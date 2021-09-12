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Лукашенко: Беларусь закупит у России оружие на более чем миллиард долларов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко: Беларусь закупит у России оружие на более чем миллиард долларов

Беларусь намерена закупить вооружения у Российской Федерации более чем на 1 миллиард долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на БЕЛТА, об этом журналистам заявил захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко во время военных учений "Запад-2021" на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами.

В частности, перспективы поставок комплексов C-400 Лукашенко обсуждал с Путиным на переговорах в Кремле.

"Наверное, 3-3,5 часа из 8 часов мы вели диалог именно об обороне и безопасности. Он мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. ... Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам", - рассказал Лукашенко.

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По его словам, до 2025 года российские власти согласовали целый перечень вооружения для поставки в Беларусь.

"Это около десятка самолетов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолетов, Тор-М2. Большие объемы. Говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками", - отметил глава режима.

Говоря об угрозе с запада, Лукашенко привел в пример события 1941 года.

"Вы видите, как они себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы все утихомиривали, всех успокаивали - не отвечайте на провокации и прочее, - а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев. История многому учит. Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого - современные учения. ... Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны. Дай бог нам справиться со своими", - подытожил он.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+11
Недомуссолини покупает ржавое железо у Недогитлера за деньги Недогитлера.
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12.09.2021 16:39
+11
Закупит . Возьмем кредит в Расеи и у нее же и закупит. А отдавать долги будут босоногие протестующие
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12.09.2021 16:40
+10
що з сайтом?
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12.09.2021 16:56
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Лукашенко: Беларусь закупит у России оружие на более чем миллиард долларов - Цензор.НЕТ 8223
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12.09.2021 16:35 Ответить
БульбоФюрер виклянчив у ЛаптьоФюрера мільярд, щоб ним розрахуватися за лаптьорейхівську зброю...
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12.09.2021 17:18 Ответить
всё это - до сраки,
пусть посмотрит где сейчас ссср и где талибан
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12.09.2021 16:36 Ответить
Вероятно это условие выдачи кредита в три лярда
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12.09.2021 17:34 Ответить
На еду потом менять
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12.09.2021 18:16 Ответить
Лука, бульби не вистачить))) Хіба,що ***** подарує як папуасам.
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12.09.2021 16:38 Ответить
Недомуссолини покупает ржавое железо у Недогитлера за деньги Недогитлера.
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12.09.2021 16:39 Ответить
Закупит . Возьмем кредит в Расеи и у нее же и закупит. А отдавать долги будут босоногие протестующие
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12.09.2021 16:40 Ответить
Ничего бульбофюрер не закупит, просто рашка введет свои войска на территорию Беларуси.
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12.09.2021 16:54 Ответить
може бути й таке
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12.09.2021 17:31 Ответить
Босоногий малчык на вокзале пел и танцевал,

Бабло для долгов белорашки - сабирал )))))))))))
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12.09.2021 23:52 Ответить
що з сайтом?
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12.09.2021 16:56 Ответить
Всё
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12.09.2021 17:01 Ответить
Ліг.
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12.09.2021 17:02 Ответить
ну, хоч не з моїм компом. А сайт адміни поправлять.
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12.09.2021 17:11 Ответить
Схоже,ще один "експеримент" с зовнішнім виглядом.І знову невдалий.
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12.09.2021 17:05 Ответить
Зато нет рекламы, это уже хорошо.
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12.09.2021 18:22 Ответить
а помните уже бла одна попытка "обновить" наш сайт? еле отбились... дай Бог, чтоб сбой...а не ото ))
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12.09.2021 17:13 Ответить
Снова какая то лажа с комментариями. Также как зебилы рушат хорошее
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12.09.2021 16:59 Ответить
_Не "беларусь закупит", а войска фашистской расии на территории аннексированной белоруссии будут угрожать Украине и Европе.
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12.09.2021 16:59 Ответить
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12.09.2021 19:23 Ответить
Как же! Закупит! В долг и в счет будущих урожаев картошки за 500 лет!

Нет, это Раша оккупирует Беларусь по-фашистски путем аншлюса.
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12.09.2021 17:02 Ответить
Закупит? На бабки , которые выклянчил у козлорылых? Учитесь лохи делать бизнес...😉
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12.09.2021 17:20 Ответить
Звідки в Білорусії такі бабки? Так би й сказав, шо ***** заведе на територію свої війська зі своєю зброєю на 1 лярд баксів
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12.09.2021 17:21 Ответить
ага...а пока **...белорусов и сой народ...вчера с севастополем знакомым сепаром так сказать который к стати в путинеи его клике наконецто разочаровался(и тут моя на него влияние....) так сказал что забрал к с**е стариков пенсионеров с сосвоей родины керчи! что говорю жопа полная в том болоте ...а будет только хуже...
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12.09.2021 17:32 Ответить
Не кормите эту русскую свинью. Просто в спам подстилку кадыровскую.
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12.09.2021 17:50 Ответить
оооо....новый дизайн произошол пока я слушал данилова... думаю да что такое происходит...перезагрузил..обана...*что он мог там нищедрал попрошайка купить да ещё на миллиард...в долг другое дело.... ему же в нём читал отказал путин и согласился на сотни миллионо...хотя пишут все по своему .даст и миллиард лижбы на гадить литве евросоюзу и украине...((
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12.09.2021 17:27 Ответить
Синдромо даунито хромосом.
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12.09.2021 17:30 Ответить
Да кому на Западе Беларусь в целом и ты лично, в частности, нахер упала? Ты бредишь, старый параноик.
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12.09.2021 17:37 Ответить
від Лупашенко можна ще й не таке почути. Він потрапив у подвійний зашморг, з одного боку західні санкції, з другого "дружні обійми" московії. Тому намагається привернути до себе увагу Заходу послабити санкції.
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12.09.2021 17:53 Ответить
А где же ты его, миллиард, возмёш, утырок?

