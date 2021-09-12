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Судью Печерского суда Писанца нашли мертвым в доме знакомого под Киевом, накануне был пьяный конфликт

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Судью Печерского суда Писанца нашли мертвым в доме знакомого под Киевом, накануне был пьяный конфликт

В субботу, 11 сентября, в селе Погребы под Киевом нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Информация о происшествии поступила на службу 102 Броварского РУП ГУНП в Киевской области около 23:00. Было сообщено, что Виталия Писанца (1968 г.р.) обнаружили без сознания в доме по улице Центральной, 6 в Погребах Броварского района.

Судью Печерского суда Писанца нашли мертвым в доме знакомого под Киевом, накануне был пьяный конфликт 01

Отмечается, что Писанец в тот вечер там отддыхал вместе с владельцем дома - военным пенсионером в отставке Онопенко П., который имеет недействительное удостоверение адвоката, а также со следователем Соломенского РУП ГУНП в г. Киеве Хоменко Е.

Правоохранители установили, что в ходе распития алкоголя между Хоменко и Писанцом возник внезапный конфликт, во время которого последний ударил следователя.

А вскоре после указанного конфликта, как сообщается, Писанец споткнулся вазу и упал на пол. Хоменко и Онопенко оказывали ему помощь, однако не смогли его спасти и вызвали скорую помощь.

По данным правоохранителей, тело судьи обнаружили в гостиной дома в положении на животе. На лице в области носа и на футболке мужчины были заметны видимые следы бурого цвета.

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Судью Печерского суда Писанца нашли мертвым в доме знакомого под Киевом, накануне был пьяный конфликт 02

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Броварского РУП ГУНП в Киевской области, специалисты Государственного бюро расследований и Управления внутренней безопасности. Дело будет расследовать ГБР.

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Позже факт смерти судьи Писанца подтвердила и полиция.

Судью Печерского суда Писанца нашли мертвым в доме знакомого под Киевом, накануне был пьяный конфликт 03

Согласно данным портала "Честно", с 1998 до 2011 года Виталий Анатольевич Писанец был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно). В 2011-м его назначили главой этого суда.

22 июля 2012 года неизвестные избили Писанца. Он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Отмечалось, что причиной была его "профессиональная деятельность".

В 2015 году Писанца указом президента перевели в Печерский райсуд Киева.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+46
Писанець - це та сама г*нида, що тримала в сизо Кузьменко та Антоненко

п.с. Писанець займався розглядом "справи Шеремета", зокрема регулярно продовжував терміни тримання під вартою Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко.
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12.09.2021 13:05
+45
Якого це Писанця? - спитав Швейк, не перестаючи розтирати коліна - Я знаю двох Писанців. Один служить суддею в Печерському районі столиці і фабрикує справи проти майданівців і патріотів. Інший працює прокурором в Генпрокуратурі у Венедиктової. Той вже 2 роки намагається посадити Порошенка. ОБОХ АНІТРОХИ НЕ ШКОДА.(с)
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12.09.2021 12:52
+42
Судью Печерского суда Писанца нашли мертвым в доме знакомого под Киевом, накануне был пьяный конфликт, - СМИ - Цензор.НЕТ 9112
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12.09.2021 12:42
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Страница 2 из 2
Это ж надо так водку жрать! А как же ты судья судил людей? Ты спиртное жрешь как насос. У тебя на серьезном лице эта болезнь огромными буквами написана.
У меня такой одноклассник есть вроде бизнесом занимается и совсем не бедный а как суббота -недиля жрет спиртное до одури. Я его как то спросил - Витя чего ты так водяру до одури жрешь тыс потом всю неделю болеешь с похмелья а как же работа??? Его ответ убил - я не водяру, я вискарь и ром….
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12.09.2021 14:50 Ответить
Тварюки не поделили взятку
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12.09.2021 15:01 Ответить
вся Украина в слезах!!!)))
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12.09.2021 15:11 Ответить
Взагалі, треба такі радісні новини треба робити регулярно, навіть визначити черну, хто за ким і впевнений, це треба було б давно впровадити ....
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12.09.2021 15:12 Ответить
Я думаю, треба скласти графік
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12.09.2021 20:36 Ответить
Взагалі, треба такі радісні новини треба робити регулярно, навіть визначити чергу, хто за ким і впевнений, це треба було б давно впровадити ....
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12.09.2021 15:14 Ответить
чому мені похер?!
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12.09.2021 15:14 Ответить
На лице в области носа и на футболке мужчины были заметны видимые следы бурого цвета. Источник:https://censor.net/ru/n3287765

Может это от кофе следы...наверное точно от кохве....похоже, что мем от бородатой бабушки и дальше живет: пошли кофе попьем

