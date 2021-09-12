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Хакеры пока не выявили уязвимости в системе "Дія", - глава Минцифры Федоров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявляет, что "белым" хакерам пока не удалось выявить уязвимости в системе "Дія".
Об этом он заявил в "Подробностях недели" на телеканале "Интер", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Конкурс и сейчас проходит, он теперь постоянный. Деньги пока не выплачивали", - сказал Федоров.
Министр подчеркнул, что белым хакерам пока не удалось выявить уязвимости в системе "Дія".
Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины запустило баг-баунти (Bug Bounty) для "белых" хакеров по поиску уязвимостей в мобильном приложении "Дія" с общим призовым фондом $35 тыс.
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показать весь комментарий12.09.2021 21:39
+10 хужє не будєт
показать весь комментарий12.09.2021 21:46
+10 Стрелок
показать весь комментарий12.09.2021 21:48
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Да и зачем им лишний раз светится?!
джо
- Потому что нах никуму не нужен!
Почему? Никто не может поймать?
Нет, просто нах.. Кому нужен
Пусть народ подсядет, за хаками не заржавеет
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