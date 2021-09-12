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Новости За рубежом Репрессии в оккупированном Крыму
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Турция (3233) Чавушоглу (124)

Мы до конца будем защищать права крымских татар, - глава МИД Турции Чавушоглу

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мы до конца будем защищать права крымских татар, - глава МИД Турции Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил на встрече с представителями неправительственных организаций в городе Эскишехир. Во время своего выступления министр заявил, что Турция, как и прежде, не признает незаконную оккупацию украинского полуострова Крым, и не собирается она это делать и в будущем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое издание "Анадолу".

Дипломат подчеркнул, что Анкара "до конца будет защищать права крымских татар".

Чавушоглу отметил, что Турция является "одной из ведущих стран в вопросе Крыма".

"Приняв участие в последней конференции по Крыму, Турция еще раз напомнила, что поддерживает крымских татар. Мы продемонстрировали это своими заявлениями и действиями", - сказал глава турецкой дипломатии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не приемлем позицию Турции, озвученную на "Крымской платформе". Будем разъяснять коллегам, - Песков
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Топ комментарии
+6
Перестаньте маструбировать на турок! При любом раскладе они отожмут Крым как и зазаборье. Только армия и устойчивая экономика могут этому помешать.
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12.09.2021 11:32
+3
Крым в любом случае уже не наш.... А турецкий или кацапский - какая разница?
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12.09.2021 11:59
+1
чекаємо на військову базу ататюрка в сєвастопалє!
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12.09.2021 11:21
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До конца чего или кого,конец уже на носу.
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12.09.2021 11:12 Ответить
В Турции живёт 2 миллиона крымских татар - мухаджиров, в 10 раз больше чем в самом Крыму
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12.09.2021 11:18 Ответить
ттт...
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12.09.2021 11:20 Ответить
чекаємо на військову базу ататюрка в сєвастопалє!
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12.09.2021 11:21 Ответить
Перестаньте маструбировать на турок! При любом раскладе они отожмут Крым как и зазаборье. Только армия и устойчивая экономика могут этому помешать.
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12.09.2021 11:32 Ответить
******* українці "обольщаться" подібними заявами але забувають що покладатися треба завжди тільки на себе, бо в кожного свої геополітичні інтереси. В України зараз інтерес "какаяразніца", на жаль.
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12.09.2021 11:44 Ответить
Крым в любом случае уже не наш.... А турецкий или кацапский - какая разница?
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12.09.2021 11:59 Ответить
разница большая.
в турецкий Крым - обустроенный и чистый без пьяных кацов можно свободно поехать отдохнуть не опасаясь что попадешь в Сибирь
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12.09.2021 12:02 Ответить
Ты бот больной на голову?
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12.09.2021 12:04 Ответить
Так я лучше в Турцию,чем ы Крым..... Ксати и дешевше....
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12.09.2021 12:14 Ответить
турки наши большие союзники чем европейцы

и торговля с ними идет хорошо.
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12.09.2021 12:00 Ответить
Заметьте это только глава МИД говорит... Они вообще могут все что угодной сказать. А вот ечли бы это Эрдоган сказал или приехал бы лично на крымскую платформу или парад тогда норм... Но не приехал)
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12.09.2021 12:06 Ответить
Да на эту "платформу" вообще никто из ведущих стран не приехал! Зачем вообще нужно было ее проводить? Ну какой смысл создавать еще одну платформу, когда их и так полно? ЕС, НАТО, ООН, Совбез ООН и т.д.
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12.09.2021 14:07 Ответить
Как по мне надо признать Крым и ОРДЛО оккупированными территориями и ********* в Европу..... Кому они ,эти рашкованские ******** здесь нужны?
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12.09.2021 12:09 Ответить
Гадаєш, вони перестануть стріляти? Їм потрібно мінімум пів України і весь берег Чорного моря.
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12.09.2021 18:03 Ответить
ГЛАВНОЕ УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ ПУТИНСКИХ !!!
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12.09.2021 12:50 Ответить
Жах, знову москалі і зєчмо в своїх вьісерах розганяють своє "туркі гафно! пусть будєт как єсть"((
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12.09.2021 13:19 Ответить
 
 