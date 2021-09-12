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Зеленский (16563) кино (1506) награда (1677)

Зеленский наградил орденами 43 артиста, в том числе своего партнера по сериалу Боклана

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский наградил орденами 43 артиста, в том числе своего партнера по сериалу Боклана

Президент Владимир Зеленский ко Дню украинского кино подписал указ №465 / 2021 о награждении государственными наградами известных и работников кино.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

В тексте указа отмечается: "За значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Дня украинского кино постановляю:

Наградить орденом "За заслуги" III степени

Боклана Станислава Владимировича - актера театра и кино; Буковского Сергея Анатольевича - кинорежиссера; Горбунова Юрия Николаевича - актера, продюсера; Дончика Андрея Витальевича - кинорежиссера, продюсера; Ильенко Михаила Герасимовича - кинорежиссера, сценариста; Кобзаря Александра Николаевича - актера театра и кино; Крыма Анатолия Исааковича - сценариста; Луцкого Романа Михайловича - актера театра и кино; Матешко Анатолия Николаевича - кинорежиссера, актера; Михальчука Сергея Евгеньевича - кинооператора; Муту Олега - кинооператора; Смычка Сергея Борисовича - оператора-постановщика; Суржикова Дмитрия Анатольевича - актера театра и кино; Фиалко Олега Борисовича - кинорежиссера, сценариста; Фурсу Антона Дмитриевича - оператора; Черного Александра Михайловича - режиссера монтажа; Янчука Александра Спиридоновича - кинорежиссера, председателя Национального союза кинематографистов Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кинорежисер и сценарист Ворожбит стала лауреатом премии имени Александра Довженко

Наградить орденом княгини Ольги III степени

Ефименко Людмила Филипповну - актрису театра и кино;  Кистень Екатерину Владимировну - актрису театра и кино; Самаеву Лесю Васильевну - актрису театра и кино; Сумскую Ольгу Вячеславовну - актрису театра и кино.

Наградить медалью "За труд и доблесть"

Бударина Игоря Николаевича - начальника отдела Государственного агентства Украины по вопросам кино. Журбу Ольгу Николаевну - оператора; Явтушенко Василия Александровича - звукорежиссера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обязал правительство активизировать господдержку кинематографии

Присвоить почетные звания:

"Народный артист Украины" - Антоновой Нине Васильевне - актрисе театра и кино

"Заслуженный артист Украины" - Кошкиной Марине Александровне - актрисе театра и кино; Молчановой Екатерине Игоревне - актрисе театра и кино; Петрожицкой Дарье Сергеевне - актрисе театра и кино; Черкашиной Оксане Леонидовне - актрисе театра и кино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два украинских документальных фильма претендуют на премию Европейской киноакадемии

"Заслуженный деятель искусств Украины" - Горловой Алине Эдуардовне - кинорежисеру, сценаристке; Загайкевич Алле Леонидовне - композитору; Королю Юрию Васильевичу - оператору-постановщику; Маломужу Олегу Анатольевичу - режиссеру-аниматору; Моисееву Никите Алексеевичу - композитору; Муле Владимиру Романовичу - кинорежиссеру, продюсеру; Пилунскому Ярославу Леонидовичу - кинооператору-постановщику; Пономареву Андрею Игоревичу - композитору;  Томашпольский Дмитрию Львовичу - кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру.

"Заслуженный работник культуры Украины" - Вакуленко Елене Григорьевне - заведующему сектора Государственного агентства Украины по вопросам кино; Дудко Владиславу Валерьевичу - художнику-постановщику; Кравцу Константину Николаевичу - художнику по костюмам;  Одуденко Владлену Владимировичу - художнику-постановщику; Сутягиной Анастасии Ивановне - художнику-костюмеру".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лента об украинской гимнастке "Ольга" получила награду на Каннском фестивале. ФОТО

Отметим, что орден "За заслуги" получил Станислав Боклан - который снимался, в частности, в сериалах "Когда мы дома", "Крепостная", "Папик" и вместе с самим Зеленским выполнял одну из главных ролей в "Слуге народа".
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Топ комментарии
+68
Каждый день убивают наших военных, что делает главзебил? Правильно - раздает почетные звания своим друзьям. Спасибо зебилам за президента...
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12.09.2021 10:01
+67
При Порошенку нагороджували героїв, що захищають Україну .... При "Блазні" - "клоунів" ....
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12.09.2021 10:02
+50
Вот они, Херои зебилоидного труда🤡
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12.09.2021 10:00
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Вот они, Херои зебилоидного труда🤡
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12.09.2021 10:00 Ответить
А кого еще может наградить клоун? Таких же как сам.
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12.09.2021 10:18 Ответить
Это все очень печально и омерзительно.
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12.09.2021 10:28 Ответить
Сам ты клоун путинский.
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12.09.2021 21:49 Ответить
Каждый день убивают наших военных, что делает главзебил? Правильно - раздает почетные звания своим друзьям. Спасибо зебилам за президента...
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12.09.2021 10:01 Ответить
Вовка-Клоун награждает клоунов.А был бы патриот, награждал патриотов.
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12.09.2021 10:02 Ответить
По твоему актер не может быть патриотом? Это логика врага.
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12.09.2021 21:50 Ответить
А за шо актеров награждать орденами, как в совке?
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12.09.2021 22:03 Ответить
может

