Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП
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Владимир Зеленский во время встречи в Киеве поздравил президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха с проведением чрезвычайно безопасных и успешных Олимпийских игр.
Зеленский поблагодарил Баха за долговременную поддержку украинского спорта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства проинформировал президента МОК о том, что Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр и потому вступит в фазу диалога с Международным олимпийским комитетом и как можно скорее направит делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне.
Томас Бах приветствовал эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".
Украина всегда была опорой олимпийского движения, и президент МОК поприветствовал долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения и получению пользы от ценностей спорта.
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Немножко смешите, но мы привыкли...
Посмертно
Не состоявшаяся
-Ви пропустили букву "Д"!
Коммуналку японцам никто поднимать не стал.
Долгов МВФ Япония тоже не набралась.
при АНТИРЕЙТИНГУ Сивочолого Бариги 49 відсотків президентом став би не лише віслюк оманський,але й натуральний.
1.вибори президента мають два тури.
2.у другому турі вирішальний не рейтинг,а антирейтинг..
томуу наступному 2-му турі Сивочолого переможуть Зе,Разумков,Вакарчук чи хто там інший вийде...
"мочення демократів" ЗНОВУ Баризі ..уй поможе
Пенсіїї нема із чого платить, а їм Лімпіада!
Зелебенські придурки!!!
2.олімпіаду буде проводити точно не Зе.
Скоро секта свидетелей коронавируса доведёт до того шо согласившимся на лимпиаду доплачивать будут.)
Янукович хотів подати заявку в 13му році.
"Генії" мислять в одному напрямку.
Але ж які обмежені і передбачувані істоти з диктаторськими фантазіями на рівні дешевої комедії. 😠
Все розвалити і на руїнах проводити Олімпіаду, дибіли блть☹️
це Слава за народний кошт..