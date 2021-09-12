Никифоров: Зачем Зеленскому встречаться с Путиным, если не говорить об оккупированных Крыме и Донбассе?

Владимир Зеленский хотел бы встретиться с Владимиром Путиным, но российская сторона не готова обсуждать вопрос Крыма. Без этого встреча не будет иметь смысла.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ.

"Вы же слышали позицию российского президента - что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? Поэтому, действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России - в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории", - отметил он.

Пресс-секретарь президента добавил, что переговоры по поводу данной встречи ведутся, но, по большому счету, все зависит от России.

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"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России - согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять", - считает Никифоров.