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Данилов (1057) Портнов (629)

Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что для введения санкций против бывшего заместителя главы Администрации президента во времена Виктора Януковича, экс-депутата Андрея Портнова нужны "доказательства".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос читателя.

"Предоставьте нам информацию. Об Андрее Портнове известно много всем. У нас столько угроз, кроме Портнова. Таких, как Портнов, очень и очень много. Но надо иметь аргументы, доказательства. И этим занимается не аппарат СНБО, этим занимаются другие службы. Как только будут доказательства, если только будут представления соответствующие нас, мы такой вопрос можем отрабатывать", - отметил Данилов.

"Если бы я не занимал эту должность, то я с утра до вечера списки составлял бы. Поверьте. Права человека, война, интересы государства ", - добавил он.

Андрей Портнов вернулся в Киев в мае 2019-го после того, как покинул Украину в 2014 году после событий Евромайдана.

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Топ комментарии
+19
Вот как раз таких, как гавно-Портнов, на которых клейма ставить негде, очень мало и весь фокус санкций и уголовного преследования надо сосредотачивать на подобных персонажах, а не всякой мелочухой заниматься. Кстати, а кто именно должен предоставить Данилову доказательства : добровольцы, волонтёры, энтузиасты? А правоохранительные органы нам всем зачем? Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове - Цензор.НЕТ 9748
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12.09.2021 11:28
+14
У Данилова санкции закончились. Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове - Цензор.НЕТ 4546
Обещают подвезти на следующей неделе. Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове - Цензор.НЕТ 7753
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12.09.2021 11:28
+12
У вас быстро доказательства только на патриотов и добровольцев собираются. И вообще, а с каких пор СНБО берет на себя такие функции?. Не смешите людей, олигархи аж дрожат от страха. от вашего СНБО. Не превращайте хоть его в вечерний квартал.
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12.09.2021 11:32
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Прямо в глаза, а он - "божья роса".
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12.09.2021 11:27 Ответить
"И этим занимается не аппарат СНБО, этим занимаются другие службы. Как только будут доказательства, если только будут представления соответствующие нас, мы такой вопрос можем отрабатывать",Источник: https://censor.net/ru/n3287760
А РНБО у нас олігархам займається! О! Портнов же не олігарх? Не олігарх! Тому нехай живе спокійно! 😊 Ось це все, що потрібно знати про "патріота" Данілова.
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12.09.2021 11:27 Ответить
Вот как раз таких, как гавно-Портнов, на которых клейма ставить негде, очень мало и весь фокус санкций и уголовного преследования надо сосредотачивать на подобных персонажах, а не всякой мелочухой заниматься. Кстати, а кто именно должен предоставить Данилову доказательства : добровольцы, волонтёры, энтузиасты? А правоохранительные органы нам всем зачем? Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове - Цензор.НЕТ 9748
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12.09.2021 11:28 Ответить
У Данилова санкции закончились. Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове - Цензор.НЕТ 4546
Обещают подвезти на следующей неделе. Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове - Цензор.НЕТ 7753
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12.09.2021 11:28 Ответить
Доказательства неба не падают и из земли не растут,их собирают компетентные органы работу которых щедро оплачивает налогоплательщик,а то как арестовать майно предпринимателя,так чинушке не нужны ни доказы ни суд,а тут на явно януковичского пса доказы подавай.
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12.09.2021 11:29 Ответить
У вас быстро доказательства только на патриотов и добровольцев собираются. И вообще, а с каких пор СНБО берет на себя такие функции?. Не смешите людей, олигархи аж дрожат от страха. от вашего СНБО. Не превращайте хоть его в вечерний квартал.
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12.09.2021 11:32 Ответить
в смысле - предоставьте нам информацию ??? т.е. готовые доказательства ???
кто их должен вам предоставлять??? кто за вас должен делать вашу работу???
а вы? звиздеть и зарплату получать (между прочим не минимальную!!)
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12.09.2021 11:33 Ответить
Данилов, "как только будут доказательства", Портнов должен сидеть в это время на скамье подсудимых на судебном процессе.
Можешь за доказательствами обратиться в прокуратуру Панамы(клевета на Порошенко) и в нашу прокуратуру образца 2018 года(статья 111)
Больше пока ничем помочь не могу
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12.09.2021 11:41 Ответить
а чем закончилось в Панаме, знаете? наверно плохо, если портянка молчит
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12.09.2021 15:07 Ответить
