Смерть судьи Печерского суда Писанца расследуют как умышленное убийство, - Офис Генпрокурора
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
По факту смерти судьи Печерского районного суда г. Киева - начато уголовное производство.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.
В сообщении отмечается: "Киевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти судьи Печерского районного суда г. Киева (ч.1 ст.115 УК Украины).
По предварительным данным следствия, событие произошло 11 сентября текущего года в с. Погребы Броварского района Киевской области.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия и назначен комплекс экспертиз.
Офис Генерального прокурора взял на контроль ход расследования в уголовном производстве".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в субботу, 11 сентября, в селе Погребы под Киевом нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.
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А вот смерть в результате "нажрался и убил себя сам" - тут фиг.. уже от государства не потребуют премий и компенсаций
Её представителей ещё и награждать будут. Посмертно.
результат будет больше чем от работы всех антикор. институций😁
А вскоре после указанного конфликта, как сообщается, Писанец споткнулся вазу и упал на пол. Хоменко и Онопенко оказывали ему помощь, однако не смогли его спасти и вызвали скорую помощь." Источник: https://censor.net/ru/n3287765
Щось тут на "умисне" аж ніяк... Максимум - "з необачності". Навіть "недопомога" не зайде...
Не хвилюйтесь! Так як і в Пеклі
ми судді дуже добре затребувані!
Myroslav Hai
2 год ·
Помер суддя Печерського райсуду, який постійно продовжував термін Андрій Антоненко , Kiyan Kuzmenko Julia та Яна Дугарь
П'яна бійка. Впав на вазу.
6 ч. ·
Погиб при бытовых обстоятельствах судья Печерского суда. Это инстанция настолько коррупционная помойка и стол заказов для различных политиков и чиновников, что в отношении у этим судьям у людей не сохранилось ничего человеческого. Многие, кто не связан с клиентами этого судьи, выражают глубокое пренебрежение к погибшему даже после его смерти. Никто в моей ленте не даже пытается «Ну мы всё-таки люди..» вот это вот всё. И я полностью понимаю это отношение, ведь эти люди в мантиях (не все, разумеется) через колено ломают судьбы своими заказными решениями. О каком сочувствии к погибшему тут можно говорить? «Оставаться людьми» в таких ситуациях логично в отношении к людям. К монстрам отношение должно быть соответствующим