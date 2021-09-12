В украинской экономике все неплохо: внешняя торговля растет, курс гривни стабилен, - замминистра Качка

В экономике Украины сегодня складывается оптимистическая картина - внешняя торговля растет, курс национальной валюты стабилен.

Об этом во время форума YES Brainstorming, который транслировал телеканал "Украина 24", сообщил заместитель главы Минэкономики Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ.

"В украинской экономике все по крайней мере неплохо. У нас есть оптимистическая картина с точки зрения развития торговли, на сегодня мы не упали по сравнению с 2019-2020 годами. В этом году у нас есть рост экспорта с ключевыми торговыми партнерами на весомые цифры. Восстановилась торговля с ЕС, продолжает расти экспорт в Китай. В этом году нас ждет большой экспорт зерновых, потому что урожай большой и высокие цены, высокие цены держатся и на металлургию. Очевидно, что в наших доходах, в макрофинансовой стабильности ситуация очень хорошая. Но куда дальше пойдет эта ситуация, куда заработанные деньги будут инвестированы, в новый бизнес или в потребление, - влияет ситуация с реформами", - рассказал заместитель министра.

Как объяснил Качка, макрофинансовая стабильность проявляется в том, что "у нас давления на валюту нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миссия МВФ начнет работу в Украине 21-23 сентября, - представитель Фонда в Киеве Рашкован

"Курс достаточно стабилен, даже укрепляется, и это вопрос не только торговли. В целом, как ни странно, в Украине ситуация с экономикой является очень хорошей. Единственный финансовый момент, который нам важно правильно настроить, это обслуживание внешнего долга. Этот долг уже расписан на будущие годы, и нам надо обеспечить сотрудничество с МВФ, чтобы было доверие на финансовых рынках", - сказал чиновник.