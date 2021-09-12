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Зеленский (16558) НОК (93) Олимпиада (1073)

Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК

В Украине отметили 30-летие Национального олимпийского комитета. На празднование приехал президент МОК Томас Бах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У каждого есть мечта. Для тех, кто сидит сегодня в зале - это Олимпиада в Украине. Я считаю, что наша страна заслужила проведения Олимпийских игр. Тяжеловесы говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся. Стоит вспомнить, что один из основателей Международного олимпийского комитета это украинец Алексей Бутовский из Полтавщины. Стоит ставить себе такую ​​цель и идти к ней", - высказался президент Украины Владимир Зеленский во время торжества.

По случаю годовщины основания НОК, поздравить олимпийцев приехал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

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"Вы можете с гордостью оглядываться на эти 30 лет выдающихся достижений. Ваша федерация очень молодая, но вам есть чем гордиться. Алексей Бутовский стоит у истоков зарождения международного олимпийского комитета, будучи близким другом Пьера де Кубертена. Я не буду перечислять все ваши достижения, потому что президент Зеленский справился с этим на славу. Учитывая это, хочу просто поблагодарить вас", - сказал Томас Бах.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+45
зеЛеный мародер мало бабла напилил!еще хочет!
гнида ненежерная! Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК - Цензор.НЕТ 9488
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11.09.2021 23:50
+34
Зараз ми десь у 2011-2012 роках. При владі проросійські сили, купа агентури, бюджет пиляється шаленими темпами, вся ключова інфраструктура знищується. Друкарський станок не зупиняється, ЗМІ залиті грошима і лояльні до влади.
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11.09.2021 23:54
+32
Чисте знущання з 73% лохторату
ПрезпіЗЕдент наркоман йде з олігархом Пінчуком на форум олігарха Пінчука YES розказати про успіхи деолігерхізації України.

Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 2249
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12.09.2021 00:21
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Правила форума Совет форумчан
зеЛеный мародер мало бабла напилил!еще хочет!
гнида ненежерная! Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК - Цензор.НЕТ 9488
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11.09.2021 23:50 Ответить
Зараз ми десь у 2011-2012 роках. При владі проросійські сили, купа агентури, бюджет пиляється шаленими темпами, вся ключова інфраструктура знищується. Друкарський станок не зупиняється, ЗМІ залиті грошима і лояльні до влади.
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11.09.2021 23:54 Ответить
Ні, тоді все було краще.
Навіть дороги потрібні будувались, а не як зараз - наклали 1см асфальту, записали 10
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12.09.2021 00:02 Ответить
Зараз опозиції тупо немає. Вона абсолютно і безнадійно імпотентна, нічого не може, і нічого не вміє. Це просто факт. Навіть якби зараз на майдані було б 100к людей - вони б не змогли цей натовп направити у потрібне русло.
Але ситуація сама по собі пред-революційна. Країна слабшає, люди біднішають, влада втрачає будь який страх, вважаючи себе хозяївами життя. Суцільний сум і відчай. Такий стан буде ще деякий час, але потім воно вибухне. Холодильник здолає телебачення.
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12.09.2021 00:05 Ответить
73 % недоумкуватих "смєтунів" обрало нам у 2019 році цю ЗЕлену нечисть, а організовчувати Майдан має опозиція Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 2174 Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 8983 А чи не о@уїли ви Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 9282
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12.09.2021 01:46 Ответить
Нажаль все гiрше. Москва зробила роботу над помилками.
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12.09.2021 00:03 Ответить
Це не означає,що все буде погано. Лідери з'являються там і тоді де це потрібно. З'являться нові лідери, з правильними поглядами, але всьому свій час.
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12.09.2021 00:06 Ответить
Москва теперь не знает откуда раньше прилетит - от талибов, от амеров, от китайцев...
Крмской хотелкой Москва поставила себя вне закона - хороша работа над ошибками.
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12.09.2021 00:29 Ответить
І за кого ти тепер проголосуєш? Хто там на думці, Махнатік, чи мо ще який клоун?
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12.09.2021 08:50 Ответить
Думки мої читаєте 😂
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11.09.2021 23:55 Ответить
І провести шаховий турнир , як у Нью Васюках.
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12.09.2021 00:14 Ответить
Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК - Цензор.НЕТ 9039
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11.09.2021 23:51 Ответить
Вчора.

Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК - Цензор.НЕТ 848
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11.09.2021 23:56 Ответить
Слушает хозяев
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12.09.2021 00:07 Ответить
Чисте знущання з 73% лохторату
ПрезпіЗЕдент наркоман йде з олігархом Пінчуком на форум олігарха Пінчука YES розказати про успіхи деолігерхізації України.

Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 2249
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12.09.2021 00:21 Ответить
это не олигархи !

олигарх Барыга-Мародер-Шоколадный Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 9572
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12.09.2021 00:41 Ответить
Посля цього заходе те, що країною управлять 4-5 людини. А а Зе, це то таке)))
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12.09.2021 07:50 Ответить
ВВова не очкуй))) я с тобой))
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12.09.2021 07:51 Ответить
а сзади то Фирташ помоему бровку чешет?
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14.09.2021 14:36 Ответить
Олимпиада это мелко, Хоботов !

не замахнуться ли нам на Межгалактический турнир в "подкидного дурака" ?

даст Бог, подкинем кому-нибудь своего Дурака Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 1189
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12.09.2021 00:39 Ответить
Обожаю " Покровские ворота" Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 3412
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12.09.2021 10:11 Ответить
Обравши клоуна, Україна вчинила велику х#йню. Все решта тепер - наслідки цього.
Боляче, що зелені утирки забрали моє майбутнє, але нехай летить тепер все у прірву, бо бидло має хлептати лайно на всю мордяку, може хоч так дійде!
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11.09.2021 23:52 Ответить
Це не "х#йня". Це - самогубство па пріколу. Історія цивілізації такого виду суїциду не пам'ятає. Це українське ноу-хау
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12.09.2021 06:54 Ответить
вот только олимпиады нашему дырявому бюджету и не хватало . этому поцу лишь бы какая то движуха была . а то что все эти мероприятия ни фига не окупают вложенных денег он очевидно не знает Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК - Цензор.НЕТ 1631
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11.09.2021 23:53 Ответить
все что угодно, только не ПВО Украины
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12.09.2021 00:58 Ответить
пнх зебил...
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11.09.2021 23:54 Ответить
ох....
сколько ещё в уши дебилам внесут...
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11.09.2021 23:54 Ответить
Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 474
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12.09.2021 00:02 Ответить
Наша страна не заслужила того,кто об этом говорит.
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11.09.2021 23:55 Ответить
зе-банат фонтанирует "гениальными" идеями=) Вова, где деньги на субсидии, чучело совковое?
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11.09.2021 23:56 Ответить
в авдеевке
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11.09.2021 23:57 Ответить
Кожен день на фронті убиті, поранені, а ця гнида піариться .
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11.09.2021 23:57 Ответить
Как долги МВФ отдашь - валяй хоть 2 Олимпиады.
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11.09.2021 23:59 Ответить
Друзі віслюка вже готові будувати нові стадіони.
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11.09.2021 23:59 Ответить
Та пшол ты в сраку, вава, со своими нью-васюками крыворогатыми!
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12.09.2021 00:00 Ответить
Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 8347
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12.09.2021 00:01 Ответить
Что Кривой Рог было видно сразу )))
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12.09.2021 00:37 Ответить
Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 1005
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12.09.2021 00:43 Ответить
Зеленые упыри мало на стройке украли, надо на олимпиаде еще!
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12.09.2021 00:02 Ответить
Апетит приходить під час обіду.
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12.09.2021 00:09 Ответить
Олимпийские игры на хлеб не намажешь!
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12.09.2021 00:04 Ответить
А на мацу мажется только так.
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12.09.2021 00:05 Ответить
А я на борщевой набор пробовала мазать. Тоже неплохо получается.)
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12.09.2021 00:09 Ответить
Ви мабуть "щі" з борщем спутали... Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 1672
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12.09.2021 00:16 Ответить
Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 2872
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12.09.2021 00:06 Ответить
Да хрен его поймаешь!Он бы и сам уже давно смылся, да бэнина охрана бдииит!)))
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12.09.2021 00:13 Ответить
Самореклама зашкаливает, то новый университет, то Олимпиада ..... Президенту Украины, нужно напомнить: Украина 2021 г. - самая бедная страна Европы...
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12.09.2021 00:10 Ответить
Президенту Украины НЕ надо,а вот тому криворагульному зебилу,мнящего себя президентом,и по недоразумению сидящим в его кресле - БЕСПОЛЕЗНО!!!!
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12.09.2021 01:08 Ответить
А мільярд дерев?
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12.09.2021 10:32 Ответить
пусть лучше новую тюрьму строит, - будет сидеть с комфортом =)
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12.09.2021 23:51 Ответить
Только-толькло закончили клянчить очередной транш, как уже потянуло на гиперпроекты.
У Незнайки на Луне кислородное голодание.
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12.09.2021 00:14 Ответить
после того,как он посчитал,что Украина уже давно должна быть в НАТО и в ЕС теперь посчитал ,что олимпиада может быть в Украине("зе какулятор")- "він не працює" как люля,он все считаеть
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12.09.2021 00:14 Ответить
Цікаво, дебіл вважає, що інші країни не заслужили Олімпійських ігор чи заслужили менше? І чим заслужила, відсотком державного боргу до ВВП чи рівнем середньої зарплати населення?
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12.09.2021 00:14 Ответить
Мабуть вкраденими 50% ВНП країни,який рулить криворагульне чмо!
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12.09.2021 01:10 Ответить
12.9.1991 - Верховна Рада ухвалила закон, який визначає Україну правонаступницею Української РСР

Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 6327
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12.09.2021 00:16 Ответить
Он похоже думает, что он на сцене, болтает языком все подряд, головой не думает. Его тезка кремлевский по прозвищу Ху потратил сумму на эти игры 50 млрд, а в Украине годовая доходная часть бюджета около 40, надо было спросить на какие деньги будет этот банкет?
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12.09.2021 00:17 Ответить
2.9.1875 - народився Олександр Кошиць, легендарний український диригент та композитор

Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 887
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12.09.2021 00:30 Ответить
было бы неплохо, спонсоры вот только нужны, может олигархов потрясти, для них это, что пачку сигар прикупить.. Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 3596
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12.09.2021 00:31 Ответить
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12.09.2021 00:32 Ответить
12.9.1969 - помер Вільям Генрі Чемберлин, історик та журналіст. 1934 року опридюднив факти голодомору

Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 154
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12.09.2021 00:32 Ответить
В Буковине, как завещал Петухович? ))
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12.09.2021 00:38 Ответить
На що заслуговує наша країна сьогодні то це біль, кров, піт, щоденні втрати від обстрілів ворога, масова еміграція і переможні відосіки корумпованого ЗЕгенерата...
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12.09.2021 00:46 Ответить
"У каждого есть мечта. Для тех, кто сидит сегодня в зале - это Олимпиада в Украине"--
а я думала, что у всех мечта --победа над рашефашистами и мир на нашей земле!
А у осла --олимпиада ....
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12.09.2021 00:47 Ответить
Послушав Зе можно подумать, что сегодня в Украине день финансирования кино и планов проведение Олимпиады. На самом деле сегодня в Украине 10 вражеских обстрелов, один убитый и 10 раненых воинов, но Зе об этом не в курсе.
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12.09.2021 01:01 Ответить
Україна, потенціально, може бути дійсно багатою і квітучою країною але ЩО НЕ ТАК?!?
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12.09.2021 01:05 Ответить
Маланота як бджоли на мед! Яка нах Америка?! Вони у вас багатіють просто в глобальному масштабі!!! What tha fuck?!
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12.09.2021 01:07 Ответить
Януковощь, тот, нажимал на зимнюю олимпиаду. Этому летняя сподобилась, как понты. Не мытьем так катанием, тащит кремл на заклание Украину, по одному и тому же сценарию. Что он в этом узрел? Или скуден лубянский ум на выдумки? Скорее всего, путин даже не заморачивается, набрал мелко сортной агентуры в ВР, и дал ей - типо - сценарий: дерзайте милые жабы и гадюки. Награды будут потом. Вот и лезут с кожи, зеленые клоуны, законы о референдумах принимают, пуская пыль в глаза, и растаскивают бюджеты в разные стороны, как было уже при януковоще. Зреище завораживающее. Ну и в Порошенко роль еще та: тормозит оппозицию. Собственно ее уже нет. Запускаются необратимые процессы уничтожения Украины. Позор нам, выстоявшим в прямой агрессии.
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12.09.2021 04:50 Ответить
Стока многа букаф , и все для того стоб в кондитера гавном пюнуть. Свинособака, не устал?
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12.09.2021 10:40 Ответить
Что, у зели, жопу печёт?....

Видать совсем нечем крыть.
Ни войну не остановил,
ни Крым не вернул.
газопровод просрал и в еросоюз и в нато не вступили....

