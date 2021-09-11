Украина могла бы производить не только металл, но и роботов из этого металла, - представитель МВФ Рашкован
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован считает, что Украина может производить и предлагать миру продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Об этом он заявил во время выступления на форуме YES Brainstorming, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина могла бы производить миру дроны, которые можно использовать в сельском хозяйстве. Производить не только металл, но и роботов из этого металла, чтобы был высокий уровень добавленной стоимости нашей продукции", - сказал Рашкован.
Он отметил, что Украина должна продавать миру не только человеческий ресурс, например, программистов, но и технологическую продукцию. Кроме того, по мнению Рашкована, наша страна может предлагать партнерам свой опыт в сфере безопасности, в том числе в борьбе с дезинформацией и в сфере кибербезопасности.
Пожалуйста, подождите...
Шкода, що наш великий бізнес не схожий, скажімо, на Ілона Маска. Їм би трубу чи вугільну шахту..Обмежені совки.
А ще я підчитала в інтер'ю зеленої моськи, що вони відкривають по країні СІМДЕСЯТ партійних осередків. За які кошти ??? Це ж приміщення винаймати вже дорого. Не кажучи про решту всього потрібного.
Металл в Украине весь принадлежит олигархам, а они из него могут делать только трубы, рельсы и металлолом.
Васюки", здається
Вся беда в том, что фантазеров больше чем людей готовых что то делать
все могла б.... да видать металлом торговать для ахметки и пипетки выгоднее ?
он шо за Украину будет думать, шо она б могла???
Это просто обычные воры и преступники.
Они ничего в своей жизни не делали, тем более, что то полезное.
Они, при Кучме, присвоили себе госпредприятия.
Ни копейки в них не вкладывали и не вкладывают в их развитие. Выжимают последние соки из производств.
Рабочим на своих предприятиях десятилетиями платят нищенские зарплаты.
Соответственно, себе имеют быстрые сверхприбыли, какие не снились западным бизнесменам.
Поэтому, никаких роботов, никаких вложений, новых производств, вообще никакого прогресса от воров - олигархов ждать не приходится.
Их устраивает нынешняя ситуация - сверхприбыли путём эксплуатации сворованных устаревших производств и рабочих, сырьевая экономика Украины, разворовывание Украины, вымирание Украины и полная деградация и обнищание Украины и никакого прогресса, развития и процветания Украины!
Зате потім можна буде розповідати з усіх підконтрольних телеканалів (навіть з прасок) про "папєрєднікафф", які не змогли створити умови для розвитку молодих талантів та про відтік мізків з країни.
Біда в тому, що ні ті, хто при владі, ні ті, хто при грошах, не зацікавлені в розвитку високотехнологічного виробництва бо в це треба вкладати кошти і вони не відіб'ються за тиждень з прибутком в мінімум 100%
Якщо була людина засуджена на 1 рік условно десь 14 років назад, чи рахується що в цієї людини є судимість???
Але хто ж це зрозуміло пояснить нашим олігархам чи хоча б їх менеджерам.
Хто у нас там має гроші та ресурси і зайнятий в сировинній галузі? - Ахметов.
Треба йому натякнути максимально доходчиво щоб вклав гроші в робототехніку (особливо важку) і починав їх виготовлення в Україні. Конкурентів на цьому ринку поки ще немає.
Преступники не созданы для созидания, их задача - воровство и эксплуатация.
Зачем олигархам вкладывать в новые предприятия, если им и так хорошо, имеют сверхприбыли на эксплуатации рабочих и населения.
Захочет Ахметов ещё прибылей, то просто повысит тарифы на электроэнергию, которую он распределяет населению... Нафига ему эти роботы?
Деньги в Украину он не вкладывает. Всё в офшоры выводит.
На западе, он себе покупает виллы, недвижимость, там его дети учатся.
После себя он и ему подобные олигархи оставят только пустыню и выжженую землю.
але оце прізвище - Рашкован...
І відновити це ми ніколи не зможемо. Бо в Китаї це все виробляється вже зараз і в рази дешевше.
Навіщо ми вбили всі свої інтелектуальномісткі виробництва (електроніку, машинобудування, воєнку)?!
Це буф міф що вони є. Робили дешеві низькоякісні копії які ніхто за межами совка ніколи б не купив.
Где законодательство не работает, процветает рейдерство, а уровень коррупции просто зашкаливает.
Зрите в перворичину. Кода народу честные судьи станут важнее газа и колбасы или развешивателей лапши тогда и будут роботы, и колбаса за 2.20. Евро.
Пффф, этот идиот совершенно бесцеременно называет людей "человеческим ресурсом", считает собственностью государства, чисто в духе совкового номенклатурщика, и хочет чтобы эти люди добровольно доверили ему свое имущество, свои деньги, свои достижения и целиком отдались под его власть. Ну не кусок дебила?
Раз нет гарантий защиты частной собственности, нет хороших условий ведения для бизнеса, нет низких налогов - никакой дурак не будет вести бизнес из Украины. Открыть здесь R&D офис это одно, а продавать отсюда, держать здесь миллиарды выручки на счетах (которые может арестовать любой судья), платить здесь налоги, подчиняться здешним идиотским законам и правилам - это совершенно другое. Никто на такое не пойдет. Даже не мечтайте - совковое мудачье.
Змирись з цим така реальність. Якщо ти це будеш заперечувати це ніяк не змінить реальність.
"Раз нет гарантий защиты частной собственности, нет хороших условий ведения для бизнеса" - а це справді проблема над якою ще треба працювати.
Ведь что метал, что роботов, что гавно, что ничего не производить, на зарплату президентов, или призЕдентов, как и дэбудадоф, не влияет! Ишь чего захотел, может ещё и пенсию минимум в 1000 евро???
Він спочатку втручався у виробничий процес що призвело до убитків та не можливості вчасно виконати замовлення. А потім фізично вивіз велику частину станків.
Так кажуть що частина його перших ідей була прогресивна та працювала, але все скотилось в хаос в момент коли він втрутився у виробничий процес.
Так що її робить українською?
Як що ці роботи будуть такими як нащі автобуси Богдан, то це хохма.
Источник: https://censor.net/ru/n3287729
і дрон з соломи...
А саме головне роботи це актив. Поки вони стоять їх можна використовувати за призначенням. Наприклад якщо це важкі будівельні роботи, то вони в очікуванні можуть будувати Україну, тобто прокладати дороги, будувати нові міста, розбирати гори, переміщувати русла рік, будувати метро тунелі для з'єднання обласних центрів та підземні бомбосховища на випадок атомної війни... Роботам для роботи в основному потрібна тільки електрика та компоненти для обслуговування та ремонту.
Була б в Україні розумна влада то враховуючи проблеми із газом країна вже б давно від нього відмовилась та перейшла виключно на обігрів електрикою. Що до речі за Порошенка просували так як був окремий дуже вигідний тариф для тих хто нею обігріває.