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12.09.2021 23:14 Ответить
Зепил, не скиглы
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13.09.2021 05:20 Ответить
При Порошенку нагороджували героїв, що захищають Україну .... При "Блазні" - "клоунів" ....
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12.09.2021 10:02 Ответить
Скоро -
Зеленський нагородив орденами і почесними званнями 43 артистів, серед них колегу по серіалу "Слуга народу" Боклана - Цензор.НЕТ 1332
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12.09.2021 12:35 Ответить
Сметун дрысливый....а зачем ты его выбрал? Третий год плачешься ....фу
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12.09.2021 22:39 Ответить
Дрыстун, как там батька, натягивает тнбя потихоньку?
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13.09.2021 05:21 Ответить
Питання до білорусів "Чий Крим?" стало неактуальним Тепер треба питать: "Чия Білорусь?!"
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13.09.2021 07:12 Ответить
"Чия Білорусь?"
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13.09.2021 07:13 Ответить
а этих "артистов"почему не наградил?Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 2465
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12.09.2021 10:03 Ответить
Особенно вон ту, с разинутой пастью. Это же надо так убедительно сыграть быдлоидиотку! Или она не играла?! Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 3381
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12.09.2021 10:07 Ответить
да они все там на подбор и надо же смотрят такую хрень наверное ихнее родное и быдлповедение норма причем крутят на ютуб нонстоп 24/7 и сейчас идет и аж 10800 зрителей онлайн https://www.youtube.com/watch?v=ThbXM1-Wfyw&ab_channel=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%D0%B8%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB95
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12.09.2021 10:21 Ответить
73 процентным очень заходит этот сериал.
Каждый из 73 процентных видит в каком-то из персонажей сериала себя.
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12.09.2021 10:54 Ответить
А то хто ? Не Яценко ? щось не пізнаю її без гриму .
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12.09.2021 12:06 Ответить
Что значит не наградили. Вот Добронравому, например, при зеленском разрешили въезжать в Украину. Хотя там "Крым наш" и " Путин молодец".
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12.09.2021 15:55 Ответить
яка блювотна пика у цього в тЯльняшкє. тьфу.
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12.09.2021 22:50 Ответить
Боклан далеко не худший наш актер. Другое дело, что награда ему прилетела по очень некрасивой траектории.
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12.09.2021 10:05 Ответить
но зад зеле на зелеинтервью вылизал знатно
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12.09.2021 10:29 Ответить
Кормильцы, ****...
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12.09.2021 10:44 Ответить
Следи лучше за траекторией своей тупости и дебилизма.
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12.09.2021 21:52 Ответить
Судя по тому, что ты высрать ротом сумел, твои зе-баранья тупость и врожденный дебилизм и являются залогом процветания квартала 95. Вася, ты хоть моргни, чучело! тебе в глаза ссут!!!
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13.09.2021 08:16 Ответить
Твой ответ лишь подтверждает мой диагноз...
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19.09.2021 18:51 Ответить
Чего? Диагноз?! Очнись, вася, тебе на капельницу пора. И таблетки сожрать не забудь. Как там у вас положено, рот пустой показывать доктору? Вот и показывай. Диагнозы оно, млять, ставит...
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20.09.2021 08:08 Ответить
Так там и его напарница по "Папику")))
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12.09.2021 22:07 Ответить
А вот это "фуууу!". Это реально дурно пахнет. По этой схеме лысый из квартала должен вскоре министром культуры стать.
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13.09.2021 08:18 Ответить
Где *** шоубизнес,а где Княгиня Ольга,доблесть и заслуга,гнусавый совсем с катушек съехал.
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12.09.2021 10:06 Ответить
а до Дня танкістів..нагородив когось? (бажано не паркетного а бойового...хоч одного)?
Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 9386

