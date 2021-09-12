РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15049 посетителей онлайн
Новости За рубежомЗдоровье Коронавирус и карантин
12 329 89
Израиль (1760) карантин (16730) хасиды (251) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

Почти 1,5 тысячи израильтян получили положительный тест на COVID-19 после возвращения из Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Почти 1,5 тысячи израильтян получили положительный тест на COVID-19 после возвращения из Украины

За выходные 11-12 сентября у почти полутора тысяч израильтян, вернувшихся из Украины, обнаружили коронавирус. Многие граждане этой страны 6-8 сентября посещали Умань, где праздновали Рош ха-Шана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По данным израильской газеты Haaretz, за выходные в Израиль вернулись 1 713 человек, которые получили положительный тест на коронавирус. Из них 1 439 случаев было у людей, вернувшихся из Украины.

Кроме того, более 200 израильтян после возвращения из паломничества в Украину пытались использовать поддельный тест на коронавирус. У некоторых из них в конце концов обнаружили эту вирус.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Паломники-хасиды начали выезжать из Умани, - Нацполиция. ВИДЕО

По данным Национальной полиции, в этом году в Умань совершили паломничество более 30 тысяч человек. Представители одного из течений иудаизма - брацлавские хасиды - приезжают в Умань, потому что в городе находится могила основателя этого течения - раввина Нахмана из Брацлава. А делают они это на новый год по иудейскому календарю. В этом году праздник был 6-8 сентября.

Хасиды считают своим долгом хотя бы раз в жизни побывать на могиле цадика Нахмана. Они также считают, что если встретят иудейский Рош ха-Шана у его могилы, следующий год будет счастливым для них.

Из-за религиозных празднеств в Израиле снова начало расти количество случаев коронавируса. Хотя еще в конце августа, когда в стране стала доступна третья доза вакцины, там ситуация улучшалась.

Однако количество смертей от осложнений заболевания продолжает сокращаться и сейчас. В Израиле уже вакцинировали более 60% населения. В частности, почти три миллиона человек уже получили третью дозу препарата.

Также смотрите: Более 27 тысяч хасидов из 10 стран мира уже прибыли в Умань, - ГСЧС. ВИДЕО

С начала пандемии в этой девятимиллионной стране обнаружили более 1,1 миллиона случаев коронавируса. 7,3 тысячи человек умерли от осложнений заболевания.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
верните старый сайт! ну задрали с вашими новациями!
показать весь комментарий
12.09.2021 22:39
+11
сам ретроград. Ничего нормального
показать весь комментарий
12.09.2021 22:55
+10
но это не значит что они могли здесь заразиться...они могли к нам такими уже приехать и перезаражать тут пол Умани
показать весь комментарий
12.09.2021 22:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
без хасиду немає ковиду!
показать весь комментарий
12.09.2021 21:59 Ответить
12000 ізраільтян прибуло в Умань на день народження Садика. Усі вони повернулися додому після 10 вересня. В Україні щєплено всього 20% населення.

У ізраільтян є яйця, .....залізні)))))
показать весь комментарий
12.09.2021 22:07 Ответить
Звідки у Вас настільки хибні дані?

Станом на 11.09 в Україні повністю вакциновано 4775986 осіб або 11,54 %

https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/vaccination/
показать весь комментарий
13.09.2021 09:15 Ответить
маску тора тоже запрещает носить?
показать весь комментарий
12.09.2021 22:00 Ответить
Маску Тора? Такую?

показать весь комментарий
12.09.2021 22:30 Ответить
Найцікавіше, що ніхто не помер.
показать весь комментарий
12.09.2021 22:01 Ответить
Это значит только одно - при выезде они КУПИЛИ отрицательные тесты в Украине. Все что надо знать о наших зеленых безмозгликах
показать весь комментарий
12.09.2021 22:01 Ответить
у нас и сертификатами вакцинации торгуют. вплоть до того, что при тебе выльют дозу препарата, а в базу занесут, что тебя укололи
показать весь комментарий
12.09.2021 22:27 Ответить
*****

показать весь комментарий
12.09.2021 22:04 Ответить
Це неправельна картинка.Має бути з боку ще одна мама.Це такі тренди.Або одна має бути біленька,а інша темненька.Ви що білий пригноблювач і сексист?
показать весь комментарий
12.09.2021 22:57 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2021 22:10 Ответить
Де це такий плакат? Наскільки я знаю, жодна країна Європи не прийняла закон про обов'язкову вакцинацію.

