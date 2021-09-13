По запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти. ФОТО
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В аэропорту Праги был задержан российский гражданин по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российскую редакцию Радио Свобода, об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь президиума чешской полиции.
Ранее в воскресенье представитель российских властей оккупированного Крыма Александр Молохов сообщил о задержании в Праге активиста так называемой Крымской весны Александра Франчетти. "Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами" - сказал Молохов.
Он предположил, что Франчетти может быть выдан на Украину, как выразился чиновник, "на верную смерть".
В российском посольстве агентству ТАСС подтвердили информацию о задержании активиста. Каких-либо иных подробностей пока нет. Неизвестно, в частности, в каких именно преступлениях обвиняют россиянина украинские власти.
В 2019 году Радио Свобода сообщало, что россиянин Александр Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки. Это утверждало Чешское радио со ссылкой на источники.
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сейчас эти лица прекрасно живут и кормятся на т.н. материке и даже занимают руководящие посты... и их не то , что никто из т.н. спецорганов не "ловит" , им даже помогают здесь правильно устроиться в тёплые места ...
такое может быть только в коррумпированном и неуважающем себя обществе, где нет ни законов, ни правил, ни ответственности , мягко говоря...)
Вы уж как-нибудь сами
Яке НА Україну?? Хоч трохи вичитуйте новини...