МОДЕРАТОР: верните старую версию Цензора!!!
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13.09.2021 08:39 Ответить
Концерт, ...ля. 95, ...ля, квартал. Просим на бис, раз по 500 - каждое воскресенье.
Аж до исчерпания запаса клоунов!!! Суддю Печерського суду Писанця знайшли мертвим у будинку знайомого під Києвом, напередодні був п'яний конфлікт - Цензор.НЕТ 7124
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12.09.2021 15:16 Ответить
собаке - собачья смерть
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12.09.2021 15:17 Ответить
Так он шо. теперь и взятки брать перестанет?
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12.09.2021 15:19 Ответить
Наверняка на кого-то завещание написал по поводу взяток. Не мог он просто так дешево откинуться. Это же судья целого ПЕЧЕРСКОГО суда, а не х.. собачий!
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12.09.2021 18:34 Ответить
Омерзительный образ жизни приводит к такой же омерзительной смерти. Это ж какой уровень тупого скотства должен быть у этих, с позволения сказать, людей, чтобы при таких высоких должностях в системе юстиции, убивать другу друга в тупой пьяной драке, как деградировашие бомжи, не поделившие помойку...
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13.09.2021 04:17 Ответить
Справедливість є . Бог не фраєр.
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12.09.2021 15:21 Ответить
Писанца пописали...
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12.09.2021 15:24 Ответить
Почалась справжня люстрація?
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12.09.2021 15:28 Ответить
Всё по сценарию БАНДИТСКОЙ СХОДКИ !
Судья в Украине звучит как босс МАФИИ !
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12.09.2021 15:28 Ответить
Совсем не коррупционная компания, судья, следователь и адвокат....
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12.09.2021 15:33 Ответить
Полиграф шариков: "желаю чтоб все"...
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12.09.2021 19:45 Ответить
Произошла ЛЮСТРАЦИЯ судьи из свердловского райсуда Даунбасса.
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13.09.2021 04:22 Ответить
Суддю Печерського суду Писанця знайшли мертвим у будинку знайомого під Києвом, напередодні був п'яний конфлікт - Цензор.НЕТ 7515Суддю Печерського суду Писанця знайшли мертвим у будинку знайомого під Києвом, напередодні був п'яний конфлікт - Цензор.НЕТ 3577Суддю Печерського суду Писанця знайшли мертвим у будинку знайомого під Києвом, напередодні був п'яний конфлікт - Цензор.НЕТ 1124
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12.09.2021 15:41 Ответить
Читаешь - сегодня погибли двое воинов и десять ранено. Больно и горько. потом читаешь №Судья печерского суда обнаружен мертвым" - и хоть бы хны, руки непроизвольно тянуться к баяну.
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12.09.2021 16:03 Ответить
Если бы за каждого убитого на фронте, умирало два нечестных судьи. А то как-то редко ответка приходит.
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12.09.2021 17:56 Ответить
Судя по писанине в статье написано что на судью корупцыонера из Луганска напала ваза .
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12.09.2021 16:04 Ответить
Ваза вже мабуть в сізо
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13.09.2021 08:51 Ответить
Невже однією правоохеренною тврюкою стало менше на тілі сплюндрованої України?
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12.09.2021 16:10 Ответить
Як НЕ дивно. проте ловлю себе на думці : мені НЕ шкода . ані його . ані членів його родини ... Судді України--- це якісь НЕземні істоти.які звалилися до нас з інших світів... /мову пересічних українців вони зовсім НЕ розуміють / Від ожирілого свого . трапезного буття --повністю відірвалися від нашої людності...Я вже не говорю про їхню тотальну прихильність. до пропутінського свту. Це безжальні істоти : без душі . совісті і моралі/ напічкані казенщиною .артикулами і.параграфами; .безсоромністю.жорстокістю і тязі до чорної НЕ справедливості / Буквально на днях -- подав позов на хапугу комунальника... Так суддя так перейнялась захистом отого відповідача -- здирника . що заблокувала спаву на"вдихі " і змусила мене. злиденного пенсіонера/пенсія--2.5 т.грн./--- сплатити суд. збір 1000грн. І це в країні .де задикларована низка законів . які гарантують захист споживачам послуг/ у разі порушення його прав / /щодо звільнення від сплати судових витрат... Отож народ їх годує . надає захмарну платню. а вони нас---нищать і нищать!!!
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12.09.2021 16:37 Ответить
Внезапно писанец стал биться головой о кулаки и ноги Хоменко в следствии чего первый получил травмы несовместимые с жизнью... Прокуратура решила не возбуждать уголовное дело
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12.09.2021 17:45 Ответить
Дом принадлежит бывшему военному П. Онопенко, сообщают журналисты. Военный пенсионер имеет недействительное адвокатское удостоверение.

Кроме Виталия Писанеца, в доме Онопенко также отдыхал следователь Соломенского райотдела Евгений Хоменко, пишет издание. Согласно еще одной версии, между Хоменко и Писанцом мог возникнуть конфликт, в ходе которого следователь нанес судье телесные повреждения.

