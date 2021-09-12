РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13707 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
17 927 60
Германия (6017) Северный поток (1428)

Германия накажет оператора "Северного потока-2", если тот начнет подачу газа без сертификации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Германия накажет оператора

Федеральное сетевое агентство Германии накажет компанию оператора Nord Stream 2 AG за прокачку газа без сертификации трубопровода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Заявка Nord Stream 2 AG на сертификацию "Северного потока-2" рассматривается. Сколько потребуется времени немецком регулятору для принятия решения неизвестно. Однако, заявили в Федеральном сетевом агентстве Германии, компания-оператор будет наказана, если начнет прокачку газа без одобрения.

Издание отмечает, что прежде чем немецкий регулятор одобрит "Северный поток-2", компания должна выполнить требования третьего энергетического пакета Евросоюза. Его цель - гарантировать конкуренцию и равные условия для всех участников рынка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продолжат сдерживать влияние "Северного потока-2", - Госдеп

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+42
Германия накажет............дальше можно не читать.
показать весь комментарий
11.09.2021 21:54
+42
Simens за поставку турбин в Крым от таких наказаний аж обанкротился... Германия накажет оператора "Северного потока-2", если тот начнет подачу газа без сертификации - Цензор.НЕТ 3830
показать весь комментарий
11.09.2021 21:56
+28
Да,да. Буде жорстке німецьке порно.
показать весь комментарий
11.09.2021 21:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Германия накажет............дальше можно не читать.
показать весь комментарий
11.09.2021 21:54 Ответить
угу - а пуйло поднимет цену на газ на размер наказания
показать весь комментарий
11.09.2021 22:03 Ответить
От Германии после 1945-го осталась только проститутка, которая может принять со всех сторон.
показать весь комментарий
11.09.2021 22:44 Ответить
Германія карає оператора:
Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 6671
показать весь комментарий
12.09.2021 15:43 Ответить
.... ремнём по попе, ай-яй-яй !
показать весь комментарий
11.09.2021 21:55 Ответить
даже ремнем не будет. Достаточно пальчиком будет.. Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 2603
показать весь комментарий
11.09.2021 22:08 Ответить
Ну да, оштрафуют на 10000 EUR...
показать весь комментарий
11.09.2021 22:46 Ответить
Simens за поставку турбин в Крым от таких наказаний аж обанкротился... Германия накажет оператора "Северного потока-2", если тот начнет подачу газа без сертификации - Цензор.НЕТ 3830
показать весь комментарий
11.09.2021 21:56 Ответить
И чем ниже на улице будет температура воздуха, тем сильнее будет наказание
показать весь комментарий
11.09.2021 21:58 Ответить
Да,да. Буде жорстке німецьке порно.
показать весь комментарий
11.09.2021 21:59 Ответить
Накопичені стурбованість та занепокоєння підуть на московію зворотньою тягою? А пані Меркель, як Штангенциркуль (чи як там того з формулою) займе почесне місце в президіумі грязьпрому?
Ну що ж... Цілком можливо... От тільки транзит стурбованності та занепокоєнності через Україну не наповнить бюджет держави....
показать весь комментарий
11.09.2021 22:00 Ответить
Чемоданы с кацапскими деньгами носятся с одной "штрассе" на другую. Суть в реакции Германии как государства. Печально судя по всему.😟
показать весь комментарий
11.09.2021 22:02 Ответить
Германия как государство перестало существовать весной 1945-го. Сейчас это просто территория, принимающая "со всех сторон".
показать весь комментарий
11.09.2021 22:48 Ответить
Скажет "низзя", "плохой мальчик" и пальчиком пригрозит. А потом поцелует в щечку и подарит леденец.
показать весь комментарий
11.09.2021 22:03 Ответить
Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 5103
показать весь комментарий
11.09.2021 22:03 Ответить
топнет ножкой
показать весь комментарий
11.09.2021 22:05 Ответить
я бы для выдачи сертификата на прокачку-
начал проверять на прочность все сварные швы трубопровода в подводном положении ,
и проверял бы их до тех пор, пока фуйло не снизит цену до 200 долларов за тысячу кубов...
показать весь комментарий
11.09.2021 22:05 Ответить
А які конкретно міри покарання будуть застосовані? Хоч би натякнули.
показать весь комментарий
11.09.2021 22:06 Ответить
Щуку утопят.
показать весь комментарий
11.09.2021 22:11 Ответить
Традиційна. Заклопотанність або ВЕЛИКА заклопотанність.
показать весь комментарий
12.09.2021 14:24 Ответить
"Германия накажет оператора "Северного потока-2", если тот начнет подачу газа без сертификации"
_Что интересно, найдутся даже лопоухие, что поверят в эту игру на публику.
показать весь комментарий
11.09.2021 22:08 Ответить
удивительно,как вообще можно прокладывать трубы на глубине в море-есть ведь тысячи морских мин,которые гипотетически (чисто гипотетически)могут волею судеб направится в место их залегания и совершеееенно случайно отрубить ***** газовую клешню.
показать весь комментарий
11.09.2021 22:12 Ответить
1 взволнованы
2 озабочены
3 дикий рык
4 штраф
5 пердёж в лужу
показать весь комментарий
11.09.2021 22:12 Ответить
Друг валодя завдяки фрау вже взув самих німців! І найбільше з усієї європи постраждають німці. Поляки через декілька місяців добудують газогін з Норвегії і маючи на додаток термінал СПГ будуть плювати на сп2 і всі інші з московії.
Південна Європа вже частково не залежить від скрєпов, Британія, як і в 2-гу Світову вийде з цієї блокади.
Любітєлі щей і балалаєк в Європі вляпались по повній! Газпром своїми маніпуляціями фіктивних компаній-постачальників довів ціну на газ до 750$
показать весь комментарий
11.09.2021 22:13 Ответить
и только рыги старательно саботировали строительство терминала во благо своего "электората"
показать весь комментарий
11.09.2021 22:20 Ответить
Фрау макрель взула німців і відвалила...

Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 6763
показать весь комментарий
11.09.2021 22:15 Ответить
Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 3469
показать весь комментарий
11.09.2021 22:21 Ответить
бро а видос
показать весь комментарий
11.09.2021 23:10 Ответить
https://twitter.com/i/status/1424064923307479045
показать весь комментарий
11.09.2021 23:30 Ответить
Слесарей пришлют.
показать весь комментарий
11.09.2021 22:22 Ответить
5 необлагаемых минимумов
показать весь комментарий
11.09.2021 22:22 Ответить
Видать наказание будет "в очень большом порицании" ?
показать весь комментарий
11.09.2021 22:34 Ответить
Накладуть величезну стурбованість на Івана з Воронежа який виготовляє болти для кріплення труб ПП-2
показать весь комментарий
11.09.2021 22:36 Ответить
Йа, йа.
Натюрлих.
Будем наказать!
Плётка унд наручник. Дастиш фантастиш.
показать весь комментарий
11.09.2021 22:36 Ответить
Трубе - труба?
показать весь комментарий
11.09.2021 22:46 Ответить
Повторюсь.Возврат Крыма и Черноморского шельфа Украине,сможет сделать СП легитимным.Иначе Дойчланд предстаёт в лице барыги и скупщика,который торгует краденным с мокрухи.Неприятная роль для тех,кто видит себя лидером Евросоюза.А по простому барыга продающий краденное из чувства вины за Гитлера.Немцы упали ниже плинтуса.С таким реноме,вы не достойны управлять ЕС Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 3398
показать весь комментарий
11.09.2021 22:59 Ответить
еще один "повод" кацапоидам еще больше взвентить цены на газ.
показать весь комментарий
11.09.2021 23:02 Ответить
Меркельша продалссь бесу путлеру с потрохами, старуха совсем не боится демократа Байдена, но сильно хочет срубить бабло преступника путлера, вот вам лицо западной демократии.
показать весь комментарий
11.09.2021 23:03 Ответить
немецкие шлюхи? серьезно? а как там сименс ?
показать весь комментарий
11.09.2021 23:21 Ответить
Хотя бы обеспокоенность высказали, ну и хватит, чего уж там, пенсия газпромовская не за горами.
показать весь комментарий
11.09.2021 23:23 Ответить
На бутылку насадит? Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 1588
показать весь комментарий
11.09.2021 23:47 Ответить
Самое время объявить запрет на импорт немецких автомобилей в Украину! Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 3207
(тем более что они втрое дороже авто из США)
показать весь комментарий
11.09.2021 23:48 Ответить
Бабушка Меркель, в смысле наказания, всплакнет ?
показать весь комментарий
11.09.2021 23:55 Ответить
Санкции ЕС против рашистского оккупанта Украин заключались в строительстве рашистской газовой трубы,строительство которой пролоббировала фрицовская подельница украинского оккупанта и враг Украины-Меркель
показать весь комментарий
12.09.2021 00:19 Ответить
Правильна назва статті: "Німаки дадуть сертифікат для ПП2 на прокачку газу."
показать весь комментарий
12.09.2021 01:27 Ответить
... выражаясь по ельцински, в итоге они найдут зигзагулину и газанут по имплементации газовых договоренностей, Шрёдер Герхард объяснит что всё зер гут...
показать весь комментарий
12.09.2021 04:50 Ответить
Разъяснения и прогнозы....

