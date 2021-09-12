Нетрезвый водитель врезался в автомобиль патрульной полиции в Киеве - двоих правоохранителей госпитализировали. ФОТО
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В Киеве автомобиль с очень нетрезвым водителем влетел в авто патрульных, правоохранителей госпитализировали. ДТП произошло около четырех утра 12 сентября на бульваре Леси Украинки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Телеграме Патрульной полиции.
"Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного автомобиля Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобилем Audi, совершившим наезд на служебный транспорт, управлял водитель с явными признаками алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,67 промилле алкоголя, что более чем в 13 раз превышает допустимый уровень (0,2 промилле).
Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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притом, что коррупционная кормушка на камерах тоже перешла к зеленому минстру. оно теперь мечется, как буриданов осёл - камеры или электромобили, где я больше заработаю?
если не посадим хоть пару зеленых ублюдков после третьего Майдана, пиши пропало
Тоді Поліцейським хана , бо "здавали назад у невстановленому місці" .... й Янєлох скаже "закон один для всіх..."