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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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выборы (24320) Госдума (1251) Зеленский (16563) Крым (26018) Донбасс (26945) Сергей Никифоров (122)

Зеленский считает, что жители оккупированных Крыма и Донбасса ради безопасности могут голосовать на выборах в Госдуму РФ, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский считает, что жители оккупированных Крыма и Донбасса ради безопасности могут голосовать на выборах в Госдуму РФ, - Никифоров

Результаты проведения российских выборов в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей юридически ничтожны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Юридическая ценность результатов голосования на оккупированных территориях ничтожная. Но если человеку надо показать какую-то вовлеченность демонстративно, чтобы обезопасить себя, пусть голосует, без проблем. Но на международном уровне и на уровне юридическом, легитимном это не имеет абсолютно никакого значения", - отметил он.

В то же время, по словам Никифорова, президент Украины Владимир Зеленский считает, что люди могут идти на голосование, если это позволит им оставаться в безопасности.

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"Он говорит, что если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт - пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал - пусть голосует. Все равно Украина вернет эти территории, и люди, которые остаются украинцами, вернут свои украинские паспорта. Не вернут их, они их просто достанут из-под матрасов или где они их там прячут", - добавил пресс-секретарь президента.

Отметим, что выборы в Госдуму РФ назначены на 17-19 сентября. Голосование намерены провести также в оккупированных Крыму и ОРДЛО. В частности, накануне выборов в Госдуму России в ОРДЛО зафиксирована массовая выдача паспортов РФ. Выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от России и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+39
кожна розумна людина знає, що голосують не заради безпеки, а по приколу!

от же ж довбень!
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12.09.2021 21:19
+30
А какаяразніца?

*************!

Сдьєлайєміхвмьєстьє!

Абинебарига!

Каньєцепохібьєднасті!

Сподіваюсь 73% розумовий талібан,вже наївся?
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12.09.2021 21:24
+29
Совсем зеленые кукухой тронулись? Они граждане какой страны?
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12.09.2021 21:20
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Правила форума Совет форумчан
кожна розумна людина знає, що голосують не заради безпеки, а по приколу!

от же ж довбень!
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12.09.2021 21:19 Ответить
А какаяразніца?

*************!

Сдьєлайєміхвмьєстьє!

Абинебарига!

Каньєцепохібьєднасті!

Сподіваюсь 73% розумовий талібан,вже наївся?
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12.09.2021 21:24 Ответить
Люди кого вы выбрали? Позорище на весь
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12.09.2021 21:28 Ответить
Он явно живет в пареллельной реальности.
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12.09.2021 21:19 Ответить
Ну Зеля же ради выгоды ведет бизнес с агрессором, то почему и не проголосовать ради чего-то?
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12.09.2021 21:22 Ответить
опять обкури лся идиот еврейский.
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12.09.2021 21:24 Ответить
Совсем зеленые кукухой тронулись? Они граждане какой страны?
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12.09.2021 21:20 Ответить
Государство Израиль
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12.09.2021 21:21 Ответить
Они граждане страны "Какая Разница"
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13.09.2021 15:55 Ответить
Продовжуеться "какая разница" (((
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12.09.2021 21:22 Ответить
вот идиот!
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12.09.2021 21:22 Ответить
Це не ідіот. Це колаборант. І ця заява дуже схожа на заклик до колаборації.
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12.09.2021 21:32 Ответить
путину м и агитировать не нада за него это делает маленький лживый еврей.
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12.09.2021 21:23 Ответить
Ст.108 п.2 Конституции очевидны
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12.09.2021 21:24 Ответить
Так само вважаю. Юридично вони в окупації та не мають відповідати за насильницькі дії від окупантів.
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12.09.2021 21:24 Ответить
Вбиваючи і калічачи україців ордловці не несуть відповідальності за свої злочини, бо вони в окупації?

"Крута" відмазка. Зебільна.
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12.09.2021 21:32 Ответить
То у вас логіка догори дригом, погано вас вчили. Якщо взагалі вчили.
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12.09.2021 21:33 Ответить
З моєю логікою, як і з совістю все Ок, на відміну від вас.
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12.09.2021 21:34 Ответить
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12.09.2021 21:35 Ответить
Є що запеерчити?
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12.09.2021 21:41 Ответить
Довбень тупий! Треба заявити жорстку позицію України по окупованим територіям! Вони під окупацією живуть вже восьмий рік, яка бл безпека? От же торч тупоголовий🤬
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12.09.2021 21:25 Ответить
Кому заявити?
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12.09.2021 21:26 Ответить
Наприклад ООН. І вимагати нових санкцій для кацапів, за порушення міжнародних законів.

