"Дія" начнет уведомлять о том, какой банк и для чего проверяет кредитную историю, - глава Минцифры Федоров
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В ближайшее время в "Дії" запустится услуга по уведомлению пользователей о том, какой банк и для чего проверяет их кредитную историю.
Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в "Подробностях недели" на телеканале "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Через несколько недель мы запустим в "Дії" услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам приходит оповещение и говорится о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю", - сказал Федоров.
Кроме того, министр отметил, что на ближайшем "Дія"-саммите будет презентовано много новых цифровых услуг, которые связаны с получением субсидий, коммунальными и социальными услугами.
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Відповідати нєйросєтчатнік буде як і всі ЗЕбанати на нарах.
Маю надію що в 2024 році ЗЕбанати за все дадуть відповідь
сначала бы разобрались, как шахраям попадает информация об одиноких стариках . И шахраи их разводят на деньги по телефону
Полный игнор.
Отстали.
мою свекровь просто развели на 1500 гр , шо ее сын якобы в дтп попал
Берёшь чужие деньги на время, а отдаёшь свои - навсегда.
Лучше самому заработать.
Ви спочатку створіть умови для того, щоб ця "Дія" була в кожного громадянина, а вже потім хизуйтеся своїми досягненнями в ній.
Але хайп, "двіжуха", шоу - важніше, так? І вас не турбує те, що третина (а то й половина) населення не розуміє про що мова....
Дибілєти діджиталізовані, курва!
Указал его только в банке.
Звоню по объявлению в Киев в какую то левую конторку и они тут же ничего у меня не спрашивая вываливают мне кто я, откуда звоню , где прописан и т д.
Окуенная у нас защита персональных данных!
Может проще ГАРАНИТОВАТЬ аферистам (прописать в кодексе) заслуженную десятку? Обманул - знает что точно десятка. подумают многие.