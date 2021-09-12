Мы до конца будем защищать права крымских татар, - глава МИД Турции Чавушоглу
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил на встрече с представителями неправительственных организаций в городе Эскишехир. Во время своего выступления министр заявил, что Турция, как и прежде, не признает незаконную оккупацию украинского полуострова Крым, и не собирается она это делать и в будущем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет турецкое издание "Анадолу".
Дипломат подчеркнул, что Анкара "до конца будет защищать права крымских татар".
Чавушоглу отметил, что Турция является "одной из ведущих стран в вопросе Крыма".
"Приняв участие в последней конференции по Крыму, Турция еще раз напомнила, что поддерживает крымских татар. Мы продемонстрировали это своими заявлениями и действиями", - сказал глава турецкой дипломатии.
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в турецкий Крым - обустроенный и чистый без пьяных кацов можно свободно поехать отдохнуть не опасаясь что попадешь в Сибирь
и торговля с ними идет хорошо.