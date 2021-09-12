Смерть судьи Печерского суда Писанца расследуют как умышленное убийство, - Офис Генпрокурора

По факту смерти судьи Печерского районного суда г. Киева - начато уголовное производство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГПУ.

В сообщении отмечается: "Киевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти судьи Печерского районного суда г. Киева (ч.1 ст.115 УК Украины).

По предварительным данным следствия, событие произошло 11 сентября текущего года в с. Погребы Броварского района Киевской области.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия и назначен комплекс экспертиз.

Офис Генерального прокурора взял на контроль ход расследования в уголовном производстве".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, в субботу, 11 сентября, в селе Погребы под Киевом нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.