Судья Писанец рассматривал дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Судья неоднократно продлевал сроки содержания под стражей «обвиняемым» Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Адвокаты «обвиняемых» настаивали на отводе судьи, поскольку тот не брал во внимание документы защиты, отказывался отпускать их на поруки и т.п.
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12.09.2021 18:22 Ответить
Слідчий та адвокат - порішили суддю. Це шо, початок судової реформи !?...
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12.09.2021 18:23 Ответить
Радикальненько почали реформу

В турбо режимі?
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12.09.2021 20:39 Ответить
Кол-во соболезнований на странице зашкаливает
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12.09.2021 18:25 Ответить
Нагорода знайшла "героя". Я співчуваю. Щиро, але тільки народу України в тому що лише одного "героя"...
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12.09.2021 19:17 Ответить
теж іще "новина вихідного дня" - суддівсько-прокурорського по п'янці закатрупили... а супостат ру з трьох боків навалює
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12.09.2021 18:32 Ответить
Одной тварью стало меньше. Но сколько тысяч их ещё живых и пьющих нашу кровь?
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12.09.2021 18:35 Ответить
Здох Максим-та і йух з ним.
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12.09.2021 18:40 Ответить
Зібралися всім Печерським Судом на корпоративчик, захопили зброю, горілки, коксу... Ото було б свято...
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12.09.2021 19:12 Ответить
Есть же и хорошие новости!
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12.09.2021 19:14 Ответить
Судья, следак и адвокат
Бабло делили в доме
Судья об вазу лоб разбил
И их осталось двое ...
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12.09.2021 19:20 Ответить
Ахтунг!

В статье не упомянут немаловажный и интересный факт. А именно, что судья Печерского районного суда Виталий Писанец недавно проводил одно из заседаний в деле нардепа Виктора Медведчука. Есть тут какая-то связь или нет, но факт есть факт.
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12.09.2021 19:35 Ответить
Совпадєніє !???...
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12.09.2021 20:36 Ответить
Терміново везіть в цю чудодійну хату усіх судей ОАСК, потім решту мантіїносців. Два-три роки безперервного "відпочинку" і судова реформа буде завершена.
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12.09.2021 20:00 Ответить
Ось так коментарії відображають довіру до судової влади! Скільки ж задоволення от таких новин
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12.09.2021 20:33 Ответить
Головне-не зупиняти такий дієвий спосіб судової реформи...
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12.09.2021 20:36 Ответить
а также со следователем Соломенского РУП ГУНП в г. Киеве Хоменко Е. Источник: https://censor.net/ru/n3287765 = Ланки (звенья) одного конвейєра
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12.09.2021 20:53 Ответить
Його, нарешті, чорти в пеклі дочекалися.
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12.09.2021 20:57 Ответить
22 июля 2012 года неизвестные избили Писанца.

Сейчас добили
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12.09.2021 22:42 Ответить
Знайдений мертвим (за попередніми данними вбитий) суддя Печер райсуду Віталій Писанець був слідчим суддею у справі про вбивство Шеремета!Суддя напередодні відпочивав чи то пак відвисав з слідчим і адвокатом. В ході «відпочинку» між суддею та слідчим СоломНП Хоменко виникла бійка 😠
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13.09.2021 00:05 Ответить
Коли Стаін помер, то навіть у таборах по ньому ув'язнені репетували, як по батьку і вождю. Одна неповнолітня ув'язнена, дочка розстріляного "ворога народу", відреагувала на смерть Сталіна - сдох рябой. Її за це не покарали. Але історія зберігла цей епізод
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13.09.2021 01:06 Ответить
так а как..??- следак прибил трохи походу - ну так нормас)))- шоб дело по судье не тянуть)= сразу бы по всем судьям так)
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13.09.2021 03:06 Ответить
Кого-то там не хватает. Обычный следователь, пенсионер, и целый судья Печерского района (простите уже труп) ! У судьи конечно мешки под глазами присутствовали, и побухать он большой любитель. Но вот так вот с челядью. Там сотовый роуминг или камеры проверять надо. Кто-то ещё был
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13.09.2021 08:04 Ответить
Як раз слідчі та прокурори входять в список "кращих друзів" кожного судді.
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13.09.2021 12:20 Ответить
А хорошая идея, можно так проводить судейскую реформу, каждую неделю устраивать им пьянки (за их счёт), кто выживет, тот получит место судьи с испытательном сроком для начала.
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13.09.2021 08:45 Ответить
ранок починається з приємних новин! побільше б таких
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13.09.2021 09:20 Ответить
Справедливость торжествует! Как говорила моя бабушка - "Щоб ви всі повиздихали!"
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13.09.2021 10:19 Ответить
морда ледве на фото влазить!
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13.09.2021 10:34 Ответить
Все же высшая справедливость иногда срабатывает.
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13.09.2021 12:05 Ответить
Кожен заможний суддя має довгий список власних доброзичливців. Особливе місце серед них займають слідчі та прокурори.
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13.09.2021 12:19 Ответить
Вместо того, чтобы в бессильной злобе источать желчь, лучше бы достопочтенные граждане новопредставленному служителю без него осиротевшей Фемиды устроили бы покойному достойные проводы, похороны и поминки - в ходе которых убитые горем участники погребальной церемонии порвали бы пару-тройку баянов, насрали бы в рояль и осуществили бы прочие траурные мероприятия, в завершение которых безутешно скорбящие дохлый организм усопшего вывернули бы из гроба в придорожную канаву на съедение бродячим пожирателям падали.
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13.09.2021 12:53 Ответить
Ах как жалко )
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17.09.2021 11:54 Ответить
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