Зеленский наградил орденами 43 артиста, в том числе своего партнера по сериалу Боклана
Новости Цензор.НЕТ Общество
Президент Владимир Зеленский ко Дню украинского кино подписал указ №465 / 2021 о награждении государственными наградами известных и работников кино.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.
В тексте указа отмечается: "За значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Дня украинского кино постановляю:
Наградить орденом "За заслуги" III степени
Боклана Станислава Владимировича - актера театра и кино; Буковского Сергея Анатольевича - кинорежиссера; Горбунова Юрия Николаевича - актера, продюсера; Дончика Андрея Витальевича - кинорежиссера, продюсера; Ильенко Михаила Герасимовича - кинорежиссера, сценариста; Кобзаря Александра Николаевича - актера театра и кино; Крыма Анатолия Исааковича - сценариста; Луцкого Романа Михайловича - актера театра и кино; Матешко Анатолия Николаевича - кинорежиссера, актера; Михальчука Сергея Евгеньевича - кинооператора; Муту Олега - кинооператора; Смычка Сергея Борисовича - оператора-постановщика; Суржикова Дмитрия Анатольевича - актера театра и кино; Фиалко Олега Борисовича - кинорежиссера, сценариста; Фурсу Антона Дмитриевича - оператора; Черного Александра Михайловича - режиссера монтажа; Янчука Александра Спиридоновича - кинорежиссера, председателя Национального союза кинематографистов Украины.
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Наградить орденом княгини Ольги III степени
Ефименко Людмила Филипповну - актрису театра и кино; Кистень Екатерину Владимировну - актрису театра и кино; Самаеву Лесю Васильевну - актрису театра и кино; Сумскую Ольгу Вячеславовну - актрису театра и кино.
Наградить медалью "За труд и доблесть"
Бударина Игоря Николаевича - начальника отдела Государственного агентства Украины по вопросам кино. Журбу Ольгу Николаевну - оператора; Явтушенко Василия Александровича - звукорежиссера.
Присвоить почетные звания:
"Народный артист Украины" - Антоновой Нине Васильевне - актрисе театра и кино
"Заслуженный артист Украины" - Кошкиной Марине Александровне - актрисе театра и кино; Молчановой Екатерине Игоревне - актрисе театра и кино; Петрожицкой Дарье Сергеевне - актрисе театра и кино; Черкашиной Оксане Леонидовне - актрисе театра и кино.
"Заслуженный деятель искусств Украины" - Горловой Алине Эдуардовне - кинорежисеру, сценаристке; Загайкевич Алле Леонидовне - композитору; Королю Юрию Васильевичу - оператору-постановщику; Маломужу Олегу Анатольевичу - режиссеру-аниматору; Моисееву Никите Алексеевичу - композитору; Муле Владимиру Романовичу - кинорежиссеру, продюсеру; Пилунскому Ярославу Леонидовичу - кинооператору-постановщику; Пономареву Андрею Игоревичу - композитору; Томашпольский Дмитрию Львовичу - кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру.
"Заслуженный работник культуры Украины" - Вакуленко Елене Григорьевне - заведующему сектора Государственного агентства Украины по вопросам кино; Дудко Владиславу Валерьевичу - художнику-постановщику; Кравцу Константину Николаевичу - художнику по костюмам; Одуденко Владлену Владимировичу - художнику-постановщику; Сутягиной Анастасии Ивановне - художнику-костюмеру".
Отметим, что орден "За заслуги" получил Станислав Боклан - который снимался, в частности, в сериалах "Когда мы дома", "Крепостная", "Папик" и вместе с самим Зеленским выполнял одну из главных ролей в "Слуге народа".
Пожалуйста, подождите...
Каждый из 73 процентных видит в каком-то из персонажей сериала себя.
12 вересня - ДЕНЬ ТАНКОВИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ....
ВІТАЄМО...
Петро Порошенко 1 час назад
Щиро вітаю воїнів-танкістів зі святом! Ви - потужний вогневий кулак, який спроможний пробити найміцнішу оборону агресора!
Проте справжня ваша сила не лише в міцній броні. Вона - в сміливості та відважності, в готовності віддати життя за Україну. ******* воєнна історія України знає чимало прикладів, як наші танкісти йшли на смертельні тарани з російським агресором, аби врятувати своїх побратимів.
Червоною лінією вписані в історію імена таких танкістів-асів як: Євген Межевікін, Василь Божок, Артем Абрамович, Олександр Лавренко, Олександр Мороз, Ярослав Сидоров, Віталій Шевченко та інші.
Честь та шана нашим воїнам-танкістам! Слава та вічна пам'ять тим героям, які віддали своє життя за мирну незалежну Україну!
Згадується цитата
"При всем при том,
При всем при том
Одно мы знаем твердо:
Что шут останется шутом
И в гордом званье лорда!"
В следующие выходные
тільки уряд, тільки Зеленський!
последние слова
НеронаЗЕленского перед насильственной смертью
Фото наполненное мимишностью.
- Ты прЭлесть! - Нет, это ты прЭлесть!
- Я прЭлесть? На тебе за это награду!
- Вау, мне дали награду. Ты просто супер-прЭлесть!
- Я знаю!
- А награда погибшему Ярослава Журавлю тоже будет?
- Так, не гуди. А то награду заберу. Я такой. Резкий!
- Вова, ты прЭлесть.
- Я знаю. Мне так Ермак постоянно говорит.
__________________________________________Борислав Береза
відбілювала його і дЕрмака від Вагнергейту 😀
А как насчёт людей создающих МАТЕРИАЛЬНЫЕ блага? Что их не существует?
Звание 30-летняя актриса получила "за значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Дня украинского кино". https://t.me/apnewsua