Вражина.
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12.09.2021 21:29 Ответить
Организации Озабоченных Наций? Ну заявляйте.
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12.09.2021 21:32 Ответить
До 2019 це прекрасно працювало. Кацапи від санкцій "кріпчали".

І ось вже два з половиною роки, жодної санкції. Ні за порушення домовленостей, ні за видачу курячих паспортів, ні за вибори, ні за що. Самі відмазки для сепарні та кацапів. Що так?
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12.09.2021 21:39 Ответить
Гарант Конституції радить громадянам порушувати Закон, і визнає окуповану територію і громадян, власністю держави агресора.

Це не гарант Конституції, це державний зрадник, стаття 111.
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12.09.2021 21:27 Ответить
Блін ,з ненацька тебе заспамив,але повернув !! Отака хрєнь з новим фейсом !!!)))
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12.09.2021 21:31 Ответить
Та ж проблема
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12.09.2021 21:33 Ответить
Питання ,а що цей гідрант може гарантувати ??? Влада України ,на жаль,не спрможна виконувати державні обов"язки !!!)))
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12.09.2021 21:33 Ответить
Так если они уже и паспорта получили,и не спрашивались у клоуна,то и голосовать будут без одобрения,зря он беспокоится.
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12.09.2021 21:28 Ответить
Віслючок закликає громадян України до зради !!!)))
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12.09.2021 21:29 Ответить
Нема там громадян України. Хто мав той вже виїхав
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12.09.2021 22:04 Ответить
Що можна сказати. Довбень.
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12.09.2021 21:29 Ответить
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12.09.2021 21:30 Ответить
Арестованные недавно Крымские татары прокукарекают за дебилов Мавзолейных даже в ГУЛАГе путлера,а в ОРДЛО ситуация еще хуже каже Денис Казанский....заставляют писать объяснительные пояему ты не за быдло КГБиста...концлагерь короче...
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12.09.2021 21:31 Ответить
Якщо окупанти з погрозами будуть вимагати від жителів окупованиї територій вбивати українців, преЗедент також схвалить це?
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12.09.2021 21:31 Ответить
они бедные "заложники"... ***** будет гнать впереди женщин-детей а зе-билл отдаст приказ отступать или застрелиться...
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12.09.2021 21:37 Ответить
Подляк вже запустив групу підтримки.

Невіруючий ceac81cb

Так само вважаю. Юридично вони в окупації та не мають відповідати за насильницькі дії від окупантів.
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12.09.2021 21:44 Ответить
Путлерр введи ...кричали данбасята крымчата с Триколором бегали....
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12.09.2021 21:34 Ответить
Это я говорил и говорю своей дочке в Крыму, чтобы не задолбали соседи и не донесли "кому следует". Но из уст зеледента это не то что треш, это виртуозное заглядывание в очко тупину.
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12.09.2021 21:34 Ответить
Это ЗЕ так шутит?Возможно и в Украине откроет избирательные участки для тех кто за русский мир в целях иж же безопасности.Одно ясно Зеленский и ЗЕкоманда уже в открытую работает во вред Украине.Надо что-то в срочном порядке предпринимать или ЗЕ или из ЗЕ.
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12.09.2021 21:34 Ответить
Сьогодні русня 14 разів атакувала позиції ООС.Двоє загиблих і десяток поранених захисників України. А в цей час Верховний Говнокомандувач віддає рішучий наказ дати гідну відповідь. А,нє,привиділося.Не впісяйтеся від умілєнія.

Це хйло день кіно святкує.Третій рік в країні День Кіно...

