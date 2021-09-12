Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК
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В Украине отметили 30-летие Национального олимпийского комитета. На празднование приехал президент МОК Томас Бах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У каждого есть мечта. Для тех, кто сидит сегодня в зале - это Олимпиада в Украине. Я считаю, что наша страна заслужила проведения Олимпийских игр. Тяжеловесы говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся. Стоит вспомнить, что один из основателей Международного олимпийского комитета это украинец Алексей Бутовский из Полтавщины. Стоит ставить себе такую цель и идти к ней", - высказался президент Украины Владимир Зеленский во время торжества.
По случаю годовщины основания НОК, поздравить олимпийцев приехал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.
"Вы можете с гордостью оглядываться на эти 30 лет выдающихся достижений. Ваша федерация очень молодая, но вам есть чем гордиться. Алексей Бутовский стоит у истоков зарождения международного олимпийского комитета, будучи близким другом Пьера де Кубертена. Я не буду перечислять все ваши достижения, потому что президент Зеленский справился с этим на славу. Учитывая это, хочу просто поблагодарить вас", - сказал Томас Бах.
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Але ситуація сама по собі пред-революційна. Країна слабшає, люди біднішають, влада втрачає будь який страх, вважаючи себе хозяївами життя. Суцільний сум і відчай. Такий стан буде ще деякий час, але потім воно вибухне. Холодильник здолає телебачення.
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а я думала, что у всех мечта --победа над рашефашистами и мир на нашей земле!
А у осла --олимпиада ....
Видать совсем нечем крыть.
Ни войну не остановил,
ни Крым не вернул.
газопровод просрал и в еросоюз и в нато не вступили....
вступили разве что в говно.....
Распильщик.
***
- Как говорится: барсучки - не хомячки...
- Постойте, это где это ТАКОЕ говорится?
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