Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК

В Украине отметили 30-летие Национального олимпийского комитета. На празднование приехал президент МОК Томас Бах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У каждого есть мечта. Для тех, кто сидит сегодня в зале - это Олимпиада в Украине. Я считаю, что наша страна заслужила проведения Олимпийских игр. Тяжеловесы говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся. Стоит вспомнить, что один из основателей Международного олимпийского комитета это украинец Алексей Бутовский из Полтавщины. Стоит ставить себе такую ​​цель и идти к ней", - высказался президент Украины Владимир Зеленский во время торжества.

По случаю годовщины основания НОК, поздравить олимпийцев приехал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

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"Вы можете с гордостью оглядываться на эти 30 лет выдающихся достижений. Ваша федерация очень молодая, но вам есть чем гордиться. Алексей Бутовский стоит у истоков зарождения международного олимпийского комитета, будучи близким другом Пьера де Кубертена. Я не буду перечислять все ваши достижения, потому что президент Зеленский справился с этим на славу. Учитывая это, хочу просто поблагодарить вас", - сказал Томас Бах.