Лукашенко: Беларусь закупит у России оружие на более чем миллиард долларов

Беларусь намерена закупить вооружения у Российской Федерации более чем на 1 миллиард долларов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссілкой на БЕЛТА, об этом журналистам заявил захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко во время военных учений "Запад-2021" на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами.

В частности, перспективы поставок комплексов C-400 Лукашенко обсуждал с Путиным на переговорах в Кремле.

"Наверное, 3-3,5 часа из 8 часов мы вели диалог именно об обороне и безопасности. Он мне рассказал о более современных комплексах С-500, которые могут работать по баллистическим ракетам. ... Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться - 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам", - рассказал Лукашенко.

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По его словам, до 2025 года российские власти согласовали целый перечень вооружения для поставки в Беларусь.

"Это около десятка самолетов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолетов, Тор-М2. Большие объемы. Говорит это о том, что и мы, и Российская Федерация очень серьезно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в соприкосновении с натовскими войсками", - отметил глава режима.

Говоря об угрозе с запада, Лукашенко привел в пример события 1941 года.

"Вы видите, как они себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы все утихомиривали, всех успокаивали - не отвечайте на провокации и прочее, - а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев. История многому учит. Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого - современные учения. ... Белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны. Дай бог нам справиться со своими", - подытожил он.

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