Боец 74-го ОРБ Денис Герман погиб 11 сентября в результате российского обстрела на Донбассе

Вчера, 11 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил от осколочных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками, погиб Денис Герман.

Об этом говорится в материале издания MIL.IN.UA, сообщает Цензор.НЕТ.

"11 сентября в результате артиллерийского обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований погиб военнослужащий солдат Герман Денис Сергеевич. Герман Денис проходил службу в 74-м отдельном разведывательном батальоне", - говорится, в частности, в сообщении.

Более подробная информация, а также дата и время прощания будут сообщены дополнительно.

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Напомним, за минувшие сутки, 11 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ. В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирования. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.