Китай відкидаю одразу, так англійською нічого не перекладають. США? Канада? Австралія?
показать весь комментарий
12.09.2021 22:15 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2021 22:16 Ответить
частная собственность. и до свидания.
показать весь комментарий
12.09.2021 22:29 Ответить
Так нігерам тоді теж можна сказати, що чорних тут не обслуговуємо. Тут або місцева влада вводить обмеження для всіх, або нехай обслуговують.
показать весь комментарий
13.09.2021 05:07 Ответить
Важнее во что обошлись хасиды Украине.
показать весь комментарий
12.09.2021 22:10 Ответить
Хасіди в Умані розпалили багаття на балконі багатоповерхівки, щоб приготувати їжу.

Коли вже їх почнуть ******* місцеві?
показать весь комментарий
12.09.2021 22:15 Ответить
Місцеві на них некисле бабло молотять
показать весь комментарий
12.09.2021 22:16 Ответить
За 100$ вони і срати будуть по балконах,місцеві нічого їм не скажуть?
показать весь комментарий
12.09.2021 22:18 Ответить
Так не скажуть.А ви не знали?
показать весь комментарий
12.09.2021 22:40 Ответить
Це расизм і антисемітизм.
показать весь комментарий
12.09.2021 22:54 Ответить
Жідам усе можна , і не поважати інших людей , і срати ...бо вони ж гріхи замоліли
показать весь комментарий
12.09.2021 23:01 Ответить
Українці ж самі цього хочуть.Самі завже перед кимось плазують.То хто в цьому винен?
показать весь комментарий
12.09.2021 23:02 Ответить
Так у нас и президентом хасида выбрали. поздно жаловаться, когда мозгов нет у нарида.
показать весь комментарий
12.09.2021 23:18 Ответить
Як не крути, а зелений "хасид" направду виявився кращим президентом і більшим українцем, аніж ваш сивочолий вальцман.
показать весь комментарий
13.09.2021 09:18 Ответить
Как не крути, а вы заплатили лично из своего кошелька в 2020 году 20к гривен вашему хасиду, в 2021 вы потратили на хасида уже 30к грн., а в 2022 году ваша жизнь будет стоить вам дороже уже на 50к гривен.

кушайте и не обляпайтесь.
показать весь комментарий
13.09.2021 12:07 Ответить
За пару днів заробляють плюс-мінус штуку баксів
показать весь комментарий
12.09.2021 23:17 Ответить
За 100 баксів місцеві ще й сраку їм після цього витруть та спасибі скажуть. Там у людей відчуття гідності взагалі немає.
показать весь комментарий
13.09.2021 05:09 Ответить
Сразу, как только они перестанут платить деньги...
показать весь комментарий
12.09.2021 22:18 Ответить
А шо ты хотел от избирателей потерпевшего вiслюка?...
показать весь комментарий
12.09.2021 22:21 Ответить
И что прикольно - жизнь их не учит. Ходят кругами по одним и тем же граблям...
показать весь комментарий
12.09.2021 22:25 Ответить
Не дивуюся. Бо таке ж саме я бачив в Боро Парку ( Нью Йорк) щє 25 років тому. Це їх образ життя. Раби прибируть ( так вони вважають). Головне, щоб не порізати хліб ножем, яким різав рибу ( не кошерно). А те, що немитися тижднями, срати під ноги - то пофі

