Украина могла бы производить не только металл, но и роботов из этого металла, - представитель МВФ Рашкован

Заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован считает, что Украина может производить и предлагать миру продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Об этом он заявил во время выступления на форуме YES Brainstorming, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина могла бы производить миру дроны, которые можно использовать в сельском хозяйстве. Производить не только металл, но и роботов из этого металла, чтобы был высокий уровень добавленной стоимости нашей продукции", - сказал Рашкован.

Он отметил, что Украина должна продавать миру не только человеческий ресурс, например, программистов, но и технологическую продукцию. Кроме того, по мнению Рашкована, наша страна может предлагать партнерам свой опыт в сфере безопасности, в том числе в борьбе с дезинформацией и в сфере кибербезопасности.

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