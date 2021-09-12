Судью Печерского суда Писанца нашли мертвым в доме знакомого под Киевом, накануне был пьяный конфликт
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В субботу, 11 сентября, в селе Погребы под Киевом нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники в правоохранительных органах.
Информация о происшествии поступила на службу 102 Броварского РУП ГУНП в Киевской области около 23:00. Было сообщено, что Виталия Писанца (1968 г.р.) обнаружили без сознания в доме по улице Центральной, 6 в Погребах Броварского района.
Отмечается, что Писанец в тот вечер там отддыхал вместе с владельцем дома - военным пенсионером в отставке Онопенко П., который имеет недействительное удостоверение адвоката, а также со следователем Соломенского РУП ГУНП в г. Киеве Хоменко Е.
Правоохранители установили, что в ходе распития алкоголя между Хоменко и Писанцом возник внезапный конфликт, во время которого последний ударил следователя.
А вскоре после указанного конфликта, как сообщается, Писанец споткнулся вазу и упал на пол. Хоменко и Онопенко оказывали ему помощь, однако не смогли его спасти и вызвали скорую помощь.
По данным правоохранителей, тело судьи обнаружили в гостиной дома в положении на животе. На лице в области носа и на футболке мужчины были заметны видимые следы бурого цвета.
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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Броварского РУП ГУНП в Киевской области, специалисты Государственного бюро расследований и Управления внутренней безопасности. Дело будет расследовать ГБР.
Позже факт смерти судьи Писанца подтвердила и полиция.
Согласно данным портала "Честно", с 1998 до 2011 года Виталий Анатольевич Писанец был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно). В 2011-м его назначили главой этого суда.
22 июля 2012 года неизвестные избили Писанца. Он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Отмечалось, что причиной была его "профессиональная деятельность".
В 2015 году Писанца указом президента перевели в Печерский райсуд Киева.
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У меня такой одноклассник есть вроде бизнесом занимается и совсем не бедный а как суббота -недиля жрет спиртное до одури. Я его как то спросил - Витя чего ты так водяру до одури жрешь тыс потом всю неделю болеешь с похмелья а как же работа??? Его ответ убил - я не водяру, я вискарь и ром….
Может это от кофе следы...наверное точно от кохве....похоже, что мем от бородатой бабушки и дальше живет: пошли кофе попьем
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Аж до исчерпания запаса клоунов!!!
Судья в Украине звучит как босс МАФИИ !
Кроме Виталия Писанеца, в доме Онопенко также отдыхал следователь Соломенского райотдела Евгений Хоменко, пишет издание. Согласно еще одной версии, между Хоменко и Писанцом мог возникнуть конфликт, в ходе которого следователь нанес судье телесные повреждения.
Судья Писанец рассматривал дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. Судья неоднократно продлевал сроки содержания под стражей «обвиняемым» Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь. Адвокаты «обвиняемых» настаивали на отводе судьи, поскольку тот не брал во внимание документы защиты, отказывался отпускать их на поруки и т.п.
В турбо режимі?
Бабло делили в доме
Судья об вазу лоб разбил
И их осталось двое ...
В статье не упомянут немаловажный и интересный факт. А именно, что судья Печерского районного суда Виталий Писанец недавно проводил одно из заседаний в деле нардепа Виктора Медведчука. Есть тут какая-то связь или нет, но факт есть факт.
Сейчас добили