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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 22 человека, зафиксированы 2 196 новых случаев заражения, 499 человек выздоровели, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 22 человека, зафиксированы 2 196 новых случаев заражения, 499 человек выздоровели, - Минздрав

За сутки 11 сентября в Украине зафиксировано 2 196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 236, медработников - 35).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 1 257 человек;
◾ летальных случаев - 22;
◾ выздоровели - 499 человек.

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За сутки протестировано:
◾ методом ПЦР - 18 887 человек,
◾ методом ИФА - 3 099 человек,
◾ экспресс-тестами - 16 716 человек.

За все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 316 619 человек;
◾ выздоровели - 2 221 110 человек;
◾ летальных случаев - 54 342;
◾ проведено ПЦР-тестов - 12 269 080.

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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.
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У паталогоанатомов выходной. В понедельник-вторник цифра сильно вырастет...
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12.09.2021 08:55 Ответить
привет дельта штамм
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12.09.2021 09:48 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 22 людини, зафіксовано 2 196 нових випадків зараження, 499 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8035
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12.09.2021 11:29 Ответить
Пошло нагнетание паники
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12.09.2021 13:25 Ответить
Да какая там паника. Просто аентиваксерам советуют заранее написать завещания и оплатить места на кладбище В Україні за добу від COVID-19 померли 22 людини, зафіксовано 2 196 нових випадків зараження, 499 осіб одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9123
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12.09.2021 13:27 Ответить
 
 