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Новости Политика Украины
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закон (3090) олигарх (1016) YES (80)

Ничего хорошего из этого не получится, - ученый Стэнфордского университета Нил Фергюсон раскритиковал законопроект об олигархах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ничего хорошего из этого не получится, - ученый Стэнфордского университета Нил Фергюсон раскритиковал законопроект об олигархах

Проект закона об олигархах создает для Украины опасный прецедент, который ничем хорошим не закончится.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире канала "Украина24" высказал старший научный сотрудник Института Гувера (Стэнфордский университет) Нил Фергюсон во время форума YES в Киеве.

"Это опасный прецедент - пытаться создать исключительные законы для конкретных социальных слоев. Это уже имело плохую историю и именно в этой части мира", - отметил Фергюсон.

По его словам, в целом сомнительной выглядит идея принимать специальные законы для категорий граждан по социальному статусу.

"Я считаю, что это плохая идея - относиться к людям по-разному в соответствии с их социальным или имущественным положением. Я говорю о тех временах, когда различные классы использовали такие слова, как "кулаки", к этим людям относились иначе - согласно закону, действовавшему тогда", - добавил старший научный сотрудник Института Гувера.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антиолигархический законопроект - это путь Путина 2000-х, - Ослунд

Напомним, что 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект №5599 об олигархах для получения заключения в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию). Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+17
и вот спрашивается,а на кой х-й поменяли картинку сайта?
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12.09.2021 17:35
+16
Что вообще может получиться у моносброда, который набирали по объявлению?
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12.09.2021 17:35
+14
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12.09.2021 17:59
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зебіл, ти хоч би прочитав розумну книжку; може, і розібрався, кого вона називає олігархом...
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13.09.2021 07:34 Ответить
Тобто я відповідь не отримаю. Ок. Отже, ви самі не знаєте, що хорошого в цьому законі, але він вам подобається. Штош, я іншого і не очікував.
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13.09.2021 09:45 Ответить
Вор должен сидеть в тюрьме! Какой еще закон надо? Надо не закон а реформу судов , полиции,прокуратуры и т.д.
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13.09.2021 02:56 Ответить
Мета цього "закону" має дві задачі:

1. Не допустити на вибори Порошенко;

2.Заткнути рота всім СМІ, щоб про Косоворотку говорили і писали тільки хороше, тільки те, чого він побажає.
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13.09.2021 15:01 Ответить
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