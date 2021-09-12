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Эпидзонирование Украины: в Киеве и 11 областях превышен уровень заболеваемости, в четырех регионах - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Эпидзонирование Украины: в Киеве и 11 областях превышен уровень заболеваемости, в четырех регионах - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 12 сентября, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне эпидемиологической опасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Однако, в Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях и городе Киеве превышен уровень заболеваемости COVID-19.

Кроме того, в Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях динамика госпитализаций больных коронавирусом превышает норму. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 22 человека, зафиксированы 2 196 новых случаев заражения, 499 человек выздоровели, - Минздрав

При этом коефицеент выявления новых случаев коронавируса превышен в 21 области, и только в трех областях - Закарпатская, Кировоградская, Черкасская и в городе Киев - этот показатель не превышает норму. 

Эпидзонирование Украины: в Киеве и 11 областях превышен уровень заболеваемости, в четырех регионах - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА 01
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12.09.2021 12:54 Ответить
Ну так пооткрывали все границы без самоизоляции и теперь обеспокоены, что у нас народ болеет. Гляньте на ВР. В масках единицы
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12.09.2021 13:11 Ответить
Епідзонування України: в Києві та 11 областях перевищено рівень захворюваності, в чотирьох регіонах - COVID-госпіталізація, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2062
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12.09.2021 14:48 Ответить
 
 