволяючи йому красти і обмін на відкати. З того "трильйона" баксів що США витратило в Афгані за 20 років більша частина, навіть не "покидала" затишку американських банків. ПРихід талібів це свідоцтво системної корупції не Афганістану (там пасивні пристосуванці - дають хоть щось - берем) а саме керівництва США. Я був "убитий горем", побачивши повернення талібів до влади в Афганістані, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4814
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12.09.2021 01:16 Ответить
 
 