Знаю что закончилось тем, что прокуратура Панамы завела на Портнова дело за клевету.
Объявила ли в интерпол его розыск не ведаю.
Как идет процесс информацией не располагаю
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12.09.2021 15:25 Ответить
На "портянке" уже нигде "пробьІ" ставить, а ему все доказательства подавай, зебилье паганое.
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12.09.2021 11:42 Ответить
Красава Цензор! Тонко и деликатно дал справочку: покинул Украину в 2014-м, вернулся в 2019-м. Что еще нужно, чтобы оценить таварисча портнова? Заодно и оценка зешоблы прозвучала, как приговор. Ау, зебараны! А чё вами портновы с ермаками агентами Козырями управляют? Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове - Цензор.НЕТ 7016
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12.09.2021 11:44 Ответить
а хіба він один такий? Он, колишній замгенпрокурора Кузьмін... так він навіть в нардепи продерся!
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12.09.2021 11:55 Ответить
Чиста правда! Ім'я їм - легіон. І для кожного треба знайти свою смереку.
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12.09.2021 11:58 Ответить
Та на Банковій та Грушевського гнида на гниді та гнидою погоняє !!!))))
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12.09.2021 12:00 Ответить
Що доводити-Що гнида ,це гнида ????)))
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12.09.2021 11:51 Ответить
шо то затихло єто чюдо-портнов...шота замішляет,очередную пакость?
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12.09.2021 11:53 Ответить
Да ничего он не замышляет, залег на дно, потому что @опой чует, что ему уже дышат в затылок спецслужбы. Чемоданы наверняка уже собрал, чтобы снова отчалить в Австрию, как в 2014 году.
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12.09.2021 15:37 Ответить
Зелена шваль має відразу "докази" хіба на опозицію, а коли стосується союзників, тоді відразу "надайте нам інформацію...".
На Беню теж видно громадяни мають надавати докази і буде результат. Правда тоді шапіто-95 залишиться без зарплат)))
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12.09.2021 12:48 Ответить
Дело в том, что в начале своей каденции Зе почти не скрывал свое комуняцкое нутро и явно шел в фарватере кремлевского комуно-фашиста, тем более в паРаше оказалась энная сумма "трудового" бабла, и портнов служил гарантией курса движения Украины, теперь, коода рейтинг под угрозой, надо убедить оппозицию и наших партнеров в верности курсу демократии, снова надо имитировать антикомуняцкие, антипутинские телодвижения.
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12.09.2021 12:52 Ответить
а ось вам і вичерпна і грунтовна відповідь щодо запроданців і рашапоїдних виродків типу смердючої портянки від самої говорящої голови РНБО...... .
він чітко зазначив, резиденти кремля на території України це не їх профіль, і взагалі, хер зна чий це профіль у команді зелепука оманського. скоріш за все такими відвертими і небезпечними ворогами країни країна не займається взагалі бо велике будівництво, точніше велике крадівництво країни у самому розпалі, любий втрачений день це втрачені міліони, і це вам не якась там -"какая разница".
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12.09.2021 13:30 Ответить
Ну волонтеров и патриотов садить вам доказательств не нужно
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12.09.2021 14:12 Ответить
І коли цей бардак закінчиться
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12.09.2021 14:29 Ответить
Здесь, хоть одного резидента врага, взяли под микитки? Левочкин. Бойко. Медведчук. Помельче шушеру не упоминаю. В том числе и РПЦешных эфэсбэшников. Все на свободе и при делах. Сидят в ВР. В Лавре. Сражаются с украинцами. Медведчуку, правда, на хвост наступили, но не прищемили.
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12.09.2021 14:33 Ответить
да дам и перечислять никого не нужно....оптом всех и сразу и не ошибёшся....всем оптом решение суда на одном заседании и минимум по 15 лет! без исключения...а особо ярым и по 25...
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12.09.2021 14:36 Ответить
что то давно эту портянку не слышно...затихарился...ушел под асфальт и притих....неслышно давно его матов и угроз всем.... да на нём негде клейма ставить на этом сепаре агенте фсб...давно паковать нужно...((
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12.09.2021 14:34 Ответить
***** не обменяет Мертвечука, пока тот не будет сидеть. Мертвечук сейчас сидит на своём Монтажнике, управляет бандитами, бизнесменами, финансирует терроризм в ОРДЛО. Только в камере СИЗО это может прекратиться. Ход за вами, господин Презилдент
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12.09.2021 15:46 Ответить
А це що? Не доказ?
Прямий доказ: Слуга Кремля. Агент Казбек-Портнов
Вже і Миротворець і купа журналістів розслідування робили про роботу гниди на Кремль.
Купа документів та доказів!
Но мабуть тов. Єрмак з Татаровим другана захищають
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12.09.2021 15:47 Ответить
 
 