Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что для введения санкций против бывшего заместителя главы Администрации президента во времена Виктора Януковича, экс-депутата Андрея Портнова нужны "доказательства".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос читателя.
"Предоставьте нам информацию. Об Андрее Портнове известно много всем. У нас столько угроз, кроме Портнова. Таких, как Портнов, очень и очень много. Но надо иметь аргументы, доказательства. И этим занимается не аппарат СНБО, этим занимаются другие службы. Как только будут доказательства, если только будут представления соответствующие нас, мы такой вопрос можем отрабатывать", - отметил Данилов.
"Если бы я не занимал эту должность, то я с утра до вечера списки составлял бы. Поверьте. Права человека, война, интересы государства ", - добавил он.
Андрей Портнов вернулся в Киев в мае 2019-го после того, как покинул Украину в 2014 году после событий Евромайдана.
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А РНБО у нас олігархам займається! О! Портнов же не олігарх? Не олігарх! Тому нехай живе спокійно! 😊 Ось це все, що потрібно знати про "патріота" Данілова.
Обещают подвезти на следующей неделе.
кто их должен вам предоставлять??? кто за вас должен делать вашу работу???
а вы? звиздеть и зарплату получать (между прочим не минимальную!!)
Можешь за доказательствами обратиться в прокуратуру Панамы(клевета на Порошенко) и в нашу прокуратуру образца 2018 года(статья 111)
Больше пока ничем помочь не могу
Объявила ли в интерпол его розыск не ведаю.
Как идет процесс информацией не располагаю
ермакамиагентами Козырями управляют?
На Беню теж видно громадяни мають надавати докази і буде результат. Правда тоді шапіто-95 залишиться без зарплат)))
він чітко зазначив, резиденти кремля на території України це не їх профіль, і взагалі, хер зна чий це профіль у команді зелепука оманського. скоріш за все такими відвертими і небезпечними ворогами країни країна не займається взагалі бо велике будівництво, точніше велике крадівництво країни у самому розпалі, любий втрачений день це втрачені міліони, і це вам не якась там -"какая разница".
Прямий доказ: Слуга Кремля. Агент Казбек-Портнов
Вже і Миротворець і купа журналістів розслідування робили про роботу гниди на Кремль.
Купа документів та доказів!
Но мабуть тов. Єрмак з Татаровим другана захищають