показать весь комментарий
12.09.2021 22:29 Ответить
Неправда про ніж, що після риби не можна хліб різати. Після риби чи м'яса ніж для хліба не заборонений. Можливо, так не прийнято (сумніваюсь), але кашрут тут точно ні до чого.
показать весь комментарий
12.09.2021 23:15 Ответить
місцевих вже саджають за висловлення обурення.
показать весь комментарий
13.09.2021 08:09 Ответить
Як казав мікола яніч: Нєхай шшастіть...
показать весь комментарий
12.09.2021 22:17 Ответить
Дизайн змінили,чи що?
показать весь комментарий
12.09.2021 22:17 Ответить
Тепер перевіряйте на ковід 800 поліціантів і нацгвардійців, які були прикомандировані з інших регіонів.
показать весь комментарий
12.09.2021 22:18 Ответить
А Шо це, на Цензорі інтерХВєйс оновили?
показать весь комментарий
12.09.2021 22:18 Ответить
Скорее - убили...
показать весь комментарий
12.09.2021 22:20 Ответить
Та чого ж. Мобільна версія тепер досить зручна. Можна вводити текст таким шрифтом, і таким, і навіть курсивом. я вітаю такі зміни, коли можливості десктопної версії сайту стали доступними в мобільній.

показать весь комментарий
12.09.2021 22:40 Ответить
Так я ж вроді ніяких коментарів, незадоволеності чи похвали не виражав. Тільки констатував ХВакт.
показать весь комментарий
12.09.2021 22:44 Ответить
но это не значит что они могли здесь заразиться...они могли к нам такими уже приехать и перезаражать тут пол Умани
показать весь комментарий
12.09.2021 22:19 Ответить
-Ах ви сукі наркоманскіє,хто етому мудаку топор в спіну засаділ?!

-Начальнік,ти нє повєріш,он уже убітий прішол.
показать весь комментарий
12.09.2021 22:40 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2021 22:19 Ответить
українська статистика напружилась. Я в тому році як був в Польщі слідкував за зараженими кожен день, це було в квітні 20-го, кожен день стабільно 400-450 хворих, кожен день. А тепер, по сусідніх країнах подивіться статистику і по Україні)))) Не вірю ні на йоту
показать весь комментарий
12.09.2021 22:33 Ответить
Мені теж здається, що статистика брехлива.
Зараз по місту багато хворих. Є померлі навіть серед міського начальства.
В діагнозах пишуть якийсь бронхіт. У мене в родичів вся сім'я перехворіла. Якийсь дуже дивний колективний бронхіт.
показать весь комментарий
13.09.2021 09:09 Ответить
Это они еще на СПИД не проверялись
показать весь комментарий
12.09.2021 22:35 Ответить
верните старый сайт! ну задрали с вашими новациями!
показать весь комментарий
12.09.2021 22:39 Ответить
Ретроград?

Нормальний ******** дизайн та верстка.
показать весь комментарий
12.09.2021 22:47 Ответить
сам ретроград. Ничего нормального
показать весь комментарий
12.09.2021 22:55 Ответить
Ха-ха-ха, ти хоч би подивився значення цього слова, перед тим як "самкати"
показать весь комментарий
13.09.2021 22:41 Ответить
Багато зручних оппцій стало недоступно або через дупу!

В труні я бачив таку **********!
показать весь комментарий
13.09.2021 06:51 Ответить
Це яких наприклад?
показать весь комментарий
13.09.2021 22:43 Ответить
Сортування коментів.
показать весь комментарий
14.09.2021 07:59 Ответить
доволі короткий список ))

А якщо серйозно, можливо ще допилять.

Гадаю завжди можна постукатись редактору чи організувати флешмоб -- додайте сортування коментів ))

Завжди є певна інерція, переважна більшість до чогось звикають і бояться змін, навіть якщо вони позитивні.
показать весь комментарий
14.09.2021 13:41 Ответить
показать весь комментарий
12.09.2021 22:41 Ответить
Правильно й дорогой идёте, товарищи!
показать весь комментарий
12.09.2021 22:43 Ответить
А сало таки лікує.
показать весь комментарий
12.09.2021 22:46 Ответить
Да уж...

Умань - не Новые Санжары.

Не там Цадик Нахман умер.
показать весь комментарий
12.09.2021 22:48 Ответить
Хотя, в Умани тоже есть дальновидные люди.