вступили разве что в говно.....
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12.09.2021 05:00 Ответить
Зедурко куражиться ! А нехай проводить ! Після Евро 2012 янукович втік в Ростов . На жаль , не можна в цьому році Олімпіаду провести - насправді , тенденція хороша . Може свою організуємо ?
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12.09.2021 05:15 Ответить
Япония потратила на цацку 16 ярдов доляров,убыток 3,3 ярда.Вопрос,нахрена это дерьмо в воюющей с баранами Путлера стране? Вважаю, що наша країна заслужила проведення Олімпійських ігор, - Зеленський на святкуванні 30-річчя НОК - Цензор.НЕТ 6639
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12.09.2021 05:42 Ответить
Вы у дегенерата спросили? Так те пусте...
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12.09.2021 08:25 Ответить
В Японії було 16 ярдів, бо економити вміють та й крадуть, мені здається, скромніше. У нас буде в рази більше і по витратам і по збиткам.
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12.09.2021 10:20 Ответить
Одна мама любит скорость. Вторая - элитную недвижимость. Третья(Римма) предпочитает олимпийское будивныцтво. У каждой мамы свои предпочтения. Но всех их объединяет одно - любовь к своим деткам.
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12.09.2021 06:45 Ответить
Да не надо это заявление воспринимать всерйоз. Оно ж как петух, лишь бы прокукарекать, а там хочь и не рассветай.
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12.09.2021 06:46 Ответить
це ж не дай бог тепер сказати що нам ніякі олімпійські ігри не потрібні - призначать ворогом.
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12.09.2021 06:51 Ответить
...блин.. жопу, хотя бы за собой, подтирать научись для начала... прездобол левый.. понавыбирали копеечных аниматоров на нашу голову...(
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12.09.2021 07:29 Ответить
Согласно элементарным правилам гигиены, должен не растирать равномерным слоем, а смывать. И на шо намек(для мене - це гидотно), шмаркля користуеться папером?
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12.09.2021 07:44 Ответить
шмаркля мрiе змiксувати вiйну з олiмпiадою?
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12.09.2021 07:41 Ответить
Хватит пиариться шмаркля,займитесь экономикой.
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12.09.2021 08:23 Ответить
Та какой пиариться... Дурак-дураком, но не на столько, шобы попытаться подать заявку на второй срок... Просто там тараканы в голове(после канабисо-айфосиков, кста алико-нарикам всегда кажется, шо кто-то их считает лохами. Хотя понятие ЛОХ, для нарико-аликов - это свершившийся ФАКТ на 100500прцт, ******).
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12.09.2021 08:31 Ответить
Во вштырило членограя.
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12.09.2021 09:13 Ответить
Воно таки *обнуте. Вочевидь від народження...
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12.09.2021 09:26 Ответить
Ото пенсіонери зрадіють, що індексацій та підвищень не буде. Ото всі зрадіють, що інфляція двозначна буде (під олімпійські проєкти грошики друкуватимуться).
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12.09.2021 10:15 Ответить
Киньте в нього яйцем, хто там ближче. Розумніше не стане, але хоч з тиждень помовчить, відлежуючись в лікарні після "теракту".
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12.09.2021 10:15 Ответить
Як показує практика, коли можновладці (президент, міністри тощо) починають будувати подібні плани (олімпіада, гіперлуп тощо), забиваючи на реальний стан справ у країні, це означає, що в них життя налагодилося і вони впевнені, що сидітимуть на своїх місцях дуже довго.
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12.09.2021 10:28 Ответить
Убери воров из власти!!!
Распильщик.
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12.09.2021 11:40 Ответить
Тяжеловесы говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать.

***

- Как говорится: барсучки - не хомячки...

- Постойте, это где это ТАКОЕ говорится?

- Нигде не говорится. Ну не умею я аллегорами пользоваться.
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12.09.2021 18:59 Ответить
Опять бубочка нюхнул аргентинской муки и его понесло...
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12.09.2021 21:06 Ответить
нема інфраструктури і не передбачається. Де воно планує проводити олімпіаду, нічого нема. Як же дістали ці тупоголові керувальники((
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12.09.2021 22:42 Ответить
И при чому тут Зеленський до готовності України до олімпіади?
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12.09.2021 23:23 Ответить
Так наша страна заслужила президента - неидиота. Может поискать в МОК?
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12.09.2021 23:31 Ответить
Тільки за 2 дні загинули Артур Голуб та Олексій Куленко, царство небесне хлопцям🕯️Хоч одне слово Зе пророноло?🤬мямля, гнида, зрадник!
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12.09.2021 23:34 Ответить
де росте і як називається те, що воно вживає???
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13.09.2021 06:26 Ответить
 
 