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12.09.2021 21:38 Ответить
РАБссия навсегда осталась в 1945 году
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12.09.2021 21:38 Ответить
какая разница, что он считает? Равзе это важно(во всех контекстах и смыслах)? Все-равно решать будет не он.
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12.09.2021 21:44 Ответить
Что с придурка спрашивать...
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12.09.2021 21:45 Ответить
Выборов на РАБссии никогда не было Этот анекдот для юмористов и сатириков
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12.09.2021 21:46 Ответить
заглохни, провокатор місцевого розливу, краще бухай і не пиши коменти.
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12.09.2021 21:54 Ответить
Да он не правокатор он просто дурачек
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12.09.2021 22:17 Ответить
дуже давній провокатор, я його ще по корру знаю. Він не дурачок, просто программа у нього така.
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12.09.2021 22:22 Ответить
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12.09.2021 21:47 Ответить
Путлерской банде Элла Вамфилова дглава избиркома РАБссии авно нарисовала 70%,остальным Жиринжопским с Зюгановым жалкие 7% Могу ошибиться на 2-3 %
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12.09.2021 21:50 Ответить
Ну а хто ж іще за Зеленського проголосує?
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12.09.2021 21:54 Ответить
Обдурить Путлера можно на выборах....они заставляют делать фото бюллетеня что стоит галочка за ядинаю РАБссию.....сфотал...а перед вбросом в урну сделать три галочки...и бюллетень недействителен... и выборам трубец...Все простое...гениально...
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12.09.2021 21:55 Ответить
А что по этому поводу сказал бы товарищь чЛенин?
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12.09.2021 22:12 Ответить
Сегодня ты танцуешь джаз а завтра Родину продашь.
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12.09.2021 21:56 Ответить
Там наших вже нема. Восьмий рік окупації.
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12.09.2021 22:07 Ответить
Сначала Зе играл в "Квартал", а потом Родину продал...
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12.09.2021 22:09 Ответить
Кого ви вибрали, зетовпо*и?
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12.09.2021 22:11 Ответить
Лишь бы у нас не голосовали.
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12.09.2021 22:19 Ответить
Дуріє чи дуркує просто на очах. Може від того, що знає - при його владі точного не звільнятимуть захоплені землі. А може по життю такий..
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12.09.2021 22:26 Ответить
Цiкаво, як би Зеленськiй там мешкав, за кого б вiн голосував???
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12.09.2021 22:39 Ответить
А ви як думаєте?
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12.09.2021 22:43 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
1 ч



"Жителя Чернигова Тарнавского будут судить за надпись "Зеля х#йло"." В этом анекдоте самая смешная часть - полицейский протокол, в котором эта надпись четко идентифицируется как оскорбление президента
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12.09.2021 22:44 Ответить
А Мандель таки беремчатая, а это значит, что у Зельки таки раз встал, хотя может это дЕрьмак не туда всунул
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12.09.2021 23:21 Ответить
Боже!Какой идиот.Зеля,бери первую лядь и едь голосуй за путлера в Крым.Ради безопасности вашей крымской недвиги.

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12.09.2021 23:39 Ответить
... а так же (ради безопасности) принимать раш гражданство и (безопасности ради) участвовать в "ополчении" , воюющем против ВСУ...
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12.09.2021 23:43 Ответить
Вполне определенная позиция раба или лакея.
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12.09.2021 23:50 Ответить
Це тому що ЗЕчмо сам має паспорт з куркою.
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13.09.2021 00:24 Ответить
5 грошів, чому ти такий дурний? Стара людина яка вірить в юльку, а розуму не нажив.
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13.09.2021 03:09 Ответить
Яке відношення має Юлька до курячого пачпорта найкоротшого?
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13.09.2021 07:40 Ответить
Можно продолжить. Ради безопасности можно пойти в армию раши, и ради той же безопасности к примеру в составе минометного расчета открывать огонь по территории Украины.
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13.09.2021 01:27 Ответить
Та , шо он такое говорит , ради безопасности , можно и мать родную продать и детей , да все можно и соседа татарина убить или оклеветать 🤔🙄😠
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13.09.2021 02:36 Ответить
А Зепрезидент не вважає що "Заради безпеки жителі ОРДЛО можуть проходити військову службу у воєнізованих формуваннях ОРДЛО та російській армії???"
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13.09.2021 05:57 Ответить
вот вам и еще одна государственная измена....
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13.09.2021 16:05 Ответить
Рада легітимізовує паспорти, видані агресором незаконно і без її відома та її обліку? Громадянство повине бути одне. В противному разі не визнаватись в Україні. Завтра РФ стане вимагати щоб її громадяни йшли служити в армію РФ. ПО ЗАКОНУ. Як можуть гормадяни країни, яка зараз бомбує наші міста, мати право голосу в Україні? За що ми воюємо? І знову гуманна мета - щоб не злити Пу. А ви не думали що після війни Крим та Донбас будуть нашими і нікого вже буде ублажати.
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02.03.2022 19:13 Ответить
 
 