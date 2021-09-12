Почти 1,5 тысячи израильтян получили положительный тест на COVID-19 после возвращения из Украины

За выходные 11-12 сентября у почти полутора тысяч израильтян, вернувшихся из Украины, обнаружили коронавирус. Многие граждане этой страны 6-8 сентября посещали Умань, где праздновали Рош ха-Шана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По данным израильской газеты Haaretz, за выходные в Израиль вернулись 1 713 человек, которые получили положительный тест на коронавирус. Из них 1 439 случаев было у людей, вернувшихся из Украины.

Кроме того, более 200 израильтян после возвращения из паломничества в Украину пытались использовать поддельный тест на коронавирус. У некоторых из них в конце концов обнаружили эту вирус.

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По данным Национальной полиции, в этом году в Умань совершили паломничество более 30 тысяч человек. Представители одного из течений иудаизма - брацлавские хасиды - приезжают в Умань, потому что в городе находится могила основателя этого течения - раввина Нахмана из Брацлава. А делают они это на новый год по иудейскому календарю. В этом году праздник был 6-8 сентября.

Хасиды считают своим долгом хотя бы раз в жизни побывать на могиле цадика Нахмана. Они также считают, что если встретят иудейский Рош ха-Шана у его могилы, следующий год будет счастливым для них.

Из-за религиозных празднеств в Израиле снова начало расти количество случаев коронавируса. Хотя еще в конце августа, когда в стране стала доступна третья доза вакцины, там ситуация улучшалась.

Однако количество смертей от осложнений заболевания продолжает сокращаться и сейчас. В Израиле уже вакцинировали более 60% населения. В частности, почти три миллиона человек уже получили третью дозу препарата.

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С начала пандемии в этой девятимиллионной стране обнаружили более 1,1 миллиона случаев коронавируса. 7,3 тысячи человек умерли от осложнений заболевания.