Фильм "Cenzorka", снятый в копродукции с Украиной, получил приз Венецианского кинофестиваля

Фильм "Cenzorka" словацкого режиссера Петера Керекеша получил на Венецианском кинофестивале приз за лучший сценарий в секции "Горизонты". Имена победителей объявили во время церемонии награждения 11 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Фильм рассказывает историю молодой женщины Олеси - осужденной в одной из исправительных учреждений Одессы. Там она рожает первенца. По закону, Олеся, как и другие осужденные женщины, может жить вместе с ребенком в течение первых трех лет его жизни, а потом должна найти для него дом, чтобы его не отправили в приют. Женщина наблюдает, как с детьми прощаются другие женщины, и переживает эту разлуку как собственную.

Первоначальное название ленты - "107 матерей". Авторы сценария - Иван Остроховський и Петр Керекеш, который также является режиссером фильма.

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Социальная драма снята в копродукции Украины, Чехии и Словакии. История задумывалась как документальное исследование цензуры по всему миру, но после поездки в Одессу фильм превратился в игровое кино с непрофессиональными актрисами в ряде главных ролей. Замысел фильма изменила работница одесской колонии № 74 Ирина Кириязева.

"Сначала это должно было быть широкое документальное исследование цензоров, которые осуществляют различные формы цензуры. Например, цензоры в голливудском кинематографе, цензоры модных магазинов в Саудовской Аравии, цензоры парижской подземки, которые решают, какую музыку можно играть в метро. И одной из частей фильма были цензоры в тюрьме, цензура переписки заключенных. И мы решили отправиться в Украину, потому что для нас это что-то и ближнее и дальнее одновременно", - сказал в интервью UA Культура Керекеш.

"Цензорка" соревновалась в секции "Горизонты", где также участвовал фильм "Носорог" Олега Сенцова.

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В основной программе фестиваля соревновался фильм Валентина Васяновича "Блик".