Мы до конца будем защищать права крымских татар, - глава МИД Турции Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил на встрече с представителями неправительственных организаций в городе Эскишехир. Во время своего выступления министр заявил, что Турция, как и прежде, не признает незаконную оккупацию украинского полуострова Крым, и не собирается она это делать и в будущем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое издание "Анадолу".

Дипломат подчеркнул, что Анкара "до конца будет защищать права крымских татар".

Чавушоглу отметил, что Турция является "одной из ведущих стран в вопросе Крыма".

"Приняв участие в последней конференции по Крыму, Турция еще раз напомнила, что поддерживает крымских татар. Мы продемонстрировали это своими заявлениями и действиями", - сказал глава турецкой дипломатии.

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