12 вересня - ДЕНЬ ТАНКОВИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ....
ВІТАЄМО...
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12.09.2021 10:07 Ответить
Бубочка когда танки на параде проезжали обосрался!
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12.09.2021 10:23 Ответить
Но новый костюмчик не пострадал, так как Бубочка предусмотрительно одел памперсы. Вони правда было...
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12.09.2021 21:08 Ответить
Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 3102

Петро Порошенко 1 час назад

Щиро вітаю воїнів-танкістів зі святом! Ви - потужний вогневий кулак, який спроможний пробити найміцнішу оборону агресора!
Проте справжня ваша сила не лише в міцній броні. Вона - в сміливості та відважності, в готовності віддати життя за Україну. ******* воєнна історія України знає чимало прикладів, як наші танкісти йшли на смертельні тарани з російським агресором, аби врятувати своїх побратимів.
Червоною лінією вписані в історію імена таких танкістів-асів як: Євген Межевікін, Василь Божок, Артем Абрамович, Олександр Лавренко, Олександр Мороз, Ярослав Сидоров, Віталій Шевченко та інші.
Честь та шана нашим воїнам-танкістам! Слава та вічна пам'ять тим героям, які віддали своє життя за мирну незалежну Україну!
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12.09.2021 10:51 Ответить
Раніше стібався над дурними хохлами, потім над національними звичаями, потім над усіма українськими політиками , тепер стібається уже над державою, знецінюючи державні нагороди... Це просто жахливо...

Згадується цитата
"При всем при том,
При всем при том
Одно мы знаем твердо:
Что шут останется шутом
И в гордом званье лорда!"
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12.09.2021 10:11 Ответить
А Пояркова Сергiя!!! забув мабуть..
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12.09.2021 10:14 Ответить
Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 2360
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12.09.2021 10:16 Ответить
Поляковой Олечке ордена не дал во СКОТИНА! Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 9514
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12.09.2021 10:19 Ответить
Она на медаль претендует
В следующие выходные
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12.09.2021 10:27 Ответить
їй можна засрати "молодого скрипаля"((
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12.09.2021 10:43 Ответить
Она ему не дала, вот и расплата последовала. Мстительное говно.
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12.09.2021 21:04 Ответить
веркє смердючці чому не присвоїв звання?відрижка совкова,ті звання та нагороди! нарід і так знає хто у нас популярний а хто"застужений"!
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12.09.2021 10:23 Ответить
ніт! нарід цього не може знати!
тільки уряд, тільки Зеленський!
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12.09.2021 10:32 Ответить
йоханий совок
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12.09.2021 10:30 Ответить
Представники Комуністичної партії Китаю уклали угоду зі студією «Квартал 95» за підтримки ОП. Будуть показувати мультик авторства Зеленського у 8000 китайських кінотеатрів. У процесі брав участь Шефір як радник президента, який хоче також знімати нові проєкти з комуністами.

Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 9656
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12.09.2021 10:34 Ответить
А это еще что за херои? Тоже за наградками выстроились?
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12.09.2021 21:02 Ответить
"какой артист погибает !"

