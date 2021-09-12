Память жертв терактов 11 сентября чтили в США, Байден посетил все три объекта атак
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден 11 сентября отдал дань памяти тысячам погибших ровно 20 лет назад в терактах. Он посетил все мемориалы в местах, где разбились угнанные террористами самолеты - в Нью-Йорке, у здания Пентагона в Арлингтоне и в городе Шанксвилле, расположенном в Пенсильвании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Рабочий день президента начался в Нью-Йорке, где Байден посетил церемонию, состоявшуюся на месте, где когда-то стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, обрушившиеся после того, как в них врезались самолеты, захваченные террористами из "Аль-Кайды".
На церемонии в Нью-Йорке также присутствовали бывшие президенты Билл Клинтон и Барак Обама с супругами, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и его спутница Дайана Тэйлор, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. На церемонии также присутствовал Руди Джулиани, который был мэром Нью-Йорка во время терактов. Бывший президент Дональд Трамп, уроженец Нью-Йорка, на церемонию не пришел.
Ровно в 8:46 утра присутствующие почтили минутой молчания момент, в который один из самолетов врезался в Северную башню ВТЦ. Президент Байден не делал никаких заявлений.
На церемонии в Нью-Йорке родственники жертв терактов зачитали список имен людей, погибших во время атаки на башни-близнецы.
После этого Байден отправился в Шанксвилл, штат Пенсильвания, где в церемонии принимает участие бывший президент Джордж Буш-младший, который руководил страной в сентябре 2001 года.
На церемонии он сказал, что сегодняшняя разобщенность заставляет его "беспокоиться" о будущем Соединенных Штатов.
Вице-президент США Камала Харрис также упомянула о поляризации американского общества, выступая с речью на церемонии в Шанксвилле.
Последний визит Байден нанес в Пентагон, здание Министерства обороны США в Арлингтоне, который также был атакован террористами, захватившими пассажирский самолет.
Джо Байден, первая леди Джилл Байден, вице-президент Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф посетили монумент в виде траурного венка и скамеек, воздвигнутых в память о 184 жертвах этого теракта.
Байден не планировал выступать ни на одной из памятных церемоний. В пятницу Белый дом выпустил видеообращение, в котором президент выразил соболезнования близким погибших и подчеркнул национальное единство, которое возникло, по крайней мере на начальном этапе, после 11 сентября.
Американские президенты часто посещают одно из трех мест атак в годовщину 11 сентября, однако посещение всех трех мемориалов в один и тот же день - нечастое явление.
Пожалуйста, подождите...
On 11 September 2021 the Russian regime of state terrorism attacked New York, Donetsk, Ukraine - dropping bombs from a UAV.
Plus ça change…
Ти щось [рюкнув чи гавкнув? витягни прутня з рота коли на Цензор заходиш)
Усёк васёк? чи краше-ванечка?)
Давай, не соромся вже - починай про рептилоїдів.
Я підозрював, що усе занедбано - але щоб НАСТІЛЬКИ...
Можна посилання на твою википедию?
Із статті про теорії змови - відповідь конспіролухам на запитання, чому "Боїнги" не збили на підході до міст:
"Причина этого в банальной беспрецендентности события, которая игнорится, когда произошедшее разбирается постфактум: до этого никто и подумать не мог, что кто-то догадается сп*здить гражданские самолеты не для того, чтобы обратить в ислам одних лишь пассажиров или получить нал за освобождение, а чтобы превратить их в крылатые ракеты и выпилить как можно больше народу вместе с собой. Для либералистических Государств Америки, где жизнь - это святое, в отличие от какого-нибудь постсовка или той же мусульманской Азии, подобное представлялось немыслимым - со времён Пёрл-Харбора всё-таки прошло дох*я времени. Потому и пассажиры только 4-го рейса приняли решение попробовать выкинуть террорюг из самолёта на мороз, а не смирно сидеть и обтекать, потому что поняли, что это единственный их шанс выжить. NORAD же обязан сбивать воздушные цели только в случае, если точно известно, что они представляют опасность, а так может оказаться, что это какой-нибудь очередной легкомоторник поехавшего деда, который летит без транспондера и потому и виден лишь на вторичном радаре, а таких любительских летательных аппаратов над любой страной без военного положения всегда дох*я. А так перехватом воздушных суден всегда занимаются ВВС - у них хотя бы есть возможность посмотреть, что за п*здец происходит на борту и по возможности предотвратить теракт и без открывания огня, авось захватчики при виде истребителей с крылатыми ракетами одумаются. И как становится понятно из переговоров между пилотами перехватчиков и диспетчером, не нагнали они летевший на Пентагон Боинг совсем чуть-чуть, разбившийся в Пенсильвании рейс перехватывать не потребовалось по причине самоустранения. Позднюю реакцию на первые же два случая можно объяснить банальным расп*здяйством и х*ёвой подготовкой к сборам в мирное время в регионе, что удалён от границ с ближайшими геополитическими противниками".
