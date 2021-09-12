Зеленский считает, что жители оккупированных Крыма и Донбасса ради безопасности могут голосовать на выборах в Госдуму РФ, - Никифоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Результаты проведения российских выборов в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей юридически ничтожны.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.
"Юридическая ценность результатов голосования на оккупированных территориях ничтожная. Но если человеку надо показать какую-то вовлеченность демонстративно, чтобы обезопасить себя, пусть голосует, без проблем. Но на международном уровне и на уровне юридическом, легитимном это не имеет абсолютно никакого значения", - отметил он.
В то же время, по словам Никифорова, президент Украины Владимир Зеленский считает, что люди могут идти на голосование, если это позволит им оставаться в безопасности.
"Он говорит, что если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт - пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал - пусть голосует. Все равно Украина вернет эти территории, и люди, которые остаются украинцами, вернут свои украинские паспорта. Не вернут их, они их просто достанут из-под матрасов или где они их там прячут", - добавил пресс-секретарь президента.
Отметим, что выборы в Госдуму РФ назначены на 17-19 сентября. Голосование намерены провести также в оккупированных Крыму и ОРДЛО. В частности, накануне выборов в Госдуму России в ОРДЛО зафиксирована массовая выдача паспортов РФ. Выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от России и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.
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от же ж довбень!
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Сдьєлайєміхвмьєстьє!
Абинебарига!
Каньєцепохібьєднасті!
Сподіваюсь 73% розумовий талібан,вже наївся?
"Крута" відмазка. Зебільна.
Вражина.
І ось вже два з половиною роки, жодної санкції. Ні за порушення домовленостей, ні за видачу курячих паспортів, ні за вибори, ні за що. Самі відмазки для сепарні та кацапів. Що так?
Це не гарант Конституції, це державний зрадник, стаття 111.
Невіруючий ceac81cb
Так само вважаю. Юридично вони в окупації та не мають відповідати за насильницькі дії від окупантів.
Це хйло день кіно святкує.Третій рік в країні День Кіно...
@tZEinform
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1 ч
"Жителя Чернигова Тарнавского будут судить за надпись "Зеля х#йло"." В этом анекдоте самая смешная часть - полицейский протокол, в котором эта надпись четко идентифицируется как оскорбление президента