Эпидзонирование Украины: в Киеве и 11 областях превышен уровень заболеваемости, в четырех регионах - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 12 сентября, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне эпидемиологической опасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Однако, в Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях и городе Киеве превышен уровень заболеваемости COVID-19.

Кроме того, в Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях динамика госпитализаций больных коронавирусом превышает норму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 22 человека, зафиксированы 2 196 новых случаев заражения, 499 человек выздоровели, - Минздрав

При этом коефицеент выявления новых случаев коронавируса превышен в 21 области, и только в трех областях - Закарпатская, Кировоградская, Черкасская и в городе Киев - этот показатель не превышает норму.