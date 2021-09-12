Судью Печерского суда Писанца нашли мертвым в доме знакомого под Киевом, накануне был пьяный конфликт

В субботу, 11 сентября, в селе Погребы под Киевом нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Информация о происшествии поступила на службу 102 Броварского РУП ГУНП в Киевской области около 23:00. Было сообщено, что Виталия Писанца (1968 г.р.) обнаружили без сознания в доме по улице Центральной, 6 в Погребах Броварского района.

Отмечается, что Писанец в тот вечер там отддыхал вместе с владельцем дома - военным пенсионером в отставке Онопенко П., который имеет недействительное удостоверение адвоката, а также со следователем Соломенского РУП ГУНП в г. Киеве Хоменко Е.

Правоохранители установили, что в ходе распития алкоголя между Хоменко и Писанцом возник внезапный конфликт, во время которого последний ударил следователя.

А вскоре после указанного конфликта, как сообщается, Писанец споткнулся вазу и упал на пол. Хоменко и Онопенко оказывали ему помощь, однако не смогли его спасти и вызвали скорую помощь.

По данным правоохранителей, тело судьи обнаружили в гостиной дома в положении на животе. На лице в области носа и на футболке мужчины были заметны видимые следы бурого цвета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина умер в отделении полиции в Одесской области

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Броварского РУП ГУНП в Киевской области, специалисты Государственного бюро расследований и Управления внутренней безопасности. Дело будет расследовать ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-судью с Тернопольщины посадили на 6 лет и конфисковали все имущество из-за взятки в $2000

Позже факт смерти судьи Писанца подтвердила и полиция.

Согласно данным портала "Честно", с 1998 до 2011 года Виталий Анатольевич Писанец был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно). В 2011-м его назначили главой этого суда.

22 июля 2012 года неизвестные избили Писанца. Он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Отмечалось, что причиной была его "профессиональная деятельность".

В 2015 году Писанца указом президента перевели в Печерский райсуд Киева.