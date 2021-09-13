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По запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

По запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти. ФОТО

В аэропорту Праги был задержан российский гражданин по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российскую редакцию Радио Свобода, об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь президиума чешской полиции.

Ранее в воскресенье представитель российских властей оккупированного Крыма Александр Молохов сообщил о задержании в Праге активиста так называемой Крымской весны Александра Франчетти. "Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами" - сказал Молохов.

Он предположил, что Франчетти может быть выдан на Украину, как выразился чиновник, "на верную смерть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан боевик "самообороны Крыма", который активно помогал РФ оккупировать полуостров и получил за это медаль, - СБУ. ФОТО

В российском посольстве агентству ТАСС подтвердили информацию о задержании активиста. Каких-либо иных подробностей пока нет. Неизвестно, в частности, в каких именно преступлениях обвиняют россиянина украинские власти.

В 2019 году Радио Свобода сообщало, что россиянин Александр Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки. Это утверждало Чешское радио со ссылкой на источники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданин Чехии, воевавший против Украины на Донбассе, получил 20 лет тюрьмы

По запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти 01
По запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти 02
По запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти 03
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Топ комментарии
+37
Попався ватний під@р.
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12.09.2021 15:57
+26
респект братскому чешскому народу!
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12.09.2021 15:57
+21
А что же это русскомирный кокочленец делал в загнивающей бездуховной гейропе и агрессивном НАТО? Засрали собой всю Чехию
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12.09.2021 15:59
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Попався ватний під@р.
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12.09.2021 15:57 Ответить
З такою ватно-кізячей пикой тільки по Прагам тинятся
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12.09.2021 21:45 Ответить
респект братскому чешскому народу!
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12.09.2021 15:57 Ответить
По запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти - Цензор.НЕТ 9857
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12.09.2021 15:57 Ответить
на украинскую зону, петухана мокшанского. там ему пояснят чей Крым...
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12.09.2021 15:58 Ответить
Правильно, ездят там всякие, потом склады с воен.техникой взрываются.
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12.09.2021 15:59 Ответить
А что же это русскомирный кокочленец делал в загнивающей бездуховной гейропе и агрессивном НАТО? Засрали собой всю Чехию
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12.09.2021 15:59 Ответить
Почему-то вспомнилось, как тупые совдеповские пионэры сбегали из дома, чтоб одвухсотиться в Испании, году эдак в двадцатькаком-то, если не ошибаюсь...
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12.09.2021 16:03 Ответить
ты так говоришь, вроде они по своей воле туда ехали. Нет, - партия послала "Чтоб землю в Гренаде Крестьянам отдать". 1936-39 гг
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12.09.2021 16:20 Ответить
Прочти внимательно, про кого я говорю. Мозг, выбитый большевистской пропагандой. Это сейчас нарасие все еще хуже - "юнармия" - дело не добровольное...
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12.09.2021 16:28 Ответить
Будет Франческой в зоне
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12.09.2021 16:03 Ответить
Ему бояться нечего. Ермак выпустит!
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12.09.2021 16:03 Ответить
блатная жизнь не легкая . когда то за все придется отвечать По запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти - Цензор.НЕТ 4743
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12.09.2021 16:04 Ответить
Дякую чехам від всього серця.
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12.09.2021 16:05 Ответить
поищите в инете фото и видео тех времён и вы увидите много интересных лиц предателей чиновников, стоявших в т.н. "оцеплении" ВР Крыма в феврале 2014 года, купленных или завербованных паРашей до этого...
сейчас эти лица прекрасно живут и кормятся на т.н. материке и даже занимают руководящие посты... и их не то , что никто из т.н. спецорганов не "ловит" , им даже помогают здесь правильно устроиться в тёплые места ...
такое может быть только в коррумпированном и неуважающем себя обществе, где нет ни законов, ни правил, ни ответственности , мягко говоря...)
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12.09.2021 16:09 Ответить
Главное, - зе-банату не выдавать, он его путину отдаст за посмотреть шоколадный глаз.
Вы уж как-нибудь сами
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12.09.2021 16:17 Ответить
Франчетти скоро будет у Лукьяна делать Лизаветти?
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12.09.2021 16:19 Ответить
Його краще судити в Чехії . Там більші сроки . А вже після суду - в українську тюрму .
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12.09.2021 16:28 Ответить
Ну і що, видадуть Україні. А тут його відпустять або обміняють...
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12.09.2021 16:31 Ответить
Он предположил, что Франчетти может быть выдан на Украину, как выразился чиновник, "на верную смерть".

Яке НА Україну?? Хоч трохи вичитуйте новини...
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12.09.2021 17:04 Ответить
Конечно выдайте его к нам, на верную смерть. Кровь все выкачаем, органы мы все вырежем для пересадки, кроме мозга.
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12.09.2021 17:12 Ответить
"на" Украину? ну-ну, цензор
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12.09.2021 18:05 Ответить
В 2014 році вів жваву переписку з цим "Сєвєром"на сторінках севастопольського сайту. Сепар сєпаром, воював на Донбасі . Все кликав мене до Криму на росправу. Ну ось і зустрінемось, але в Києві.
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12.09.2021 19:13 Ответить
Так он оказывается последнее время жил в Польше...
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12.09.2021 21:28 Ответить
Вот как таких ,,цивилизованная Европа"пускает к себе?А у нас ограниченный обменный фонд!!
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12.09.2021 22:17 Ответить
 
 