Раненых воинов доставили в Киев, собираем средства на медикаменты и квадрокоптер, - волонтер Юсупова
Новости Цензор.НЕТ Общество
Волонтер Наталья Юсупова просит оказать помощь раненым бойцам.
Об этом она пишет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Снова вой скорых и снова в Киев доставили раненых воинов. Восьмой год войны, привыкнуть к страшным ранам невозможно. Совсем молодой воин, 23 года, снайперская пуля раздробила руку и попала в лобовую часть лица, вместо глаза дыра. Рука опухшая, с кровавыми подтеками. Страшно и больно смотреть. Двое бойцов с ампутацией конечности, глаза уставшие, больно им. Пулевые, осколочные и другие ранения. Бойцов развезли по отделениям", - сообщила Юсупова.
Один из бойцов сообщил ей, что за 5 месяцев, которые он был на фронте, не было дня без российских обстрелов.
"За неделю 17 раненых, вчера и сегодня тоже есть потери. Страна живет своей жизнью, пока совсем мальчишки и более взрослые бойцы отдают жизни. Ранее прибывшие раненые встречают новых. Сами лежачие в основном, но переживают за побратимов, общаются, делятся и просят их накормить. Все как в начале войны, ничего не изменилось. Волонтёры и врачи встречают борты. У каждого своя работа. Сегодня оплатила лекарства на фронт, 4900 грн, вчера купила квадрокоптер 48300 грн, на днях оплатила лекарство онкобольному воину 12400 грн и уже есть заказы по медикаментам и препаратам на фронт. Есть заказ на ещё один квадрокоптер", - информирует волонтер.
Она напоминает, что даже 20 гривен - "это огромная помощь для фронта" - и реквизиты: 4441111447002464 или 5375 4141 2065 9130 Монобанк.
Пожалуйста, подождите...
И так обнищали - так и не собираются ничего делать с волонтерством. Какое волонтерство на 7 году войны???
Не все ж Зеленському піаритись за рахунок боргів, які він понабирав під гарантії держави.
Окрім того, зелені вичистили бюджетну статтю на оборону. 20 млрд гривень.
Я ніколи не чула, щоб просили допомоги в людей для поранених натівців.
" Тест на людянiсть: Порятунок українських дітей - справа рук самих українців"
https://www.youtube.com/watch?v=YW3jPUfojus&list=UU6DYb1p0eYsoY3PFVs35Dgw
І всім начхати. Раніше люди часто госпіталі навідували.
Я коли бачу поранених солдат то нічого не відчуваю.
Най яке є, їб@ть то метро, але ви загугліть «город, который сломал хребет новороссии». Мої земляки 25 ОПДБр та 93 ОМБр.
Вітаю, батько.
Кто мы? Днепр!
Не віриться... Просто не допустили.
12-ть (дванадцять) разів.
Це дуже просто: робиться фото/відео фіксація. При необхідності складається акт передачи.
Проте я не пам'ятаю щоб вона звітувала.
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Наталья Юсупова - "Один из бойцов сообщил ей, что за 5 месяцев, которые он был на фронте, не было дня без российских обстрелов."