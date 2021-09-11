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Фильм "Cenzorka", снятый в копродукции с Украиной, получил приз Венецианского кинофестиваля

Новости Цензор.НЕТ Общество

Фильм

Фильм "Cenzorka" словацкого режиссера Петера Керекеша получил на Венецианском кинофестивале приз за лучший сценарий в секции "Горизонты". Имена победителей объявили во время церемонии награждения 11 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Фильм рассказывает историю молодой женщины Олеси - осужденной в одной из исправительных учреждений Одессы. Там она рожает первенца. По закону, Олеся, как и другие осужденные женщины, может жить вместе с ребенком в течение первых трех лет его жизни, а потом должна найти для него дом, чтобы его не отправили в приют. Женщина наблюдает, как с детьми прощаются другие женщины, и переживает эту разлуку как собственную.

Первоначальное название ленты - "107 матерей". Авторы сценария - Иван Остроховський и Петр Керекеш, который также является режиссером фильма.

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Социальная драма снята в копродукции Украины, Чехии и Словакии. История задумывалась как документальное исследование цензуры по всему миру, но после поездки в Одессу фильм превратился в игровое кино с непрофессиональными актрисами в ряде главных ролей. Замысел фильма изменила работница одесской колонии № 74 Ирина Кириязева.

"Сначала это должно было быть широкое документальное исследование цензоров, которые осуществляют различные формы цензуры. Например, цензоры в голливудском кинематографе, цензоры модных магазинов в Саудовской Аравии, цензоры парижской подземки, которые решают, какую музыку можно играть в метро. И одной из частей фильма были цензоры в тюрьме, цензура переписки заключенных. И мы решили отправиться в Украину, потому что для нас это что-то и ближнее и дальнее одновременно", - сказал в интервью UA Культура Керекеш.

"Цензорка" соревновалась в секции "Горизонты", где также участвовал фильм "Носорог" Олега Сенцова.

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В основной программе фестиваля соревновался фильм Валентина Васяновича "Блик".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
В нас сьомий рік йде війна з рашкою. В нас, замість Президента,гундосить якесь непорозуміння криворогате з фсбешним кротами! А давайте єщьо "Скотів" від бубачькі на
якийсь хфестиваль відправимо!А ще й з мохнатіком та потапом, мєдалістамі-хєроямі від буби! Хунта, мля, ти де?!
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11.09.2021 23:17
+4
З вікіпедії: "Спільне виробництво, або співпродукція, іноді копродукція - виробництво й фінансування продукту двома або більше продюсерськими компаніями".

Той випадок, коли в англійському co-production дефіс усуває непотрібний ефект, але у нашій мові краще використовувати "співпродукція". Бо оцю "копродукцію" таки важко сприйняти адекватно.
Особливо якщо пам'ятаєш із університетського курсу латини, що ductio - це "ведення", "відведення". Тобто копродукція - це я хз... або перистальтика у кишках, або функціювання каналізації... Фільм "Cenzorka", знятий у копродукції з Україною, отримав приз Венеціанського кінофестивалю - Цензор.НЕТ 2704 Фільм "Cenzorka", знятий у копродукції з Україною, отримав приз Венеціанського кінофестивалю - Цензор.НЕТ 4372
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12.09.2021 05:09
+2
Це Венеція, і це круто! Та ще й перемога в День українського кіно!
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11.09.2021 22:58
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копропродукция
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11.09.2021 22:32 Ответить
Копро? Копро??... Фільм "Cenzorka", знятий у копродукції з Україною, отримав приз Венеціанського кінофестивалю - Цензор.НЕТ 8996
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12.09.2021 09:20 Ответить
да-да...говно у тебя в башке.
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12.09.2021 10:21 Ответить
Нічього не зрозуміла, але вітаю.
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11.09.2021 22:51 Ответить
Це Венеція, і це круто! Та ще й перемога в День українського кіно!
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11.09.2021 22:58 Ответить
якщо венеція це круто, то виникає питання,
чому рада уникає подати на розгляд венеціанської комісії закон про олігархів
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12.09.2021 06:36 Ответить
Да вроде вчера этот кретин, как его, пса? разумков подал. Имхо, намерено затягивают, чтобы как можно дольше отвлечь вниманине общества от бесполезности этого закона и продлить лафу некоторым , так сказать, гражданам.
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12.09.2021 07:35 Ответить
В нас сьомий рік йде війна з рашкою. В нас, замість Президента,гундосить якесь непорозуміння криворогате з фсбешним кротами! А давайте єщьо "Скотів" від бубачькі на
якийсь хфестиваль відправимо!А ще й з мохнатіком та потапом, мєдалістамі-хєроямі від буби! Хунта, мля, ти де?!
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11.09.2021 23:17 Ответить
З вікіпедії: "Спільне виробництво, або співпродукція, іноді копродукція - виробництво й фінансування продукту двома або більше продюсерськими компаніями".

Той випадок, коли в англійському co-production дефіс усуває непотрібний ефект, але у нашій мові краще використовувати "співпродукція". Бо оцю "копродукцію" таки важко сприйняти адекватно.
Особливо якщо пам'ятаєш із університетського курсу латини, що ductio - це "ведення", "відведення". Тобто копродукція - це я хз... або перистальтика у кишках, або функціювання каналізації... Фільм "Cenzorka", знятий у копродукції з Україною, отримав приз Венеціанського кінофестивалю - Цензор.НЕТ 2704 Фільм "Cenzorka", знятий у копродукції з Україною, отримав приз Венеціанського кінофестивалю - Цензор.НЕТ 4372
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12.09.2021 05:09 Ответить
Нажаль, більшість ******** журналюг, маючи малий запас слів рідної мови, адаптують іншомовні слова. Тай пишуть часто-густо навіть не розуміючись на темі. Зато навчилися писати шокуючі заголовки - Приват та Ощад закриють свої відділення! (Мова про графік роботи відділень у святкові дні!!!) ^дебіли ***^ (с)
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12.09.2021 07:54 Ответить
 
 