Еще три человека получили сообщения о подозрении в хулиганстве на Банковой 14 августа, - полиция Киева
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Следователи готовят ходатайство в суд об избрании нарушителям мер пресечения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
В рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, полицейские под процессуальным согласованием Печерской окружной прокуратуры сообщили о подозрении еще трем лицам. Это - 30-летний и 21-летний уроженцы Днепропетровской области, а также 34-летний житель Одессы.
Следователи готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Также правоохранители продолжают устанавливать других участников события, чтобы привлечь их к ответственности.
Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.
Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста.
Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.
Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.
Двум участникам столкновений под Офисом Президента 14 августа объявлено о подозрении. Ими оказались ветераны полка "Азов" - глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук и его боевой побратим Олег Довбыш.
Печерский районный суд Киева 30 августа отправил обоих под стражу на 60 дней без возможности залога.
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Що ж, як казав колись мій тренер: "Хочеш стати майстром спорту, борися з майстрами спорту!"
Можна було б її розвинути: "хочеш стати повією, злягайся з повіями".
Остановителей капитуляции собирали по всей Украине.
Так,мені справді цікава адмінка скінхедів Бєлєцкого.
А от про переслідування справжнього бойового офіцера,за критику Зєлєнского,дописів на Цензорі не знайдете.(Крім допису такого собі Кравчука,відомого лиш працею на виборчий штаб Зєлєнского )Офіцерові ЗСУ, який отримав догану за критику Зеленського, вручили підозру у «непокорі»