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Новости Политика Украины
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кредит (2344) Федоров Михаил (425) Дія (354)

"Дія" начнет уведомлять о том, какой банк и для чего проверяет кредитную историю, - глава Минцифры Федоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ближайшее время в "Дії" запустится услуга по уведомлению пользователей о том, какой банк и для чего проверяет их кредитную историю.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в "Подробностях недели" на телеканале "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Через несколько недель мы запустим в "Дії" услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам приходит оповещение и говорится о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю", - сказал Федоров.

Кроме того, министр отметил, что на ближайшем "Дія"-саммите будет презентовано много новых цифровых услуг, которые связаны с получением субсидий, коммунальными и социальными услугами.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Якщо у вас є гроші,ми йдемо до вас!
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12.09.2021 23:45
+4
Сдают все, кому не лень. Налоговая продает свои базы, Пенсионный - свои. Банки продают данные о крупных заемщиках. Менты - просто вообще всё продадут, что у них на тебя есть. Короче, если у тебя есть деньги, тебе будет доступно всё обо всех. А деньги у мошенников есть всегда, так что данные неминуемо к ним попадут, с этим нужно смириться.
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13.09.2021 00:11
+3
Шахраив везде хватает
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13.09.2021 00:36
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Якщо у вас є гроші,ми йдемо до вас!
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12.09.2021 23:45 Ответить
Это героин? Или что-то помощнее?
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13.09.2021 00:07 Ответить
В якому сенсі?
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13.09.2021 00:12 Ответить
Цілий віце-прем'єр Фьодоров казав же, що кібербезпека надто переоцінена та звільнив усіх фахівців а хуженєстало?
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13.09.2021 00:14 Ответить
Та Федорів ж не розбирається в безпеці.Він говорить лише те,що зараз модно.Біткоїнти,дрони,нейромережі і тд.
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13.09.2021 00:17 Ответить
Саме Фьодоров Віслюку ботів накручував, а сам Зєля всю виборчу кампанію вів через відосіки, уникаючи прямої розмови з опонентом - це масштаб, даааа, це не заради лайків, дааа. Наркомани чортові

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13.09.2021 00:21 Ответить
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13.09.2021 00:22 Ответить
Федоров добре пристроївся.В нього все класно.
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13.09.2021 00:23 Ответить
ЗЕбанат ФЕдот пристроївся такою собі сіренькою мишкою він весь час якось в тіні,але ще себе покаже
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13.09.2021 00:25 Ответить
Та він не піде в президенти.Це зараз його максимум.Він наймолодший міністр в історії України і член ради РНБО.Це дуже високо.
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13.09.2021 00:28 Ответить
фьодоров зашкварив ботів віслюка, знайдені ботоферми які розкручували Сівоху, "Голос", Вакарчука, Гріцаенка
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13.09.2021 00:33 Ответить
Все одно ж йому не буде за нічого.
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13.09.2021 00:35 Ответить
завдяки цьому Федот пробився на цілого міністра в галузі, в якій він майже нічого не тямить.

Відповідати нєйросєтчатнік буде як і всі ЗЕбанати на нарах.
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13.09.2021 00:39 Ответить
Ніхто не буде відповідати,завжди так було.
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13.09.2021 00:42 Ответить
Міхаіл Фьодоров, який організував медіа кампанію Зеленського, не криючись розповідає, як вони всіх обдурили. Ну, бо тим, малоросам кого вони обдурили, не звикали бути обдуреними.

Маю надію що в 2024 році ЗЕбанати за все дадуть відповідь
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13.09.2021 00:48 Ответить
Круто, кто-б что не говорил...кстати напоминает закон о строительстве принятый недавно в первом чтении о том что теперь квартиру нельзя булет продать несколько раз по причине регистрации каждой проданой квартиры в минюсте
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12.09.2021 23:47 Ответить
Для особо одаренных: уже много лет, существует единый реестр иммущественных прав.
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12.09.2021 23:56 Ответить
Но ведь как-то народ умудряется одну и ту же квартиру продать пять раз за один день разным покупателям. Есть значит какая-то дыра в технологии использования этого реестра. Или просто в самом реестре.
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13.09.2021 00:08 Ответить
Дыра эта называется "свой нотариус", к реестру это не имеет никакого отношения - в него при таких продажах информация не заносится вообще.
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13.09.2021 01:01 Ответить
Ты в конце сделки должен получить "витяг з реєстру", ладно, согласен, его тоже можно подделать, но никто не мешает его тут же сделать ещё раз в другом месте. Думаю, что дыра чуть сложнее банальных "черных нотариусов".
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13.09.2021 01:55 Ответить
Фёдоров, не смешите наши тапочки