последние слова Нерона ЗЕленского перед насильственной смертью
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12.09.2021 22:27 Ответить
зеленожабе мавпує льоню брєжнєва
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12.09.2021 10:36 Ответить
Пропустили в комментах ещё,что Заслуженную артистку получила 30летняя Дарья Петрожицкая.Главная роль в сериале ПАПИК.Сами догадаетесь какой студии детища.Там и Боклан играл
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12.09.2021 10:39 Ответить
Лицедей есть лицедей. Его больше сцена занимает,а не война и экономика. Скоморох х#ев.
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12.09.2021 10:52 Ответить
мандель забыл наградить. за значительные успехи в выпекании шестого медведыка брауни.
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12.09.2021 10:52 Ответить
Он ее уже раньше наградил. ************.
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12.09.2021 11:56 Ответить
42 артиста это прикрытие
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12.09.2021 10:57 Ответить
Продовження серіалу "нагороди ближнього сВого"
Фото наполненное мимишностью.
- Ты прЭлесть! - Нет, это ты прЭлесть!
- Я прЭлесть? На тебе за это награду!
- Вау, мне дали награду. Ты просто супер-прЭлесть!
- Я знаю!
- А награда погибшему Ярослава Журавлю тоже будет?
- Так, не гуди. А то награду заберу. Я такой. Резкий!
- Вова, ты прЭлесть.
- Я знаю. Мне так Ермак постоянно говорит.
__________________________________________Борислав Береза
Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 6610
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12.09.2021 11:01 Ответить
Найвеличнішу акторку ********** , зеблазень забув нагородити , це Безмозглу , яка дуже артистично
відбілювала його і дЕрмака від Вагнергейту 😀
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12.09.2021 11:09 Ответить
За эту дуру можно не волноваться. Она, как боец невидимого фронта, в конце каждого месяца за свой ударный труд получает пресс американского бабла. Это будет покруче чем медалька.
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12.09.2021 21:00 Ответить
Зеленский наградил орденами и почетными званиями 43 артиста, среди них коллега по сериалу "Слуга народа" Боклан - Цензор.НЕТ 4347
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12.09.2021 11:15 Ответить
Суцільна бокланізація містецтва містечковим хамом.
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12.09.2021 11:24 Ответить
Президент кловунов.
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12.09.2021 11:42 Ответить
Надеюсь после правления Осла все эти награды превратятся в куски гамна. И носителей этого будут пи***ь на каждом углу.
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12.09.2021 11:51 Ответить
так это же совок, только не совсем ясно нахрена было ленина валять? Зеленський нагородив орденами і почесними званнями 43 артистів, серед них колегу по серіалу "Слуга народу" Боклана - Цензор.НЕТ 5905 а ещё они хотят в нато, смешные😄 клоуны
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12.09.2021 12:03 Ответить
а де лисий з кварталу?
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12.09.2021 12:25 Ответить
Лысого готовят к награждению Хероя Украины. Только вот повод не могут придумать. Но сценаристы работают.
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12.09.2021 20:55 Ответить
Ну какой украинский сериал обходится без Боклана? Во все дырки затычка.
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12.09.2021 13:47 Ответить
а народные и заслуженные артисты Великобритании или , там скажем, Италии есть?! сколько может тянутся это совковое унижение артистов?
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12.09.2021 14:27 Ответить
Будем объективны, Боклан как артист молодец, профессионал своего дела. А то что снимался при Зе, ну не повезло ему, что тут поделаешь. А как артист он профессионал.
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12.09.2021 14:34 Ответить
в день танкиста награждает артистов
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12.09.2021 15:08 Ответить
Особенно Петрожицкая заслужила награду... За одну роль в "Папике"? Пздц заслуга.
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12.09.2021 15:41 Ответить
А шо такое, шо таки за мансы? "Заслужили" и не побрезговали! Зеленський нагородив орденами і почесними званнями 43 артистів, серед них колегу по серіалу "Слуга народу" Боклана - Цензор.НЕТ 695 Зеленський нагородив орденами і почесними званнями 43 артистів, серед них колегу по серіалу "Слуга народу" Боклана - Цензор.НЕТ 9265
Зеленський нагородив орденами і почесними званнями 43 артистів, серед них колегу по серіалу "Слуга народу" Боклана - Цензор.НЕТ 8342
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12.09.2021 16:09 Ответить
Вот кто сейчас херои. А у солдатиков только одна привилегия - умирать на фронте за этих клоунов. Ну асли задачу выполнит и умрет, то может медальку дадут - посмертно.
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12.09.2021 20:52 Ответить
а Зе-чмо нiчого не хоче сказати за щоденнi вже смертi з початку вересня?
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12.09.2021 22:53 Ответить
Совкизам - это не от возраста зависит. Это - врожденное качество. По-моему, Янукович был менее совковым. чем этот вечный пионер.
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12.09.2021 22:59 Ответить
Він класичний жидобільшовик як і його батько, дід і прадід.
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13.09.2021 02:16 Ответить
Ага. Клятый порох сидит тут и каменты строчит.
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13.09.2021 01:05 Ответить
Комуняцкие времена настали как праздник так и почетные заслуженные народные и медальки как у Брежнева на пиджаке...
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12.09.2021 23:14 Ответить
Не своего партнера, а Народного артиста Украины!
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13.09.2021 00:16 Ответить
Награждение непричастных и наказание невиновных
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13.09.2021 00:29 Ответить
так в чем "криминал"? неужели "не достоин"?
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13.09.2021 00:59 Ответить
Мінімум українців максимум жидів та кацапів...
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13.09.2021 02:14 Ответить
так а чо..= баклана сразу нада- нрмальный всё при всём..не нявкнет никада не в тему)))
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13.09.2021 03:09 Ответить
Возмутительно!!!

А как насчёт людей создающих МАТЕРИАЛЬНЫЕ блага? Что их не существует?
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13.09.2021 06:18 Ответить
Зеленский наградил актрису сериала "Папик" студии "Квартал 95" Дарью Петрожицкую званием заслуженной артистки.

Звание 30-летняя актриса получила "за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Дня украинского кино". https://t.me/apnewsua
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13.09.2021 10:24 Ответить
 
 