(Это не дискриминация! Это - забота об их здоровье.)

показать весь комментарий
12.09.2021 22:51 Ответить
Украина приобретает иммидж лепрозория.

Причем лепрозория, в котором можно купить любую справку.
показать весь комментарий
12.09.2021 22:55 Ответить
НепоганаТетяна@ian_tanyа

9 ч



Я зараз пе Епіцентрі на Григоренко, передають по гучномовцю, що у відділі «Сад-огород» розташований центр вакцінації, є Пфайзер, Модерна, Ковішелд. До 17:00 відкрито. Із собою треба мати паспорт. Може кому треба.
показать весь комментарий
12.09.2021 23:01 Ответить
хорошо что не у відділі отрута для шкідників
показать весь комментарий
13.09.2021 23:03 Ответить
Правильно ли я понял, что пейсатые приехали все вакцинированые, "прошли" т.с. изоляцию в 2 недели, бухнули на свой новый год и заразились у нас!? то то и оно
показать весь комментарий
12.09.2021 23:06 Ответить
Вообще то при въезде на Украину хасиды должны были показать свидетельство о полной вакцинации - и самое главное что показывали...Интересно кто поверил как это ортодоксальные евреи все дружно вакцинировались? Не удивлюсь если они уже больными приехали.
показать весь комментарий
12.09.2021 23:06 Ответить
...или тест, или сесть на карантин. Так что есть варианты.
показать весь комментарий
12.09.2021 23:09 Ответить
Покажи документ, согласно которому КОВИД отнесен в разряд ОРВИ.
показать весь комментарий
12.09.2021 23:10 Ответить
Т.е. ты сбалаболил
показать весь комментарий
13.09.2021 00:17 Ответить
Действительно! вы обязательно напишите тут весной 2022 года, если будете живой.
показать весь комментарий
12.09.2021 23:24 Ответить
Одним словом засранцы хуже Шарикова
показать весь комментарий
12.09.2021 23:17 Ответить
Почти все заразились в Украине. Украинская статистика начинает вызывать сомнения.
показать весь комментарий
12.09.2021 23:20 Ответить
Важно не то, заразились, или нет. Важна способность организмов эффективно бороться с заражением.
показать весь комментарий
12.09.2021 23:25 Ответить
Не совсем так. оф. статистику нужно умножать на 5, но сами хасиды - редкие долбоящеры, точно так же отказываются вакцинироваться, как и наши маразматики. скорее всего приехали уже больными, в самолете хватит 1 больного, чтобы толпа за время полета заразилась.
показать весь комментарий
12.09.2021 23:26 Ответить
ну движение против вакцинации определенно кто то спонсирует и управляет, при чем это не только у еас в Украине, но и в Европе. Основном там люди с нре далеким мышлением и не надо им фвактов, что бы придумать не существующее, однако к сожалению из-за них сильно страдают старики
показать весь комментарий
13.09.2021 00:41 Ответить
кацапские промокашки за 3 копейки и пишут тут и в UA пространстве от лица антиваксеров. кацапам выгодно сорвать вакцинацию, чтобы было максимум заболевших, локдаун, падение экономики и хаос.
показать весь комментарий
13.09.2021 08:10 Ответить
к сожалению зе избиратели и тут лидируют
показать весь комментарий
19.09.2021 23:33 Ответить
Ну, хоч щось привезли...
показать весь комментарий
13.09.2021 00:18 Ответить
не зря їздили
показать весь комментарий
13.09.2021 11:14 Ответить
Если учесть инкубационный период, то возникает вопрос: " А с чем они приехали в Украину?"
показать весь комментарий
13.09.2021 01:22 Ответить
Що сталося з обличчям цензора верніть в зад
показать весь комментарий
13.09.2021 08:52 Ответить
Не ходите дети в Африку гулять, хана будет.
показать весь комментарий
13.09.2021 09:30 Ответить
когда наконец этот Уманский рассадник прекратится?
показать весь комментарий
13.09.2021 16:07 Ответить
 
 