Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что для введения санкций против бывшего заместителя главы Администрации президента во времена Виктора Януковича, экс-депутата Андрея Портнова нужны "доказательства".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос читателя.

"Предоставьте нам информацию. Об Андрее Портнове известно много всем. У нас столько угроз, кроме Портнова. Таких, как Портнов, очень и очень много. Но надо иметь аргументы, доказательства. И этим занимается не аппарат СНБО, этим занимаются другие службы. Как только будут доказательства, если только будут представления соответствующие нас, мы такой вопрос можем отрабатывать", - отметил Данилов.

"Если бы я не занимал эту должность, то я с утра до вечера списки составлял бы. Поверьте. Права человека, война, интересы государства ", - добавил он.

Андрей Портнов вернулся в Киев в мае 2019-го после того, как покинул Украину в 2014 году после событий Евромайдана.

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