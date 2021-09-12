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Нетрезвый водитель врезался в автомобиль патрульной полиции в Киеве - двоих правоохранителей госпитализировали. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве автомобиль с очень нетрезвым водителем влетел в авто патрульных, правоохранителей госпитализировали. ДТП произошло около четырех утра 12 сентября на бульваре Леси Украинки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Телеграме Патрульной полиции.

"Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного автомобиля Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобилем Audi, совершившим наезд на служебный транспорт, управлял водитель с явными признаками алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,67 промилле алкоголя, что более чем в 13 раз превышает допустимый уровень (0,2 промилле).

Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Нетрезвый водитель врезался в автомобиль патрульной полиции в Киеве - двоих правоохранителей госпитализировали 01
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Топ комментарии
+4
Поспешили копы. А может то очередной нивчом невинуватый, трезвый слуга народа
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12.09.2021 14:46
+3
да..... непомогут никакие такие даже подвышенные штрафы..... быдло неуправляемое и безнаказанное .нужно снова поднимать штрафы за алкоголь за рулём ...чтобы животные сцали и дрожали зная сколько им будет это стоить.... есть видео ...ясно что там шариатский суд.... жесть конечно.... и перебор... но выпивший их там гражданин...врезался в авто и погибла женщина с ребёнком . так среди бела дна на улице громадный мужик с громадным мечом отрубил ему башку....
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12.09.2021 14:49
+2
Окажется что заднюю включили.
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12.09.2021 14:47
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На приус только муха села покакать, и на тебе така беда.
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12.09.2021 14:45 Ответить
Поспешили копы. А может то очередной нивчом невинуватый, трезвый слуга народа
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12.09.2021 14:46 Ответить
Окажется что заднюю включили.
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12.09.2021 14:47 Ответить
или Порошенко спровоцировал
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12.09.2021 14:50 Ответить
нет, нигуя. окажется, что обдолбанные в хлам полицаи сдали задним ходом к депутату слуги урода, тем самым причинив тому сексуальное домогательство
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12.09.2021 15:59 Ответить
да..... непомогут никакие такие даже подвышенные штрафы..... быдло неуправляемое и безнаказанное .нужно снова поднимать штрафы за алкоголь за рулём ...чтобы животные сцали и дрожали зная сколько им будет это стоить.... есть видео ...ясно что там шариатский суд.... жесть конечно.... и перебор... но выпивший их там гражданин...врезался в авто и погибла женщина с ребёнком . так среди бела дна на улице громадный мужик с громадным мечом отрубил ему башку....
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12.09.2021 14:49 Ответить
угадай кому будут "рубить бошки" тут, - нардепу трухину? Нетрезвый водитель врезался в автомобиль патрульной полиции в Киеве - двоих правоохранителей госпитализировали - Цензор.НЕТ 5052
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12.09.2021 14:53 Ответить
та ну да..... также как и видрублени руки свинорчукив.... и брилиантовых прокуроров и т.далее...все они братаны .компаньйоны. кумовья .братья и сестры хахахаха
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12.09.2021 14:58 Ответить
главное, этих зеленых петухов не отпускать с места ДТП, отпустил считай пропало
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12.09.2021 16:00 Ответить
а вот свежак только посмотрел виде у нас.... только сикир башка...https://24tv.ua/ru/berdjanske-deputat-gorsoveta-sbil-peshehoda-novosti-berdjansk_n1735759
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12.09.2021 15:09 Ответить
Зато новый министр МВС планирует закупить для полиции электромобили. Пусть лучше приусы бьют, а вот, кто будет восстанавливать битые электромобили, большой вопрос, переводняк денег налогоплательщиков.
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12.09.2021 14:53 Ответить
уроду зеленому пообещали по пятишке зелени за каждый электрокар. угадай сколько он их купит? урод завтра форменную одежду перестанет покупать, всё пойдёт на электромобили.

притом, что коррупционная кормушка на камерах тоже перешла к зеленому минстру. оно теперь мечется, как буриданов осёл - камеры или электромобили, где я больше заработаю?

если не посадим хоть пару зеленых ублюдков после третьего Майдана, пиши пропало
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12.09.2021 16:05 Ответить
Це був камікадзе
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12.09.2021 15:05 Ответить
Це "Топ" безладу та безкарності на дорогах.
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12.09.2021 15:10 Ответить
Черговий Слуга Народу?
Тоді Поліцейським хана , бо "здавали назад у невстановленому місці" .... й Янєлох скаже "закон один для всіх..."
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12.09.2021 15:11 Ответить
если судья, прокурор или зепутат - придется извиниться этим симулянтам
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12.09.2021 18:06 Ответить
А тепер хай розповідають, як обганяли, як підрізали...
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12.09.2021 18:17 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
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12.09.2021 19:39 Ответить
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12.09.2021 21:48 Ответить
 
 