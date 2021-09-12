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Никифоров: Зачем Зеленскому встречаться с Путиным, если не говорить об оккупированных Крыме и Донбассе?

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Никифоров: Зачем Зеленскому встречаться с Путиным, если не говорить об оккупированных Крыме и Донбассе?

Владимир Зеленский хотел бы встретиться с Владимиром Путиным, но российская сторона не готова обсуждать вопрос Крыма. Без этого встреча не будет иметь смысла.

Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ.

"Вы же слышали позицию российского президента - что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? Поэтому, действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России - в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории", - отметил он.

Пресс-секретарь президента добавил, что переговоры по поводу данной встречи ведутся, но, по большому счету, все зависит от России.

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"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России - согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять", - считает Никифоров.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15
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12.09.2021 18:44
+10
О, так!

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12.09.2021 18:56
+6
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12.09.2021 18:43
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12.09.2021 18:43 Ответить
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12.09.2021 18:44 Ответить
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12.09.2021 19:12 Ответить
І про що будут говорити та домовлятися лялька напхана тирсою з параноїдальним господарем лялькового балагана !!!
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12.09.2021 18:45 Ответить
Моніка Зеленські знає , що побачить в очах КГБіста але треба показать це всьому світу
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12.09.2021 18:51 Ответить
Кацапы не согласны. Дальше что? Продолжится нытьё про "пасматреть в очко"?
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12.09.2021 18:45 Ответить
Крым обсуждению не подлежит(уже было сказано). А мир на Донбассе, будет только на условиях Кацапстана. Когда до ЗЕленых это дойдет?
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12.09.2021 18:47 Ответить
А Зеля может что-то потребовать, или торговаться будет, что-то продавать (сдавать)? Зачем вообще встречаться? Изобразить в очередной раз идиота? Так весь мир в курсе, что оно безмозглое чмо
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12.09.2021 18:47 Ответить
він вилизав Кремлю усим чим міг- Цемахом, вбивцяими майданівців, зізнанням на усю Україну у своїй зраді по вагнерівцям ... Він має право розраховувати хоча б на меленькі поступки від Кремля? Ну хоча б по обміну полоненними , ну хоча б меншими знущаннями на ************ ТБ... ЦЕ Ж ДОЛЯ ЙОГО РЕЙТИНГУ!!! А програш чим світить йому? Де він причалить потім, ховаючясь від українськго правосуддя? Де його майбутній заробіток ? Він же окрім кривлятися на чужих текстах НІЧОГО НЕ ВМІЄ
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12.09.2021 18:53 Ответить
Нащо ховатися від того, чого нема?
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12.09.2021 18:56 Ответить
вова хочєт (папрасітся) в Тамбов (хотя-би)
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12.09.2021 18:47 Ответить
ньюмендельша согалсовала текст с дерьмаком ? или это мысли в свободное от работы время?
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12.09.2021 18:48 Ответить
1. Не хочуть. Можете ху-ла і не питати.

2. Що далі?

Може досить цю пусту тему роздувати? Чи зєля себе ніяк не може вговорити, що не потрібно ху-лу в дупу зазирати?
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12.09.2021 18:52 Ответить
Мета Росіі ,це втюхати Даунбас з особливим статусом(автономією) в Україну !!! І Росія від свого не відмовиться ніколи !!!))))
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12.09.2021 18:56 Ответить
Тобі видніше.
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12.09.2021 20:13 Ответить
для чого взагалі зустрічатись з міжнародним воєнним злочинцем?..треба розбудовувати та підсилювати армію...та займатись міжнародними судами.
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12.09.2021 19:03 Ответить
Покупати міжнародні суди чи продавати- як саме займатися?
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12.09.2021 20:12 Ответить
Зелений шизік.
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12.09.2021 18:54 Ответить
...Будь-який симулякр, хоч зє-фігуру з фанери, як у цьому випадку, можна грамотно загорнути, якщо в це ввалити дохуа бабла і найняти правильних людей. Одна порада: не ссіть і не дозволяйте себе дезорієнтувати. І не ведіться на зє-фанеру, яка щось зможе вам порішати - і ще й відомстить за всі ваші страждання і ненависть до несправедливості.

Фанера не самостійна. Фанеру пилять інші люди. Й електорат зє-фанери зараз в істеричному психозі за те, що "він утре всім ніс і розмаже всім по мармизі криваві соплі". Хоча це все буде розмазано по його мармизі, але він про це ще не здогадується. Тобто - психоз з обох боків.

Це називається "качелі" на професійному сленгу піарників. Треба тримати стрій і розуміти, що це штучно викликана істерія і маніпуляція - Олекса Манн, дано на ФБ у квітні 2019 р.
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12.09.2021 18:54 Ответить
О, так!

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12.09.2021 18:56 Ответить
по рєкє пливьот ху*ло от сєла саратова...

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 сентября, собирается посетить основной этап совместных учений России и Беларуси Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«13 сентября президент России В. В. Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь Запад-2021», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений воинские формирования РФ, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.
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12.09.2021 19:00 Ответить
учора він просився ТІЛЬКИ ГЛЯНУТИ В ОЧІ

сьогодні рейтингу хана , треба згадати про Кримнаш,

та й то, як торг-атвєтка на умови Кремля ...

"вчера раки были маленькие ,но по три , а сегодня большие , но по пять"
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12.09.2021 19:02 Ответить
Зеленский - разносторонняя личность: думает одно, обещает другое, а делает третье.
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12.09.2021 19:03 Ответить
йому пишуть тексти (чи під нього) - Подоляк, Арестович, а ******** підписом Єрмак ...
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12.09.2021 19:06 Ответить
Розчарую вас. Воно взагалі не думає.
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12.09.2021 19:08 Ответить
Фуйло вважає Зелю простим коміком , не політиком.

А отже гідним лише розважати його сіятєльство )))
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12.09.2021 19:07 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.09.2021 19:08 Ответить
е не ребята, - вы лезли на табуретку с четкими обещаниями закончить войну если уберем порошенка. Который с ваших слов не хотел ее заканчивать. Про росию вы не вспоминали.

А теперь у вас глазки открылись? Уроды
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12.09.2021 19:51 Ответить
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12.09.2021 20:06 Ответить
Монике было сказано:13.12.19.Песков - Зеленскому: "Лучше жать Путину руку, не поднимая вопрос о Крыме" и 27.07.20 .РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков .И только теперь придурок-аутист в недоумении вопрошает у украинцев: Зачем Зеленскому встречаться с Путиным, если не говорить об оккупированных Крыме и Донбассе?
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12.09.2021 20:21 Ответить
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12.09.2021 20:54 Ответить
 
 