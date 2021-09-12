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Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП

Владимир Зеленский во время встречи в Киеве поздравил президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха с проведением чрезвычайно безопасных и успешных Олимпийских игр.

Зеленский поблагодарил Баха за долговременную поддержку украинского спорта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства проинформировал президента МОК о том, что Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр и потому вступит в фазу диалога с Международным олимпийским комитетом и как можно скорее направит делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне.

Томас Бах приветствовал эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК

Украина всегда была опорой олимпийского движения, и президент МОК поприветствовал долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения и получению пользы от ценностей спорта.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
Олимпиада в Токио обошлась японцам в 16 ярдов долларов и оказаль самой дорогой в истории спорта... Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 8787убытки составили 3,3 ярда баксов...
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12.09.2021 01:39
+11
-Зараз робиться все заради одного зеленого піара!
-Ви пропустили букву "Д"!
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12.09.2021 01:39
+9
Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 4645
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12.09.2021 01:45
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Планируйте-планируйте, вы нам не мешаете.
Немножко смешите, но мы привыкли...
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12.09.2021 01:17 Ответить
Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 4645
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12.09.2021 01:45 Ответить
Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 9078
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12.09.2021 07:43 Ответить
Олимпиада имени Зеленского
Посмертно
Не состоявшаяся Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 7199
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12.09.2021 01:18 Ответить
-Зараз робиться все заради одного зеленого піара!
-Ви пропустили букву "Д"!
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12.09.2021 01:39 Ответить
Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 9191
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12.09.2021 08:09 Ответить
Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 9447
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12.09.2021 08:22 Ответить
Нам только как раз Олимпиады до полного счастья и не хватает.
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12.09.2021 01:24 Ответить
Ні для повного щастя нам не вистачає Міжгалактичного шахматного турніру імені Остапа Бендера, вибачте, Володимира Зєлєнского.
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12.09.2021 02:13 Ответить
ЗАКРОЙ РОТ ПОГАНЫЙ СРАНЫЙ КАЦАП! МОЛОДЕЦЬ ЗЕЛЕНСКИЙ! СЛАВА УКРАИНИ!
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12.09.2021 08:53 Ответить
А я приветствую приветствия Баха в отношение бредней зеленского.
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12.09.2021 01:29 Ответить
Олимпиада в Токио обошлась японцам в 16 ярдов долларов и оказаль самой дорогой в истории спорта... Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 8787убытки составили 3,3 ярда баксов...
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12.09.2021 01:39 Ответить
У них на это случай уже лежали наготове деньги для покрытия убытков.
Коммуналку японцам никто поднимать не стал.
Долгов МВФ Япония тоже не набралась.
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12.09.2021 01:43 Ответить
ну как ты это в голову обезьянам вдолбишь?)))
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12.09.2021 01:47 Ответить
ФИНЫ В 1952 ПРОВЕЛИ! УКРАИНА ПРОВЕДЕТ!!!
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12.09.2021 08:54 Ответить
фины во время войны не выбирали "просто прекратить стрелять"
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12.09.2021 10:30 Ответить
Я думал дела похуже. На чём же они заработали почти 13 млрд?
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12.09.2021 14:54 Ответить
Пилите Шура,они золотые, сказал Паниковский... Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 1116
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12.09.2021 01:42 Ответить
Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 1397Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 1444 Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 4982
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12.09.2021 01:48 Ответить
Зеля разрешил разным Трухиным и прочим Шумахерам творить беспредел на автодорогах Украины и калечить..... Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 4935а это значит что слуги на правильном пути....
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12.09.2021 01:56 Ответить
Быстро учится. То на дорогах откаты, то на олимпиадах. Какой талантливый ..еский мальчик
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12.09.2021 02:28 Ответить
Приветствуем проведение Всемирных Олимпийских игр по карманному биллиарду !
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12.09.2021 04:31 Ответить
Та не шутите вы так! Все гораздо серьезней! Просто Вова дает понять , что он хочет оставаться президентом Украины и в 2030 году и еще более позднее время, пока не проведет летнюю Олимпиаду! И даже после ее проведения...
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12.09.2021 05:29 Ответить
Янукович тоже хотел. Кончилось тем, что он в Ростов уехал. Вова, я так понимаю в Ростов не уедет. В Омане себе домишко прикупил.
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12.09.2021 10:44 Ответить
Та в нашій Раді вже і так є чемпіон світу серед парламентаріїв по цьому виду спорту!
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12.09.2021 06:54 Ответить
театр абсурда... это чудо не выполнило ни одного своего обещания... брехало о "вагнеровцах"... сейчас его потянуло на Олимпиаду... лучше бы на соленое потянуло...
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12.09.2021 05:57 Ответить
Та зі свіжим молочком.
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12.09.2021 06:56 Ответить
Просто представьте, сколько можно украсть на этой самой олимпиаде. Это же сумасшедшие деньги.
Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 6673
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12.09.2021 07:03 Ответить
Красть будут Ваши и мои деньги, поэтому не смешно
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12.09.2021 11:57 Ответить
где мною написано что это смешно?
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12.09.2021 14:31 Ответить
Президент МОК також зробив "бах" в калюжу.
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12.09.2021 06:51 Ответить
Некуда деньги девать? Даже чемпионаты по футболу стали обузой для нормальных стран, потому что это убыточное мероприятие для экономики страны. Только очень богатые или тоталитарные государства могут позволить себе такую роскошь. Украина не относится ни к первым ни ко вторым Так что на хрен Зелю с его олимпиадой ...
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12.09.2021 07:12 Ответить
Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 5759 Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП - Цензор.НЕТ 719
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12.09.2021 07:28 Ответить
)
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12.09.2021 07:29 Ответить
претендовать на проведение Олимпиады не значит женится)
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12.09.2021 07:33 Ответить
СМЕРТЬ ГНУСНЫМ КАЦАПАМ!КАЦАПЫ МУКУ НЕ НЮХАЙТЕ!
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12.09.2021 08:55 Ответить
Мільярд дерев Шмаркля вже висадила, тепер можна і олімпіаду проводити.
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12.09.2021 07:41 Ответить
Теперь для постройки стадионов надо вырубить миллиард деревьев
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12.09.2021 11:07 Ответить
Бляха,они прикидываются или в самом деле заленые полные идиоты?
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12.09.2021 08:09 Ответить
Вони зовсім не ідіоти. Ідіоти то ті 73%, що їм владу дали.
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12.09.2021 08:54 Ответить
Увы,альтернатива была липецкий инвестор и министр правительства азарова-януковича,фигура показавшая себя полность недееспособной.
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12.09.2021 09:04 Ответить
Зебілізм хвороба тяжка і невиліковна - це на рахунок інвестора і міністра. До речі, в бюлетні було 39 (тридцять дев'ять) прізвищ, але то таке, зебіли стільки рахувати не вміють.
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12.09.2021 09:10 Ответить
Текст болвана,что сказать то хотел?
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12.09.2021 09:18 Ответить
упоротим порохофілам.
при АНТИРЕЙТИНГУ Сивочолого Бариги 49 відсотків президентом став би не лише віслюк оманський,але й натуральний. Президент МОК Бах привітав плани керівництва України претендувати на проведення Олімпіади, - ОП - Цензор.НЕТ 8948
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12.09.2021 13:46 Ответить
Ідіоте, проблема не в тому, що у Сивочолого антирейтинг і він не став вдруге президентом. Проблема в тому, придурку, КОГО ти, дебіле, на його місце вибрав. 73% повних дебілів вибрали собі у президенти зелену мерзоту,, а винні їм, придуркам, якісь порохоботи. Довбо*обе, то не порохоботи, то твоя дурна голова то натворила. Твоя і таких, як ти придурків.
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12.09.2021 21:02 Ответить
особливо тупим.
1.вибори президента мають два тури.
2.у другому турі вирішальний не рейтинг,а антирейтинг..