"- Некоторые говорят, что если европейцы будут сильно нуждаться в газе, если будет холодная зима, то, может, разрешат использовать газопровод больше, чем на 50%. Как вы думаете, это возможно?

- Это очень сильно зависит от европейских политиков и европейских регуляторов.

Но вы видите нынешнюю ситуацию: цена за газ достигла 700 долларов, и многие это напрямую связывают с манипулированием рынком со стороны «Газпрома».
Я думаю, Еврокомиссия откроет против них дело по поводу того, что они придерживают объемы, потому что это прямое нарушение антимонопольных правил. И дальше посмотрим, как ситуация будет развиваться. Возможно, им еще придется заплатить за эти 700 долларов, которые мы сейчас видим.
Уже были очень серьезные прецеденты, и надо сказать, что «Газпром» обычно до последнего упирается, а потом идет на попятную.
Я не думаю, что европейцев стоит рассматривать как стадо овечек, которые будут безропотно просить, лишь бы им дали этот газ.
Во-первых, при тех ценах, которые сейчас складываются в Европе из-за газпромовского поведения, снимается проблема импорта газа из других мест.
Конкурентное преимущество «Газпрома» - его газ дешевле, чем американский или австралийский, но при цене в 700 долларов о чем речь?
Позиция Европы может быть: вы придерживаете цены - тогда мы коммерчески эффективно будем брать газ по такой цене в другом месте. Газа полно! Вопрос был только в цене.
Поэтому я не думаю, что «Газпрому» удастся какое-то давление. Я думаю, эта ситуация с июлем-августом-сентябрем, когда резко скакнули спотовые цены из-за газпромовского манипулирования рынком, сейчас приведет к скандалу. И «Газпром» пожалеет - думаю, реакция будет серьезная. "

