"Дія" начнет уведомлять о том, какой банк и для чего проверяет кредитную историю, - глава Минцифры Федоров

В ближайшее время в "Дії" запустится услуга по уведомлению пользователей о том, какой банк и для чего проверяет их кредитную историю.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в "Подробностях недели" на телеканале "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Через несколько недель мы запустим в "Дії" услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам приходит оповещение и говорится о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю", - сказал Федоров.

Кроме того, министр отметил, что на ближайшем "Дія"-саммите будет презентовано много новых цифровых услуг, которые связаны с получением субсидий, коммунальными и социальными услугами.

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