Почти 1,5 тысячи израильтян получили положительный тест на COVID-19 после возвращения из Украины
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За выходные 11-12 сентября у почти полутора тысяч израильтян, вернувшихся из Украины, обнаружили коронавирус. Многие граждане этой страны 6-8 сентября посещали Умань, где праздновали Рош ха-Шана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
По данным израильской газеты Haaretz, за выходные в Израиль вернулись 1 713 человек, которые получили положительный тест на коронавирус. Из них 1 439 случаев было у людей, вернувшихся из Украины.
Кроме того, более 200 израильтян после возвращения из паломничества в Украину пытались использовать поддельный тест на коронавирус. У некоторых из них в конце концов обнаружили эту вирус.
По данным Национальной полиции, в этом году в Умань совершили паломничество более 30 тысяч человек. Представители одного из течений иудаизма - брацлавские хасиды - приезжают в Умань, потому что в городе находится могила основателя этого течения - раввина Нахмана из Брацлава. А делают они это на новый год по иудейскому календарю. В этом году праздник был 6-8 сентября.
Хасиды считают своим долгом хотя бы раз в жизни побывать на могиле цадика Нахмана. Они также считают, что если встретят иудейский Рош ха-Шана у его могилы, следующий год будет счастливым для них.
Из-за религиозных празднеств в Израиле снова начало расти количество случаев коронавируса. Хотя еще в конце августа, когда в стране стала доступна третья доза вакцины, там ситуация улучшалась.
Однако количество смертей от осложнений заболевания продолжает сокращаться и сейчас. В Израиле уже вакцинировали более 60% населения. В частности, почти три миллиона человек уже получили третью дозу препарата.
С начала пандемии в этой девятимиллионной стране обнаружили более 1,1 миллиона случаев коронавируса. 7,3 тысячи человек умерли от осложнений заболевания.
Пожалуйста, подождите...
У ізраільтян є яйця, .....залізні)))))
Станом на 11.09 в Україні повністю вакциновано 4775986 осіб або 11,54 %
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/
Китай відкидаю одразу, так англійською нічого не перекладають. США? Канада? Австралія?
Коли вже їх почнуть ******* місцеві?
кушайте и не обляпайтесь.
таким шрифтом,і таким, і навіть курсивом. я вітаю такі зміни, коли можливості десктопної версії сайту стали доступними в мобільній.
-Начальнік,ти нє повєріш,он уже убітий прішол.
Зараз по місту багато хворих. Є померлі навіть серед міського начальства.
В діагнозах пишуть якийсь бронхіт. У мене в родичів вся сім'я перехворіла. Якийсь дуже дивний колективний бронхіт.
Нормальний ******** дизайн та верстка.
В труні я бачив таку **********!
А якщо серйозно, можливо ще допилять.
Гадаю завжди можна постукатись редактору чи організувати флешмоб -- додайте сортування коментів ))
Завжди є певна інерція, переважна більшість до чогось звикають і бояться змін, навіть якщо вони позитивні.
Умань - не Новые Санжары.
Не там Цадик Нахман умер.
(Это не дискриминация! Это - забота об их здоровье.)
Причем лепрозория, в котором можно купить любую справку.
9 ч
Я зараз пе Епіцентрі на Григоренко, передають по гучномовцю, що у відділі «Сад-огород» розташований центр вакцінації, є Пфайзер, Модерна, Ковішелд. До 17:00 відкрито. Із собою треба мати паспорт. Може кому треба.