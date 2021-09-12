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С таким президентом проблем у украинцев будет еще больше, - спикер Госдумы Володин о заявлении Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С таким президентом проблем у украинцев будет еще больше, - спикер Госдумы Володин о заявлении Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин удивлен заявлением президента Украины Владимира Зеленского относительно вероятности развязывания полномасштабной войны Россией.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский сделал заявления, после которых становится очевидным, что с таким президентом проблем у наших братьев - жителей Украины будет еще больше, в дополнение к тем, с которыми уже столкнулся украинский народ. Плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой протяженной, где большинство людей знает русский язык и говорит на нем, заявляет о пропасти между народами. Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем. Плохо, когда президент страны допускает возможность полномасштабной войны", - написал Володин.

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"Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, даже если всю жизнь привык шутить и играть роли - должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной. Удивительно, что об этом говорит президент государства, стремящегося к членству в Евросоюзе", - добавил спикер Госдумы РФ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией. Однако он считает, что это может стать самой большой ошибкой РФ.
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Топ комментарии
+24
Кому то интересно мнение этого петуха?
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12.09.2021 12:03
+17
С таким президентом проблем у жителей Украины будет еще больше

А ещё кто то в этом сомневается?
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12.09.2021 12:01
+16
ни крым не вернул, ни донецк с луганском....
а в глазах врага каким то чудом у видел мир...
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12.09.2021 12:03
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Добре сказано раз мордора і кацапи скаженвють. Узкоглазі якути і інша нечисть не є нам рівня
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21.01.2022 12:15 Ответить
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