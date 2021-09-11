Раненых воинов доставили в Киев, собираем средства на медикаменты и квадрокоптер, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталья Юсупова просит оказать помощь раненым бойцам.

Об этом она пишет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Снова вой скорых и снова в Киев доставили раненых воинов. Восьмой год войны, привыкнуть к страшным ранам невозможно. Совсем молодой воин, 23 года, снайперская пуля раздробила руку и попала в лобовую часть лица, вместо глаза дыра. Рука опухшая, с кровавыми подтеками. Страшно и больно смотреть. Двое бойцов с ампутацией конечности, глаза уставшие, больно им. Пулевые, осколочные и другие ранения. Бойцов развезли по отделениям", - сообщила Юсупова.

Один из бойцов сообщил ей, что за 5 месяцев, которые он был на фронте, не было дня без российских обстрелов.

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"За неделю 17 раненых, вчера и сегодня тоже есть потери. Страна живет своей жизнью, пока совсем мальчишки и более взрослые бойцы отдают жизни. Ранее прибывшие раненые встречают новых. Сами лежачие в основном, но переживают за побратимов, общаются, делятся и просят их накормить. Все как в начале войны, ничего не изменилось. Волонтёры и врачи встречают борты. У каждого своя работа. Сегодня оплатила лекарства на фронт, 4900 грн, вчера купила квадрокоптер 48300 грн, на днях оплатила лекарство онкобольному воину 12400 грн и уже есть заказы по медикаментам и препаратам на фронт. Есть заказ на ещё один квадрокоптер", - информирует волонтер.

Она напоминает, что даже 20 гривен - "это огромная помощь для фронта" - и реквизиты: 4441111447002464 или 5375 4141 2065 9130 Монобанк.

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