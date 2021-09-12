Минск не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции, - Лукашенко

Беларусь воздержится от контактов с Западом, пока не будут сняты санкции, заявил захвативший в Беларуси власть Александр Лукашенко в воскресенье.

"Пока не будут сняты эти безмозглые санкции и (не прекратится) унижение наших людей, разговаривать мы с ними не будем", - цитирует слова Лукашенко, сказанные им на Обуз-Лесновском полигоне, госагентство БелТА, передает Цензор.НЕТ.

Лукашенко также раскритиковал наблюдателей ЕС и США, не приехавших на российско-белорусские военные учения "Запад-2021".

"Мы пригласили всех, кто желал посмотреть эти учения. Их здесь не было, но они все видели. То, что они специально не приехали, это такая мелкотравчатая позиция", - сказал Лукашенко.

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