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Новости Политика Украины
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Спикер форума YES Фукс сравнил законопроект об олигархах с реестром евреев, который вели нацисты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Спикер форума YES Фукс сравнил законопроект об олигархах с реестром евреев, который вели нацисты

Проект закона об олигархах противоречит демократии, верховенству права и приведет к ухудшению отношения европейских стран к Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом заявил вице-президент "Havas Group" (Франция) Стефан Фукс во время выступления на форуме YES в Киеве.

"Такой закон у нас был бы антиконституционным, так как принятие закона о занесении лица в реестр потому, что вы владеете СМИ, будет противоречить демократии и верховенству права, потому что вы направляете его против конкретной категории людей. Этот проект закона ужасает нас. Это однозначно не будет способствовать пониманию между Францией и Украиной", - заявил Фукс.

Проект закона об олигархах он сравнил с реестром евреев, который в 1941 году создавали пособники нацистов во Франции.

"Последний раз мы создавали такой реестр в 1941 году, когда мы во Франции сотрудничали с нацистами. Мы основали реестр для евреев. Это было ужасно", - добавил Фукс. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антиолигархический законопроект - это путь Путина 2000-х, - Ослунд

Напомним, что 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект №5599 об олигархах для получения заключения в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию). Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+25
Вас не бентежить той факт, що цей "закон" написали містечкові провладні judе?
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12.09.2021 12:20
+24
Щойно judе відчувають, що їм можуть прикрити годівничку- одразу починають порівнювати це з холокостом та нацизмом.
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12.09.2021 12:15
+20
Кто о чём, а евреи вечно о нацистах. Честно говоря задолбали везде втюхивать эти свои коронные тезы. Напоминают в своём неистовом энтузиазме победителей половцев и печенегов, там тоже это любимое слово по любому поводу и без него
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12.09.2021 12:15
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а в нас при владі хто? зеленській шмигаль дєрьмак,там українців на пальцях не назбираєш якщо критика то "сплашной голокост"
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12.09.2021 13:53 Ответить
Статья 24. Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом.
Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам.
Равенство прав женщины и мужчины обеспечивается: предоставлением женщинам равных с мужчинами возможностей в общественно-политической и культурной деятельности, в получении образования и профессиональной подготовке, в труде и вознаграждении за него; специальными мерами по охране труда, и здоровья женщин, установлением пенсионных льгот; созданием условий, дающих женщинам возможность сочетать работу с материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и иных льгот беременным женщинам и матерям.Покажите всему Миру, где олигархи и для них особый Закон?
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12.09.2021 13:59 Ответить
Воры в законе вам будут аплодировать стоя.
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13.09.2021 11:09 Ответить
Звісно олігархвм навряд чи щось буде. Але подивіться на страждальців, якумачню видумуютт.
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12.09.2021 14:00 Ответить
Другими словами все олигархи - евреи. Спалил Фукс конторку.
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12.09.2021 14:01 Ответить
Тупий жидяра прирівняв себе до євреїв?
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12.09.2021 14:02 Ответить
У Польщі нема євреїв...
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12.09.2021 14:32 Ответить
Українською та польською - жиди . Мої бабця з дідом завжди говорили - жиди , в більшості випадків , в хорошому контексті . Євреї - це русизм , вигадка радянських комуністів . Бо і на Московії колись говорили - жид . Зараз чомусь і циганів дехто ромами називає . Для чого - не ясно . Я особисто проти того , щоб тролити жидів чи циганів , даючи їм всілякі паскудні назвиська типу ром , єврей .
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12.09.2021 15:37 Ответить
s і на Закарпатті завжди казали жиди.І у словаччині "он є жід" кажуть. І в Угорщині жідоу. Евреї це вже з радянщини.
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12.09.2021 16:31 Ответить
Наприкінці 1920-х в Києві почали переслідувати за слово "жид" і тоді зявилася приказка "Не кажи "жид" бо буду довго жить, а кажи "єврєй" щоб здох поскорєй". Як їх не називай все одно суть "явища" не змінюється.
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12.09.2021 19:29 Ответить
Олигархи в трусиках
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12.09.2021 14:05 Ответить
а с нас они последние трусы стянуть хотят.
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12.09.2021 14:34 Ответить
Ну я думаю євреї з реєстру так не грабували людей , як наші олігархи . Інакше дії німців були б цілком зрозумілими й виправданими .
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12.09.2021 15:24 Ответить
Фукс не прочитал законопроект, но уже испугался за судьбу евреев.
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12.09.2021 15:36 Ответить
Сучяри воровські завили шо псіни.
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12.09.2021 16:01 Ответить
Оказывается, всех тех, кто неправедным путем добрался до кормушки и, пользуясь служебным положением, сказочно разбогател, да ещё и при этом при помощи своих СМИ околпачивает народ, - всех этих людишек нужно защищать, потому что иначе ж это ГЕНОЦИД!
ВОТ ЭТО ДА!
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12.09.2021 16:38 Ответить
Видны уши избирателя из 73% .... законопроект об олигархах, никакого отношения к олигархам не имеет, это:
- уничтожение СМИ, критикующих власть
- устранение соперников Президента, - Порошенко и Кличко.
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12.09.2021 17:06 Ответить
Власть использует метод Путина: устранение враждебных олигархов, передача СМИ от враждебных олигархов и передача своим - отморозки России ликовали.
Неужели ,,успехи,, Путина так заразительны??
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12.09.2021 17:15 Ответить
Это как раз наоборот: олигархи имеют свои сми( как Путин) и пользуются ими, чтобы задуривать мозги украинцев. Ну все , как на рассее.
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12.09.2021 18:22 Ответить
вообще то Порошенко является олигархом. Кличко - нет.
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13.09.2021 11:16 Ответить
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