Среди террористов было шесть основных организаторов (четверо из которых были пилотами) и тринадцать рядовых членов группы. Террористы не соответствовали типичному портрету шахида, поскольку были среднего возраста, хорошо образованными и со сложившейся жизненной позицией.
Исполнителями террористических актов 11 сентября 2001 года стали 19 человек (все мужчины), связанные с «Аль-Каидой» и известные как «угонщики» (англ. hijackers). 15 из них являлись гражданами Саудовской Аравии, двое - ОАЭ, один - Ливана и ещё один - Египта. Угонщики были организованы в четыре группы, каждую из которых возглавлял обученный пилот, который должен был руководить полётом при поддержке трёх или четырёх «мускулистых угонщиков» (англ. muscle hijackers), в чью функцию входило физическое сдерживание и контроль над пилотами, экипажем и пассажирами. Каждая группа террористов была определена на определённый рейс и получила конкретную цель, в которую должен был врезаться управляемый ею самолёт.
Аргумент конспирологов: По заявлениям инструкторов авиашколы, где горе-пилоты учились, они и Цессной-то управляли хуже иных пенсионерок. Как они умудрились довести и точно нацелить на небоскрёбы такие ********** сложные конструкции, как огромные пассажирские авиалайнеры, остаётся непонятным. Особо крут был пилот, порушивший Пентагон. На рейсовом авиалайнере он, снижаясь, заложил вираж на 270 градусов, потом на высоте несколько метров (то есть сшибая фонарные столбы) пролетел километр и вошёл в боковую стену здания на уровне второго-третьего этажа.
Контраргумент: Такое чудо инженерной техники, как автопилот, появилось и научилось полностью контролировать самолёт задолго до Дня X. Участие человека требуется только для ввода параметров полёта, а-ля указать куда лететь, с какой скоростью и на какой высоте, с чем можно легко разобраться за 10 минут, а управлять элеронами, выдерживать высоту и прочие трудности будет сама машина, так что даже теоретически никаких проблем для того, чтобы довести лайнеры до целей, у воинов Аллаха не возникло бы. Автопилот может подвести и отключиться лишь во время аварийной ситуации в духе отказа двигателя, которой ни на одном из рейсов не возникло. Нужно ли объяснять, что для того, чтобы ********* в два ****** каких огромных бетонных столба, никаких экстраординарных навыков ни пилотирования, ни физика не нужно? А в манёвре пилота рейса 77, что ******** в Пентагон, ничего неосуществимого нет, поскольку никаких фигур высшего пилотажа, которые не позволил бы сделать донный уровень владения или габариты самолёта, он не выписал.
9/11 и теории заговора (Lurkmore)
Serr _ 11.09.2008 23:04
І що дуже цікаво: жодна з конспірологічних теорій не веде мову про тих, кому це справді було вигідно, хто мав найбільший зиск з усіх цих подій.
Аль-Каїда, ісламські терористи? Мали, звичайно - показали себе у всій красі. Та за ними почали всесвітнє полювання, вони втратили базову державу - Афганістан, де були всевладними.
США? Та вони стільки грошей і людських життів змушені були витратити, що тут прямої вигоди немає, та й політична - не дуже, бо поважають тих, хто найсильніший, а тут...
А от Росія імені Путіна мала з усього цього виключно величезний зиск - і має його досьогодні. Саме тоді бін Ладен напророкував ціни на нафту у 200 доларів за барель, які покладуть західну економіку. Хто нажився на безумному зростанні цін на вуглеводні, хто посадив Європу на газову голку, хто скрупив у баранячий ріг внутрішню опозицію?
І те, що всі ці конспірологічні теорії оминають В.В.Путіна, є найбільш підозрілий елемент конспірології.
На цьому поки що крапка.