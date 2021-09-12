Ничего хорошего из этого не получится, - ученый Стэнфордского университета Нил Фергюсон раскритиковал законопроект об олигархах

Проект закона об олигархах создает для Украины опасный прецедент, который ничем хорошим не закончится.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в эфире канала "Украина24" высказал старший научный сотрудник Института Гувера (Стэнфордский университет) Нил Фергюсон во время форума YES в Киеве.

"Это опасный прецедент - пытаться создать исключительные законы для конкретных социальных слоев. Это уже имело плохую историю и именно в этой части мира", - отметил Фергюсон.

По его словам, в целом сомнительной выглядит идея принимать специальные законы для категорий граждан по социальному статусу.

"Я считаю, что это плохая идея - относиться к людям по-разному в соответствии с их социальным или имущественным положением. Я говорю о тех временах, когда различные классы использовали такие слова, как "кулаки", к этим людям относились иначе - согласно закону, действовавшему тогда", - добавил старший научный сотрудник Института Гувера.

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Напомним, что 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект №5599 об олигархах для получения заключения в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию). Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.