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Минск не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции, - Лукашенко
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Беларусь воздержится от контактов с Западом, пока не будут сняты санкции, заявил захвативший в Беларуси власть Александр Лукашенко в воскресенье.
"Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и (не прекратится) унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем", - цитирует слова Лукашенко, сказанные им на Обуз-Лесновском полигоне, госагентство БелТА, передает Цензор.НЕТ.
Лукашенко также раскритиковал наблюдателей ЕС и США, не приехавших на российско-белорусские военные учения "Запад-2021".
"Мы пригласили всех, кто желал посмотреть эти учения. Их здесь не было, но они все видели. То, что они специально не приехали, это такая мелкотравчатая позиция", - сказал Лукашенко.
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+32 Nikos KGB
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+26 Myroslav Hrabovsky
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+23 Frol Fedoroff
показать весь комментарий12.09.2021 15:05
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а теперь что - просит снять санкции, стоя на коленях, получается))
это "соси реализм"
Усруся, але не покорюся (с) укр.
На зло маме отморожу уши (с) моск.
Ну і рубрика "Цікаво"
Цікаво, а Вейшнорії запрошення надіслали? Бо останній раз, на навчаннях з їхньою участю, було дуже весело
====== "Вот и встретились два одиночества"(С). ==== То болваны бульбаши у людоеда кремлёвского помощи просили, а оказывается и европейские мишели такие-же
сделайте Луку плакатом Че Геварой, с надписью - На санкций Запада наш ответ "НЕВСЭРЭМОСЬ!" . только чтоб - Лука-ЧекГевара был с кулаком поднятым.
Юначе, майте совість, не будьте таким незграбний, у вашому віці це ненормально.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!