томуу наступному 2-му турі Сивочолого переможуть Зе,Разумков,Вакарчук чи хто там інший вийде...
"мочення демократів" ЗНОВУ Баризі ..уй поможе
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18.09.2021 10:19 Ответить
Конечно приветствует, больше никто не ведётся на это.
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12.09.2021 08:18 Ответить
Его бы выбрать на Новый Год. На три дня.
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12.09.2021 08:43 Ответить
Зеля уже решил опозориться на весь мир. Чувствую что на барикадах Майдана после олимпиады будет много гостей.
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12.09.2021 09:08 Ответить
Останній член без солі доїдаєм, а олімпіади на мільярди будемо проводить!
Пенсіїї нема із чого платить, а їм Лімпіада!
Зелебенські придурки!!!
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12.09.2021 10:18 Ответить
Президент МОК Бах привітав плани керівництва України претендувати на проведення Олімпіади, - ОП - Цензор.НЕТ 5382
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12.09.2021 10:19 Ответить
То есть Украина объявит перемирие на время олимпиады, а Раша и ОРДЛО, которые на это хер ложили, будут стрелять по нашим военным, как в тире? Почему у действий Зели всегда один и тот же результат?
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12.09.2021 10:43 Ответить
А чо? Одностороннее перемирие как вегда!
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12.09.2021 12:23 Ответить
1.. ЧЕРГА ОРГАНізаторів велика.
2.олімпіаду буде проводити точно не Зе. Президент МОК Бах привітав плани керівництва України претендувати на проведення Олімпіади, - ОП - Цензор.НЕТ 5387
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12.09.2021 13:41 Ответить
Боже, спаси страну от дебилов!!!
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12.09.2021 10:57 Ответить
Этот кретинизм очень заразителен, им уже куча людей кроме Зели болеют. И все во власти страны.
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12.09.2021 12:25 Ответить
Надо подождать ещё пару годков.
Скоро секта свидетелей коронавируса доведёт до того шо согласившимся на лимпиаду доплачивать будут.)
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12.09.2021 11:13 Ответить
Ага,зимние, в Украине. Ну ну.
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12.09.2021 11:24 Ответить
Т.е. эти вы...ядки не успокоятся пока не оставят нас с такими неподъёмными долгами, после которых будет абсолютная, галактическая ж(ОфисПрезидента)а.
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12.09.2021 11:54 Ответить
Зеленський хоче подати заявку на Олмпіаду в Україну. 🙁
Янукович хотів подати заявку в 13му році.
"Генії" мислять в одному напрямку.
Але ж які обмежені і передбачувані істоти з диктаторськими фантазіями на рівні дешевої комедії. 😠
Все розвалити і на руїнах проводити Олімпіаду, дибіли блть☹️
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12.09.2021 12:16 Ответить
ні..
це Слава за народний кошт..
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12.09.2021 13:42 Ответить
У нас грошей не хватає вилачувати зарплати військовим , пенсії пенсіонерам , субсидії малозабезпеченим , а вони в олімпіади гратись вирішили дурні.
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12.09.2021 12:36 Ответить
 
 