******************************************

Газопровод «Северный поток - 2» достроен. Согласования, экспертизы, суды, споры с европейскими чиновниками и американские санкции три года сопровождали строительство газопровода, который пойдет из России по дну Балтийского моря, вероятно - в ущерб транзиту через Украину.
Пока нет даты запуска в эксплуатацию, и в целом перспективы туманны - согласно нынешнему европейскому законодательству, «Газпром» сможет использовать только половину мощностей.
Политик, бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов рассуждает о будущем газопровода.
- Все трубы сварили, строительство полностью завершилось - могут ли сейчас возникнуть какие-то препятствия для запуска газопровода?
- Конечно. Nord Stream 2 AG проиграли суд в Германии по их требованию дать им возможность использовать мощности газопровода на 100% и освободить от европейского регулирования.
То есть даже когда они введут его в эксплуатацию - думаю, это будет ближе к концу года, потому что надо пройти все сертификационные процедуры, - они смогут использовать мощности только на 50%.
Есть еще Nord Stream 1
Для Nord Stream 1 это было и остается большой проблемой: на сам Nord Stream 1 это правило не распространяется, но есть проблема с его наземным продолжением, газопроводом OPAL, который попадает под регулирование.
Так что Nord Stream 2 придется выполнять европейские правила - я думаю, они в итоге пустят в трубу «Роснефть» и «Новатэк».
Но, во-первых, эти разборки займут время.
Во-вторых, как я вижу, руководство «Газпрома» настроено биться юридически за стопроцентное использование.
Это значит, что быстрого решения по оставшимся 50% не будет.
Можно смело говорить про пару лет, когда они будут использовать лишь половину мощности.
Я думаю, что технически эксплуатация на полную мощность будет возможна не раньше следующего года, а учитывая неразрешенность с законодательством ЕС, мы можем предположить, что максимальная мощность прокачки в следующем году будет 25 миллиардов кубометров.
Сказать, что это кардинально на что-то влияет, было бы очень-очень сильным преувеличением. Я давно говорил, что битвы вокруг «Северного потока - 2» в основном геополитические, они не отражают его реальное влияние на рынок - а оно не очень большое." - ПОЛНОСТЬЮ «Украинцам надо готовиться к прекращению транзита»
Владимир Милов - о завершении строительства «Северного потока - 2» и его перспективах, https://novayagazeta.ru/.../ukraintsam-nado-gotovitsia-k...
ТАМ ЖЕ ответы на вопросы:
- Зачем «Газпрому» было накалять обстановку?
- Могут ли США как-то влиять на судьбу «Северного потока - 2»? В переговорах с Германией шла речь о возможности точечных санкций.
- Про европейский рынок: эти 25 миллиардов кубометров, о которых вы говорили в начале, - важный объем для рынка?
- Насколько это болезненно для Украины?
- Но ведь вся риторика европейских стран, той же Германии, - о необходимости сохранить транзит через Украину.
- Европейцы могут договориться не покупать?
- Что касается «Газпрома», если будет действовать правило про 50-процентную загрузку, а вы говорите, что его вряд ли получится обойти, проект «Северный поток - 2» все равно экономически целесообразен?
показать весь комментарий
12.09.2021 05:17 Ответить
В октябре у власти будут зеленые. Немцы компенсируют 9 тысяч за электро мобили. К 2030 процентов на 60 немцы будут нейтральны. Вот к этому надо стремиться. Утепление подьездов, зданий, трубы....
показать весь комментарий
12.09.2021 05:49 Ответить
Фонд ЖКХ РАБссии сообщил : износ труб опотления и подачи пресной воды времен Сссра достиг критической отметки,по большому счету он просто развален... Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 6043вяличие РАБссии прет со всех дыр...
показать весь комментарий
12.09.2021 06:36 Ответить
Каким образом?запретит поставки вы и так цену уже до 700 у.е подняли во благо ***** вы с ними замазаны в одном дерьме.всей европе еще аукнется ваша дружба с парашей
показать весь комментарий
12.09.2021 06:46 Ответить
та вони дадуть ліцензію і наказувати не прийдеться.
показать весь комментарий
12.09.2021 06:52 Ответить
Ага! Вот так возьмет и сразу же "накажет"!!! И это при при цене газа в 700 долларов в начале отопительного сезона. Автор статьи - круглый дурак....
показать весь комментарий
12.09.2021 07:59 Ответить
интересно... есть такой идиот в этом мире, кто поверит продажной политике Германии????
показать весь комментарий
12.09.2021 08:02 Ответить
Выразят очередную озабоченность?
показать весь комментарий
12.09.2021 09:15 Ответить
я вас умоляю, не смешите мои тапочки.... все будет ок с сев 2, бабло рулит ! так пустое сотресание воздуха... бла , бла, бла.....
показать весь комментарий
12.09.2021 10:01 Ответить
Просто штраф включат в цену, натюрлих
показать весь комментарий
12.09.2021 10:14 Ответить
Германия накажет оператора "Северного потока-2" поцелуем ниже пупка...)) с немцами давно уже все понятно...когда там первый рабочий день у меркель в газпроме?))
показать весь комментарий
12.09.2021 11:16 Ответить
Будет штраф...5000 ев...рублей Німеччина покарає оператора "Північного потоку-2", якщо той почне подачу газу без сертифікації - Цензор.НЕТ 2679
показать весь комментарий
12.09.2021 14:04 Ответить
 
 