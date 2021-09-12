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Германия накажет оператора "Северного потока-2", если тот начнет подачу газа без сертификации
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Федеральное сетевое агентство Германии накажет компанию оператора Nord Stream 2 AG за прокачку газа без сертификации трубопровода.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Заявка Nord Stream 2 AG на сертификацию "Северного потока-2" рассматривается. Сколько потребуется времени немецком регулятору для принятия решения неизвестно. Однако, заявили в Федеральном сетевом агентстве Германии, компания-оператор будет наказана, если начнет прокачку газа без одобрения.
Издание отмечает, что прежде чем немецкий регулятор одобрит "Северный поток-2", компания должна выполнить требования третьего энергетического пакета Евросоюза. Его цель - гарантировать конкуренцию и равные условия для всех участников рынка.
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+42 Zero
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+42 Владислав Васильченко
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+28 Ksenia VB
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Пожалуйста, подождите...
Ну що ж... Цілком можливо... От тільки транзит стурбованності та занепокоєнності через Україну не наповнить бюджет держави....
начал проверять на прочность все сварные швы трубопровода в подводном положении ,
и проверял бы их до тех пор, пока фуйло не снизит цену до 200 долларов за тысячу кубов...
_Что интересно, найдутся даже лопоухие, что поверят в эту игру на публику.
2 озабочены
3 дикий рык
4 штраф
5 пердёж в лужу
Південна Європа вже частково не залежить від скрєпов, Британія, як і в 2-гу Світову вийде з цієї блокади.
Любітєлі щей і балалаєк в Європі вляпались по повній! Газпром своїми маніпуляціями фіктивних компаній-постачальників довів ціну на газ до 750$
Натюрлих.
Будем наказать!
Плётка унд наручник. Дастиш фантастиш.
(тем более что они втрое дороже авто из США)
"- Некоторые говорят, что если европейцы будут сильно нуждаться в газе, если будет холодная зима, то, может, разрешат использовать газопровод больше, чем на 50%. Как вы думаете, это возможно?
- Это очень сильно зависит от европейских политиков и европейских регуляторов.
Но вы видите нынешнюю ситуацию: цена за газ достигла 700 долларов, и многие это напрямую связывают с манипулированием рынком со стороны «Газпрома».
Я думаю, Еврокомиссия откроет против них дело по поводу того, что они придерживают объемы, потому что это прямое нарушение антимонопольных правил. И дальше посмотрим, как ситуация будет развиваться. Возможно, им еще придется заплатить за эти 700 долларов, которые мы сейчас видим.
Уже были очень серьезные прецеденты, и надо сказать, что «Газпром» обычно до последнего упирается, а потом идет на попятную.
Я не думаю, что европейцев стоит рассматривать как стадо овечек, которые будут безропотно просить, лишь бы им дали этот газ.
Во-первых, при тех ценах, которые сейчас складываются в Европе из-за газпромовского поведения, снимается проблема импорта газа из других мест.
Конкурентное преимущество «Газпрома» - его газ дешевле, чем американский или австралийский, но при цене в 700 долларов о чем речь?
Позиция Европы может быть: вы придерживаете цены - тогда мы коммерчески эффективно будем брать газ по такой цене в другом месте. Газа полно! Вопрос был только в цене.
Поэтому я не думаю, что «Газпрому» удастся какое-то давление. Я думаю, эта ситуация с июлем-августом-сентябрем, когда резко скакнули спотовые цены из-за газпромовского манипулирования рынком, сейчас приведет к скандалу. И «Газпром» пожалеет - думаю, реакция будет серьезная. "
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Газопровод «Северный поток - 2» достроен. Согласования, экспертизы, суды, споры с европейскими чиновниками и американские санкции три года сопровождали строительство газопровода, который пойдет из России по дну Балтийского моря, вероятно - в ущерб транзиту через Украину.
Пока нет даты запуска в эксплуатацию, и в целом перспективы туманны - согласно нынешнему европейскому законодательству, «Газпром» сможет использовать только половину мощностей.
Политик, бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов рассуждает о будущем газопровода.
- Все трубы сварили, строительство полностью завершилось - могут ли сейчас возникнуть какие-то препятствия для запуска газопровода?
- Конечно. Nord Stream 2 AG проиграли суд в Германии по их требованию дать им возможность использовать мощности газопровода на 100% и освободить от европейского регулирования.
То есть даже когда они введут его в эксплуатацию - думаю, это будет ближе к концу года, потому что надо пройти все сертификационные процедуры, - они смогут использовать мощности только на 50%.
Есть еще Nord Stream 1
Для Nord Stream 1 это было и остается большой проблемой: на сам Nord Stream 1 это правило не распространяется, но есть проблема с его наземным продолжением, газопроводом OPAL, который попадает под регулирование.
Так что Nord Stream 2 придется выполнять европейские правила - я думаю, они в итоге пустят в трубу «Роснефть» и «Новатэк».
Но, во-первых, эти разборки займут время.
Во-вторых, как я вижу, руководство «Газпрома» настроено биться юридически за стопроцентное использование.
Это значит, что быстрого решения по оставшимся 50% не будет.
Можно смело говорить про пару лет, когда они будут использовать лишь половину мощности.
Я думаю, что технически эксплуатация на полную мощность будет возможна не раньше следующего года, а учитывая неразрешенность с законодательством ЕС, мы можем предположить, что максимальная мощность прокачки в следующем году будет 25 миллиардов кубометров.
Сказать, что это кардинально на что-то влияет, было бы очень-очень сильным преувеличением. Я давно говорил, что битвы вокруг «Северного потока - 2» в основном геополитические, они не отражают его реальное влияние на рынок - а оно не очень большое." - ПОЛНОСТЬЮ «Украинцам надо готовиться к прекращению транзита»
Владимир Милов - о завершении строительства «Северного потока - 2» и его перспективах, https://novayagazeta.ru/.../ukraintsam-nado-gotovitsia-k...
ТАМ ЖЕ ответы на вопросы:
- Зачем «Газпрому» было накалять обстановку?
- Могут ли США как-то влиять на судьбу «Северного потока - 2»? В переговорах с Германией шла речь о возможности точечных санкций.
- Про европейский рынок: эти 25 миллиардов кубометров, о которых вы говорили в начале, - важный объем для рынка?
- Насколько это болезненно для Украины?
- Но ведь вся риторика европейских стран, той же Германии, - о необходимости сохранить транзит через Украину.
- Европейцы могут договориться не покупать?
- Что касается «Газпрома», если будет действовать правило про 50-процентную загрузку, а вы говорите, что его вряд ли получится обойти, проект «Северный поток - 2» все равно экономически целесообразен?