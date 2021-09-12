Никифоров: Зачем Зеленскому встречаться с Путиным, если не говорить об оккупированных Крыме и Донбассе?
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Владимир Зеленский хотел бы встретиться с Владимиром Путиным, но российская сторона не готова обсуждать вопрос Крыма. Без этого встреча не будет иметь смысла.
Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ.
"Вы же слышали позицию российского президента - что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? Поэтому, действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России - в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории", - отметил он.
Пресс-секретарь президента добавил, что переговоры по поводу данной встречи ведутся, но, по большому счету, все зависит от России.
"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России - согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять", - считает Никифоров.
Пожалуйста, подождите...
2. Що далі?
Може досить цю пусту тему роздувати? Чи зєля себе ніяк не може вговорити, що не потрібно ху-лу в дупу зазирати?
Фанера не самостійна. Фанеру пилять інші люди. Й електорат зє-фанери зараз в істеричному психозі за те, що "він утре всім ніс і розмаже всім по мармизі криваві соплі". Хоча це все буде розмазано по його мармизі, але він про це ще не здогадується. Тобто - психоз з обох боків.
Це називається "качелі" на професійному сленгу піарників. Треба тримати стрій і розуміти, що це штучно викликана істерія і маніпуляція - Олекса Манн, дано на ФБ у квітні 2019 р.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 сентября, собирается посетить основной этап совместных учений России и Беларуси Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«13 сентября президент России В. В. Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь Запад-2021», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе учений воинские формирования РФ, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.
сьогодні рейтингу хана , треба згадати про Кримнаш,
та й то, як торг-атвєтка на умови Кремля ...
"вчера раки были маленькие ,но по три , а сегодня большие , но по пять"
А отже гідним лише розважати його сіятєльство )))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А теперь у вас глазки открылись? Уроды