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В Украине за сутки вакцинированы 74,4 тыс. человек, полностью иммунизированы - 4,7 млн человек, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине за сутки вакцинированы 74,4 тыс. человек, полностью иммунизированы - 4,7 млн человек, - Минздрав

74 444 человека вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки 11 сентября. Одну дозу получили 29 170 человек полностью иммунизированы - 45 274 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В течение суток работали:
- 579 мобильных бригад,
- 1 722 пункта прививки;
- 383 центра вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль о планах борьбы с COVID-19: "Нам нужно призывать людей активнее вакцинироваться"

С начала прививочной кампании привито 5 889 812 человек, из них получили одну дозу - 5 889810 человек, полностью вакцинированы и получили две дозы - 4 775 986 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 665 796 прививок.
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Топ комментарии
+4
сами то верите в ту херь что пишите?
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12.09.2021 09:28
+4
Всех медиков и работников образования давят, угрожают увольнениями, закрытиями учреждений, травят привитых на непривитых, заставляют писать заявления на увольнение. Идут нарушения всех прав человека по полной и люди бездумно, слабовольно уступают работодалелям,которые за привитых получают премии и не задумываются о своем здоровье и жизни. Овци и бараны и то больше были бы обеспокоены за свою жизнь и за то что в них вкалывают.
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12.09.2021 12:14
+3
Кто давит? Тебя кто-то давил? Брехуха.
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12.09.2021 11:12
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сами то верите в ту херь что пишите?
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12.09.2021 09:28 Ответить
Думала в Украине меньше баранов, а оказывается довольно много. Власти нагло и антиконституционно антизаконно давят,угрожают, на работах чиновники давят, за вакцинацию хорошие премии им платят и они лезут из ж--ы, чтобы люди укалывались. А люди идут как овцы, не задумываясь, что с ними будет дальше.
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12.09.2021 10:13 Ответить
Кто давит? Тебя кто-то давил? Брехуха.
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12.09.2021 11:12 Ответить
Всех медиков и работников образования давят, угрожают увольнениями, закрытиями учреждений, травят привитых на непривитых, заставляют писать заявления на увольнение. Идут нарушения всех прав человека по полной и люди бездумно, слабовольно уступают работодалелям,которые за привитых получают премии и не задумываются о своем здоровье и жизни. Овци и бараны и то больше были бы обеспокоены за свою жизнь и за то что в них вкалывают.
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12.09.2021 12:14 Ответить
А в чем проблема? Какую опасность несет в себе, например, Файзер Комирнати?
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12.09.2021 15:17 Ответить
Верно - антиваксеров в Украине довольно много В Україні за добу вакциновано 74,4 тис. осіб, повністю імунізовано - 4,7 млн ​​осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2465
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12.09.2021 11:26 Ответить
Баран?
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12.09.2021 12:14 Ответить
Даже не сомневайтесь. 100% баран
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12.09.2021 13:21 Ответить
Хе-хе. А вот и вой кацапов на болотах В Україні за добу вакциновано 74,4 тис. осіб, повністю імунізовано - 4,7 млн ​​осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1825
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12.09.2021 13:26 Ответить
Антиваксеры - безусловно бараны. Существует прямая зависимость - чем тупее, и чем меньше уровень образования у существа, тем больше оно антиваксер В Україні за добу вакциновано 74,4 тис. осіб, повністю імунізовано - 4,7 млн ​​осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6375
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12.09.2021 13:25 Ответить
Україна - самий низький вакцінації у Європі - 11 %
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/europe/

Боснія і Герцоговина - 13 %
Білорусь - 14 %
Болгарія - 17 %
Молдова - 18 %
Косово - 19 %
тощо
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12.09.2021 10:24 Ответить
В Армении 4% и что? Умный народ, молодцы.
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12.09.2021 12:15 Ответить
Бгг. Умный народ, со средней зарплатой в 300 баксов.
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12.09.2021 13:35 Ответить
Знают цену деньгам и жизни, могут сравнить что важнее.
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12.09.2021 16:07 Ответить
Україна - самий низький рівень вакцінації у Європі - 11 %
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12.09.2021 10:26 Ответить
В Україні за добу вакциновано 74,4 тис. осіб, повністю імунізовано - 4,7 млн ​​осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1861
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12.09.2021 11:28 Ответить
полностью иммунизированы - 4,7 млн человек, это как?
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12.09.2021 12:07 Ответить
"Полностью иммунизированы". Да вы издеваетесь
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12.09.2021 13:24 Ответить
 
 