- Папа дядя Саша сказал, что закпит на миллиард долларов оружия, это значит чтоя буду самый сильный?

- Нет сынок, ты будешь самый голодный.
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12.09.2021 18:13 Ответить
Ничего он не закупает, просто Россия введет свои войска на территорию Беларуси.
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12.09.2021 18:24 Ответить
Спочатку Лук Чен Ин закупить зброю, потім хуʼло кремлівське замінить командування ЗС Луки на своїх "бєсов" та "стрелкових" і все: Братскоє сліяніє в екстазє с білорусами готово. А ви подумали, що ця зброя для вижившого з розуму диктатора?
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12.09.2021 18:30 Ответить
Светлана Тихановская миллиард даст.
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12.09.2021 18:37 Ответить
Ну а білоруським хлопчикам і дівчаткам пора готуватись зустрічати з хлібом, сіллю бурятів та інших ханти-манси до себе на проживання. А самим тим часом готуватись освоювати землі Сибіру.
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12.09.2021 18:39 Ответить
А то як же інакше - братья навєк!
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12.09.2021 18:45 Ответить
А де калгазник аж на цілий мільярд бульби набере щоб з москалями розрахуватись ? Напевне приєднають його дохлий колгосп до більш заможнього московского, за совка так і робили
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12.09.2021 18:50 Ответить
да ничего он, нищеброд хитрывы..банный, покупать не будет, руцке ивашки и альешки после учений, со своим металлоломом у Беларуси навсегда остаться решили, а военной базой, чтобы скопище это не называть и бабки беларусам не платить, под сябров косить, за 14км до границы с Украиной, теперь будут ..
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12.09.2021 19:02 Ответить
Угу...разомз росіскими військовими.
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12.09.2021 19:10 Ответить
Простые белорусы наверное в восторге от такой новости)

Им ещё бы лазерную пушку за 2 млрд. баксов и вообще был бы полный экстаз

Не дожали таракана( Зассали бензином палить мусоров. Теперь будет глобальное покращення
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12.09.2021 19:20 Ответить
Середня зарплатня у роботяг 500 рублёу а ён аружия у расєї набирає на мільярд для захисту від України...))))
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12.09.2021 19:38 Ответить
Для справки: 1 белорусский рубль = 29.12 российских. (что правда не делает такую зарплату достойной)
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12.09.2021 21:18 Ответить
Мені справки не потрібні))) я там вимушиний бувати кожного року...
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12.09.2021 21:30 Ответить
это только у меня страница так изменилась, что и не видно в верхней части ее, счетчика ответов на комменты?
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12.09.2021 19:43 Ответить
Хо не кер та Каддафі теж закуповували зброю в козломордих, а воно он як вийшло... неловко...
Слава Україні!!
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12.09.2021 20:05 Ответить
новий формат сайту ??? не подобається!
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12.09.2021 20:06 Ответить
О какой угрозе с юга он причинный твердит, тут за 7 лет Донецк и Луганск не освобождают, будут ещё с юга тебе "угрожать". Похоже что действительно сбрендил, заразился от друга.
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12.09.2021 20:31 Ответить
похоже ********зм - распыляют не только над масковией, но и персонально над усатым шизафреником....
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12.09.2021 20:35 Ответить
хз зачем стране с населением 9 миллионов столько оружия?
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12.09.2021 21:21 Ответить
Разработчик гнилого дизайна сайта цензор нет кацап наверняка подрывает имидж народ непонимает чтоик чему .уберите придурка уважаемый Бутусов
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12.09.2021 21:22 Ответить
Не сказал бы что новый дизайн как то уж очень плох. Просто очень непривычен. И у меня впечатление что он упрощён по сравнению со старым. Так же есть ощущуние что это какая то спецверсия сайта для слабовидящих или для мобильной платформы.

Мне пока не нравится но думаю что я предвзят.
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12.09.2021 21:28 Ответить
Теперь так называется переброска рашистских СС30 на границу с Украиной. Бульбофюрер гребаный! (
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12.09.2021 23:09 Ответить
Никто ничего покупать не будет, параша заведет свои войска по видом обслуживающего персонала для "купленных" вооружений и все. Эти маразматические совки думают, что в мире все придурки как они.
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13.09.2021 10:07 Ответить
 
 