сначала бы разобрались, как шахраям попадает информация об одиноких стариках . И шахраи их разводят на деньги по телефону
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12.09.2021 23:48 Ответить
Я не старик, но мне тоже звонили, грозили, слали смс....

Полный игнор.

Отстали.
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12.09.2021 23:54 Ответить
Надо выяснить кто сдаёт базы аферистам . А базу ДІЇ тоже могут сдать
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12.09.2021 23:59 Ответить
Сдают все, кому не лень. Налоговая продает свои базы, Пенсионный - свои. Банки продают данные о крупных заемщиках. Менты - просто вообще всё продадут, что у них на тебя есть. Короче, если у тебя есть деньги, тебе будет доступно всё обо всех. А деньги у мошенников есть всегда, так что данные неминуемо к ним попадут, с этим нужно смириться.
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13.09.2021 00:11 Ответить
На третий год наркоманов у власти у тебя еще возникают вопросы?
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13.09.2021 00:12 Ответить
Так это было и до зеленского .

мою свекровь просто развели на 1500 гр , шо ее сын якобы в дтп попал
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13.09.2021 00:24 Ответить
то дайте Зельонцкому купити Єрмаку ще один мерседес, коломойському ще один завод і ******** ще 200 млрд..
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13.09.2021 00:35 Ответить
Вообще-то вопрос про продажу данных аферистам ,
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13.09.2021 00:43 Ответить
В дії немає бази . Дія це сервіс зв'язку з базами . Ви з росії напевно .
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13.09.2021 07:14 Ответить
Кредит - зло.

Берёшь чужие деньги на время, а отдаёшь свои - навсегда.

Лучше самому заработать.
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12.09.2021 23:51 Ответить
Ё
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12.09.2021 23:57 Ответить
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13.09.2021 00:10 Ответить
Ну прийде повідомлення і що???? З "Дії" я можу заблокувати цей кредит? Чи треба бігти, дзвонити до банку, доводиди що я - це я, звертатися до поліції, блокувати рахунок, а потім тижнями відновлювати його? І як бабця чи дідок з "бабушкофоном" про це дізнається???

Ви спочатку створіть умови для того, щоб ця "Дія" була в кожного громадянина, а вже потім хизуйтеся своїми досягненнями в ній.

Але хайп, "двіжуха", шоу - важніше, так? І вас не турбує те, що третина (а то й половина) населення не розуміє про що мова....

Дибілєти діджиталізовані, курва!
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13.09.2021 00:28 Ответить
Шахраив везде хватает
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13.09.2021 00:36 Ответить
Для начала пусть Дия научится информировать вовремя про штрафы. А то если она будет так информировать про фин мониторинг, то кредиты не только возьмут нр и потратят.
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13.09.2021 04:44 Ответить
СУПЕР . Але найважливіше - це вибори в "Дія" . Щоб українці мали змогу робити свій вибір з будь якої точки земної кулі , не виходячи з дому . Досить мішків з макулатурою , макулатурного голосування і стояння в чергах , де всі пчихають ковідом .
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13.09.2021 07:07 Ответить
Недавно поменял номер телефона. Ещё не всем знакомым даже его сообщил.

Указал его только в банке.

Звоню по объявлению в Киев в какую то левую конторку и они тут же ничего у меня не спрашивая вываливают мне кто я, откуда звоню , где прописан и т д.

Окуенная у нас защита персональных данных!
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13.09.2021 07:21 Ответить
Базы кто сливает, кто разводит и т.д.

Может проще ГАРАНИТОВАТЬ аферистам (прописать в кодексе) заслуженную десятку? Обманул - знает что точно десятка. подумают многие.
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13.09.2021 07:44 Ответить
 
 